Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik

Zakaj jesti brstični ohrovt?

Brstični ohrovt je poživljajoča sezonska zelenjava, ki si zasluži več prostora na naših krožnikih, še zlasti pozimi, ko narava ni tako bogata s svežimi sezonskimi pridelki. To zelenjavo, ki je sveža na voljo vse do pozne zime, uvrščamo med varovalna živila, ki so za zdravje nadvse pomembna. Brstični ohrovt vsebuje: - veliko vitamina C, ki krepi imunski sistem, - obilico vitamina K, pomembnega za zdravje kosti in strjevanje krvi, - vlaknine, ki spodbujajo prebavo, - folate in druge vitamine skupine B ter minerale, kot sta kalij in železo. Poleg zgoraj omenjenega marsikoga navdušuje tudi dejstvo, da ima brstični ohrovt nizko energijsko vrednost, kar pomeni, da je odličen dodatek tudi k dietni prehrani. Njegove koristi so, da pospešuje prebavo, znižuje vsebnost maščob in holesterola v krvi, čisti in razkužuje prebavila ter s tem ustvarja zdravo črevesno floro.

icon-expand Z obilico vitaminov, vlaknin in nizko energijsko vrednostjo je brstični ohrovt popoln dodatek k jedem. FOTO: iStock

Na kaj moramo paziti pri izbiri in shranjevanju

Pri nakupu izberite svetlo zelene, trde in kompaktne brsti, brez rumenih ali odvečno razrahljanih listov. Boljši okus ima manjši in čim bolj svež brstični ohrovt. Svež brstični ohrovt lahko shranite v hladilniku do enega tedna. Pri tem mu ne odstranite odmrlih zunanjih listov in ga ne umivajte, dokler ga ne nameravate pripraviti. Brstični ohrovt pa lahko tudi zamrznete. Tako sicer nekoliko izgubi teksturo, a kljub temu ostane še vedno zelo hranljiv. Če kupite ohrovt še na peclju, ga lahko shranite še dlje ali celo poskusite hraniti cel pecelj v vodi v hladilniku za dodatno svežino.

icon-expand Lahko je tudi odličen dodatek mesnim ali zelenjavnim narastkom. FOTO: Dreamstime

Kako brstični ohrovt uporabiti v kuhinji?

Brstični ohrovt lahko pripravimo na mnogo načinov in ga vključimo v številne jedi - uporaben je za pripravo juh, solat, prikuh, narastkov in enolončnic. Pazimo, da ga ne kuhamo predolgo, saj med dolgo termično obdelavo izgubi večino vitaminov in mineralov, lahko pa postane tudi grenak, saj med daljšim kuhanjem sprošča grenčine. Nekaj nasvetov za najboljši okus: Praženje ali pečenje Brstični ohrovt razrežite na pol ali četrtine in ga pokapajte z oljčnim oljem ter začinite s soljo in poprom. Pecite v pečici, dokler ne postane lepo zlato rjav in hrustljav. Ta metoda ohranja teksturo in poudari naravno sladkobo. Hitro dušenje ali soparjenje Če imate raje mehkejši brstični ohrovt, ga dušite ali kuhajte nad soparo nekaj minut. Solate in sveže jedi Čeprav brstični ohrovt navadno uživamo bodisi kuhan ali pečen, ga lahko tudi tanko narežete in uporabite v svežih solatah. Najbolje je, da ga začinite z jabolčnim kisom in oljčnim oljem ter dobro "pomasirate" z rokami, kar omili grenkobo listov.

icon-expand Kljub temu, da njegov okus marsikomu ni všeč, je odličen, če ga spečemo v pečici ter začinimo s kančkom limoninega soka. FOTO: Thinkstock