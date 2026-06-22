Preprosti poletni recepti s paradižniki, ki vedno navdušijo

Zaradi naravne sladkobe, sočnosti in izrazite arome so idealna osnova za hitre omake, hladne juhe ali lahke solatne obroke. Tudi v Sloveniji imamo kakovostno lokalno pridelane paradižnike, med katerimi najdemo paradižnike LUŠT iz Prekmurja, ki zaradi svežine in polnega okusa odlično dopolnijo preproste poletne jedi. Zato so odlična izbira za hitre recepte, ki jih lahko pripravimo med tednom ali takrat, ko si zaželimo nekaj lahkega, svežega in priročnega za na pot.
V nadaljevanju smo zbrali tri enostavne recepte s češnjevimi paradižniki, ki jih je vredno vključiti v vsakodnevni jedilnik.
Testenine s pečenimi češnjevimi paradižniki in burrato
Ta recept je odlična izbira za hitro kosilo ali sproščeno večerjo na terasi. Med peko paradižniki razvijejo bogat okus in ustvarijo preprosto omako, ki se odlično poveže s testeninami.
Ta recept je odlična izbira za hitro kosilo ali sproščeno večerjo na terasi. Med peko paradižniki razvijejo bogat okus in ustvarijo preprosto omako, ki se odlično poveže s testeninami.
Sestavine za 2 osebi:
- 300 g testenin
- 500 g češnjevih paradižnikov LUŠT
- 2 stroka česna
- 3 žlice olivnega olja
- pest sveže bazilike
- 2 manjši burrati
- sol in poper
Priprava:
V večjem loncu zavremo vodo, jo dobro solimo in skuhamo testenine. Kuhamo jih do stopnje al dente, da ostanejo prijetno čvrste na ugriz.
Medtem v večjo ponev vlijemo olje in na srednji temperaturi nežno prepražimo česen, da zadiši. Dodamo češnjeve paradižnike in jih kuhamo približno 5 minut, da začnejo spuščati sok. Med kuhanjem jih začinimo s soljo, poprom ter dodamo polovico listov bazilike.
Približno tretjino paradižnikov na hitro zmiksamo, lahko pa po želji zmiksamo vse, če ne želimo koščkov in lupin v omaki. Vendar bo jed ohranila več teksture in barvitosti, če del paradižnikov pustimo celih.
Nato omako vrnemo nazaj v ponev in prilijemo nekaj vode, v kateri so se kuhale testenine. Dobro premešamo in po potrebi še dodatno začinimo. V omako dodamo kuhane testenine in primešamo preostanek bazilike, da se vse skupaj dobro poveže.
Testenine razdelimo na dva krožnika in na sredini oblikujemo manjšo jamico. Vanjo položimo burrato in jed postrežemo. Burrato na koncu prerežemo ali odpremo, da se kremasta sredica lepo poveže s testeninami.
Hladna kremna paradižnikova juha iz pečenih češnjevih paradižnikov
V vročih dneh se prileže nekaj osvežilnega. Ta različica hladne paradižnikove juhe je preprosta, lahka in pripravljena v nekaj minutah.
Sestavine za dve osebi:
- 1 manjša rumena čebula
- 450 g svežih češnjevih paradižnikov LUŠT
- 2 stroka česna (neolupljena)
- 1/2 žlice olivnega olja
- 300 ml zelenjavne jušne osnove
- 1 manjša pest sveže bazilike + nekaj listov za dekoracijo
- ščep soli in popra
Za serviranje (po želji)
- kokosov jogurt
- krutoni
Priprava:
Pečico segrejemo na 175 C.
Čebulo narežemo na več večjih kosov in jo skupaj s češnjevimi paradižniki ter neolupljenim česnom razporedimo na pekač. Prelijemo z olivnim oljem in pečemo približno 25 minut, da paradižniki počijo, čebula pa se zmehča. Nato pustimo, da se nekoliko ohladi.
Česen iztisnemo iz olupkov in ga skupaj s pečeno čebulo in paradižniki damo v blender. Dodamo zelenjavno jušno osnovo, baziliko, sol in poper.
