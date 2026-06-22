Preprosti poletni recepti s paradižniki, ki vedno navdušijo

Zaradi naravne sladkobe, sočnosti in izrazite arome so idealna osnova za hitre omake, hladne juhe ali lahke solatne obroke. Tudi v Sloveniji imamo kakovostno lokalno pridelane paradižnike, med katerimi najdemo paradižnike LUŠT iz Prekmurja, ki zaradi svežine in polnega okusa odlično dopolnijo preproste poletne jedi. Zato so odlična izbira za hitre recepte, ki jih lahko pripravimo med tednom ali takrat, ko si zaželimo nekaj lahkega, svežega in priročnega za na pot.

icon-expand Paradižniki LUŠT odlično dopolnijo preproste poletne jedi FOTO: Arhiv naročnika

V nadaljevanju smo zbrali tri enostavne recepte s češnjevimi paradižniki, ki jih je vredno vključiti v vsakodnevni jedilnik.

Testenine s pečenimi češnjevimi paradižniki in burrato

Ta recept je odlična izbira za hitro kosilo ali sproščeno večerjo na terasi. Med peko paradižniki razvijejo bogat okus in ustvarijo preprosto omako, ki se odlično poveže s testeninami. Ta recept je odlična izbira za hitro kosilo ali sproščeno večerjo na terasi. Med peko paradižniki razvijejo bogat okus in ustvarijo preprosto omako, ki se odlično poveže s testeninami. Sestavine za 2 osebi: - 300 g testenin - 500 g češnjevih paradižnikov LUŠT - 2 stroka česna - 3 žlice olivnega olja - pest sveže bazilike - 2 manjši burrati - sol in poper Priprava: V večjem loncu zavremo vodo, jo dobro solimo in skuhamo testenine. Kuhamo jih do stopnje al dente, da ostanejo prijetno čvrste na ugriz. Medtem v večjo ponev vlijemo olje in na srednji temperaturi nežno prepražimo česen, da zadiši. Dodamo češnjeve paradižnike in jih kuhamo približno 5 minut, da začnejo spuščati sok. Med kuhanjem jih začinimo s soljo, poprom ter dodamo polovico listov bazilike. Približno tretjino paradižnikov na hitro zmiksamo, lahko pa po želji zmiksamo vse, če ne želimo koščkov in lupin v omaki. Vendar bo jed ohranila več teksture in barvitosti, če del paradižnikov pustimo celih. Nato omako vrnemo nazaj v ponev in prilijemo nekaj vode, v kateri so se kuhale testenine. Dobro premešamo in po potrebi še dodatno začinimo. V omako dodamo kuhane testenine in primešamo preostanek bazilike, da se vse skupaj dobro poveže. Testenine razdelimo na dva krožnika in na sredini oblikujemo manjšo jamico. Vanjo položimo burrato in jed postrežemo. Burrato na koncu prerežemo ali odpremo, da se kremasta sredica lepo poveže s testeninami.

icon-expand Med peko paradižniki razvijejo bogat okus FOTO: Arhiv naročnika

Hladna kremna paradižnikova juha iz pečenih češnjevih paradižnikov

V vročih dneh se prileže nekaj osvežilnega. Ta različica hladne paradižnikove juhe je preprosta, lahka in pripravljena v nekaj minutah. Sestavine za dve osebi: - 1 manjša rumena čebula - 450 g svežih češnjevih paradižnikov LUŠT - 2 stroka česna (neolupljena) - 1/2 žlice olivnega olja - 300 ml zelenjavne jušne osnove - 1 manjša pest sveže bazilike + nekaj listov za dekoracijo - ščep soli in popra Za serviranje (po želji) - kokosov jogurt - krutoni Priprava: Pečico segrejemo na 175 C. Čebulo narežemo na več večjih kosov in jo skupaj s češnjevimi paradižniki ter neolupljenim česnom razporedimo na pekač. Prelijemo z olivnim oljem in pečemo približno 25 minut, da paradižniki počijo, čebula pa se zmehča. Nato pustimo, da se nekoliko ohladi. Česen iztisnemo iz olupkov in ga skupaj s pečeno čebulo in paradižniki damo v blender. Dodamo zelenjavno jušno osnovo, baziliko, sol in poper. Vse skupaj zmiksamo v gladko kremno juho. Po okusu dodatno začinimo in po želji rahlo pogrejemo. Postrežemo v skodelicah ali krožnikih ter po vrhu dodamo svežo baziliko, žlico kokosovega jogurta in krutone.

icon-expand Kumare LUŠT so odlične za solate in lahke poletne obroke FOTO: Arhiv naročnika

Poletna testeninska solata s češnjevimi paradižniki

To je jed, ki jo lahko brez skrbi pripravimo vnaprej in shranimo v hladilniku do trenutka, ko jo potrebujemo. Odlično se obnese tudi kot malica na izletih, piknikih ali za kosilo po aktivnem dnevu, saj jo lahko preprosto zapakiramo in vzamemo s seboj. Sestavine: - 250 g kratkih testenin (npr. fusilli, farfalle ali penne) - 300 g češnjevih paradižnikov LUŠT - 1 manjša kumara LUŠT - 150 g fete - pest rukole - 2 žlici olivnega olja - sok 1/2 limone - 1 strok česna (po želji) - sol in sveže mlet poper Za hrustljav dodatek: - 1 žlica pinjol ali bučnih semen - ali manjša pest popečenih krušnih kock Priprava: Testenine skuhamo v osoljeni vodi, da ostanejo čvrste na ugriz. Ko so kuhane, jih odcedimo in po želji pokapamo z nekaj olivnega olja, da se ne sprimejo, nato jih pustimo, da se ohladijo. Medtem pripravimo ostale sestavine. Češnjeve paradižnike prerežemo na polovice, kumaro narežemo na manjše kocke, feto pa nadrobimo. Rukolo po potrebi rahlo natrgamo, da se lepše poveže s solato. Večji skledi nato združimo ohlajene testenine, paradižnike, kumaro, feto in rukolo. Vse skupaj nežno premešamo, da se sestavine enakomerno razporedijo. Za preliv zmešamo olivno olje, limonin sok, drobno nasekljan česen ter sol in poper. Prelijemo čez solato in še enkrat rahlo premešamo, da se okusi povežejo. Na koncu dodamo še hrustljav element, ki solati da prijetno teksturo. Lahko uporabimo pinjole, bučna semena ali popečene kruhove kocke, ki poskrbijo, da vsak grižljaj dobi malo več značaja.

Za dobro jed so ključne predvsem sestavine