Popolna enolončnica za hladne dni

5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Rižev narastek s skuto
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Fižolova enolončnica
Brezmesna jed na žlico, ki ne razočara, nasiti in prijetno ogreje.
Cvetačna kremna juha
Odlična juha, ki se je nikoli ne boste naveličali!
Pečen brokoli s česnom in limono
Če imate radi brokoli, vam bo to zagotovo všeč!
Zelenjavna enolončnica z ohrovtom
Okusna zelenjavna enolončnica, ki si jo lahko privoščimo za kosilo ali večerjo.
Enostavni recepti za slastne zimske solate, ki navdušijo vse
Zimske solate so lahko ravno tako barvite, sveže in okusne kot poletne – če izberemo prave sezonske sestavine. Radič, belo in rdeče zelje, ohrovt, sladki krompir, brusnice ter orehi ustvarijo bogate teksture in poln okus, ki se odlično podajo hladnejšim mesecem. Preverite, kako sezonske sestavine združiti v sodobne, lahkotne in hranljive solate, ki popestrijo vsak zimski jedilnik.
Pečeno kislo zelje z mletim mesom
Odlična jed iz pečice!
Zimska kuhinja: Dušeno kislo zelje
Ko nastopijo hladnejši dnevi, se spremeni tudi naša prehrana. V zimskem jedilniku je pogosto prisotno kislo zelje, ki velja za zelo zdravo, okusno in tudi vsestransko uporabno živilo. Tokrat bomo iz njega pripravili preprosto prilogo, ki jo lahko postrežete s kranjsko klobaso, pečenico ali katero drugo izbrano mesnino.
Pisana zelenjavna pojedina iz pečice
Izvrstna zelenjavna jed, ki si jo lahko privoščimo kot samostojen obrok ali pa jo postrežemo kot prilogo mesu.
Hitra juha, polna vitaminov, ki vas bo napolnila z energijo
Ta hitro pripravljena juha je polna vitaminov in mineralov, saj združuje čebulo, zeleno, krompir, topinambur in česen – sestavine, ki so naravno bogate s hranili in antioksidanti. Zaradi vlaknin in blagodejnih rastlinskih snovi je odlična podpora prebavi, imunskemu sistemu in splošnemu počutju.
Ali lahko krompir, ki je začel kaliti, še vedno jemo?
Letošnja jesen nas razveseljuje s toplim vremenom, ki pa na žalost ni po godu vsem stvarem. Ena takšnih je na primer krompir, ki za optimalno hranjenje potrebuje bolj hladno okolje. Zaradi višjih temperatur se tako marsikdo sooča s prehitrim kaljenjem krompirja. Kaj torej storiti, ko krompir začne kaliti in, ali je takšen krompir še vedno primeren za uživanje?
Zdravo, nasitno in okusno: živilo, ki ga jeseni ne sme manjkati na krožniku
Sladki krompir je ena najbolj hvaležnih jesenskih sestavin – naravno sladek, hranljiv in neverjetno vsestranski. Iz njega lahko pripravimo vse – od kremne juhe in hrustljavih pečenih rezin do zdravih sladic.
Italijanski krompirjevi kroketi
Odlična priloga, ki se poda k raznovrstnim glavnim jedem in različnim omakam.