Vse skupaj zmiksamo v gladko kremno juho. Po okusu dodatno začinimo in po želji rahlo pogrejemo.
Postrežemo v skodelicah ali krožnikih ter po vrhu dodamo svežo baziliko, žlico kokosovega jogurta in krutone.
Poletna testeninska solata s češnjevimi paradižniki
To je jed, ki jo lahko brez skrbi pripravimo vnaprej in shranimo v hladilniku do trenutka, ko jo potrebujemo. Odlično se obnese tudi kot malica na izletih, piknikih ali za kosilo po aktivnem dnevu, saj jo lahko preprosto zapakiramo in vzamemo s seboj.
Sestavine:
- 250 g kratkih testenin (npr. fusilli, farfalle ali penne)
- 300 g češnjevih paradižnikov LUŠT
- 1 manjša kumara LUŠT
- 150 g fete
- pest rukole
- 2 žlici olivnega olja
- sok 1/2 limone
- 1 strok česna (po želji)
- sol in sveže mlet poper
Za hrustljav dodatek:
- 1 žlica pinjol ali bučnih semen
- ali manjša pest popečenih krušnih kock
Priprava:
Testenine skuhamo v osoljeni vodi, da ostanejo čvrste na ugriz. Ko so kuhane, jih odcedimo in po želji pokapamo z nekaj olivnega olja, da se ne sprimejo, nato jih pustimo, da se ohladijo.
Medtem pripravimo ostale sestavine. Češnjeve paradižnike prerežemo na polovice, kumaro narežemo na manjše kocke, feto pa nadrobimo. Rukolo po potrebi rahlo natrgamo, da se lepše poveže s solato.
Večji skledi nato združimo ohlajene testenine, paradižnike, kumaro, feto in rukolo. Vse skupaj nežno premešamo, da se sestavine enakomerno razporedijo.
Za preliv zmešamo olivno olje, limonin sok, drobno nasekljan česen ter sol in poper. Prelijemo čez solato in še enkrat rahlo premešamo, da se okusi povežejo.
Na koncu dodamo še hrustljav element, ki solati da prijetno teksturo. Lahko uporabimo pinjole, bučna semena ali popečene kruhove kocke, ki poskrbijo, da vsak grižljaj dobi malo več značaja.
Za dobro jed so ključne predvsem sestavine
V takšnih jedeh pogosto zadostuje že nekaj premišljenih sestavin, saj je prav njihova kakovost tista, ki ustvari končni okus.
V poletnih mesecih zato pogosto posegamo po lokalno pridelani zelenjavi, ki je obrana v pravem trenutku zrelosti in na krožnik pride čim bolj sveža. Paradižniki LUŠT zorijo v Prekmurju, kjer v rastlinjakih v Renkovcih zorijo pod skrbnim nadzorom. Ko dosežejo optimalno zrelost, jih ročno oberejo in še isti ali naslednji dan dostavijo v trgovine po Sloveniji, zato ohranijo svoj poln, naraven okus.
Pridelava temelji na sodobnih, a naravi prijaznih pristopih, med drugim z uporabo deževnice, čmrljev pri opraševanju in naravnih metod varstva rastlin.
V družini LUŠT najdemo več vrst paradižnikov, od češnjevih in grozdastih do datljevih in slivovih, pa tudi LUŠTek, pisano mešanico češnjevih paradižnikov, ki poletnim jedem doda barvitost. Letos pa se jim pridružujejo še slovenske kumare LUŠT, ki so hrustljave, sveže in zaradi svoje strukture odlične za solate in lahke poletne obroke. So daljše, z nežno lupino in izrazito hrustljavo teksturo, z veliko vsebnostjo vode in zelo svežim okusom.
V poletni vročini pogosto ne potrebujemo veliko. Dovolj je nekaj dobro izbranih sestavin in preprosta ideja, ki jih poveže v okusen obrok. Če so sestavine pridelane premišljeno in obrane ob pravem času, lahko tudi najbolj enostavne jedi dopolnijo z okusom.
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