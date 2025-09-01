okusno.je
Popolna enolončnica za hladne dni
Popolna enolončnica za hladne dni

5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh

Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino

Rižev narastek s skuto
Rižev narastek s skuto

1 h 15 min
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih

Juhe in jedi na žlico
Fižolova enolončnica

Fižolova enolončnica

Brezmesna jed na žlico, ki ne razočara, nasiti in prijetno ogreje.

1 h 25 min
Cvetačna kremna juha

Cvetačna kremna juha

Odlična juha, ki se je nikoli ne boste naveličali!

27 min
Pečen brokoli s česnom in limono
Pečen brokoli s česnom in limono

Če imate radi brokoli, vam bo to zagotovo všeč!

35 min
Zelenjavna enolončnica z ohrovtom
Zelenjavna enolončnica z ohrovtom

Okusna zelenjavna enolončnica, ki si jo lahko privoščimo za kosilo ali večerjo.

45 min
Enostavni recepti za slastne zimske solate, ki navdušijo vse
Enostavni recepti za slastne zimske solate, ki navdušijo vse

Zimske solate so lahko ravno tako barvite, sveže in okusne kot poletne – če izberemo prave sezonske sestavine. Radič, belo in rdeče zelje, ohrovt, sladki krompir, brusnice ter orehi ustvarijo bogate teksture in poln okus, ki se odlično podajo hladnejšim mesecem. Preverite, kako sezonske sestavine združiti v sodobne, lahkotne in hranljive solate, ki popestrijo vsak zimski jedilnik.

Pečeno kislo zelje z mletim mesom

Pečeno kislo zelje z mletim mesom

Odlična jed iz pečice!

1 h 10 min
Zimska kuhinja: Dušeno kislo zelje

Zimska kuhinja: Dušeno kislo zelje

Ko nastopijo hladnejši dnevi, se spremeni tudi naša prehrana. V zimskem jedilniku je pogosto prisotno kislo zelje, ki velja za zelo zdravo, okusno in tudi vsestransko uporabno živilo. Tokrat bomo iz njega pripravili preprosto prilogo, ki jo lahko postrežete s kranjsko klobaso, pečenico ali katero drugo izbrano mesnino.

Pisana zelenjavna pojedina iz pečice
Pisana zelenjavna pojedina iz pečice

Izvrstna zelenjavna jed, ki si jo lahko privoščimo kot samostojen obrok ali pa jo postrežemo kot prilogo mesu.

40 min
Hitra juha, polna vitaminov, ki vas bo napolnila z energijo
Hitra juha, polna vitaminov, ki vas bo napolnila z energijo

Ta hitro pripravljena juha je polna vitaminov in mineralov, saj združuje čebulo, zeleno, krompir, topinambur in česen – sestavine, ki so naravno bogate s hranili in antioksidanti. Zaradi vlaknin in blagodejnih rastlinskih snovi je odlična podpora prebavi, imunskemu sistemu in splošnemu počutju.

Ali lahko krompir, ki je začel kaliti, še vedno jemo?
Ali lahko krompir, ki je začel kaliti, še vedno jemo?

Letošnja jesen nas razveseljuje s toplim vremenom, ki pa na žalost ni po godu vsem stvarem. Ena takšnih je na primer krompir, ki za optimalno hranjenje potrebuje bolj hladno okolje. Zaradi višjih temperatur se tako marsikdo sooča s prehitrim kaljenjem krompirja. Kaj torej storiti, ko krompir začne kaliti in, ali je takšen krompir še vedno primeren za uživanje?

Zdravo, nasitno in okusno: živilo, ki ga jeseni ne sme manjkati na krožniku

Zdravo, nasitno in okusno: živilo, ki ga jeseni ne sme manjkati na krožniku

Sladki krompir je ena najbolj hvaležnih jesenskih sestavin – naravno sladek, hranljiv in neverjetno vsestranski. Iz njega lahko pripravimo vse – od kremne juhe in hrustljavih pečenih rezin do zdravih sladic.

Italijanski krompirjevi kroketi

Italijanski krompirjevi kroketi

Odlična priloga, ki se poda k raznovrstnim glavnim jedem in različnim omakam.

1 h 40 min
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Katera praznična sladica je pri vas vedno na mizi?
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?