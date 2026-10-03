Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov

Zlato mleko, znano tudi kot haldi doodh, je tradicionalni indijski napitek, pripravljen iz mleka in kurkume, pogosto pa mu dodajo tudi ingver, cimet in ščepec črnega popra. V ajurvedski tradiciji ima dolgo zgodovino uporabe, danes pa je postal priljubljen predvsem kot topel, aromatičen napitek, ki se lepo poda k umirjenemu večeru.

Zakaj je zlato mleko tako zanimivo?

Njegova značilna zlato rumena barva prihaja iz kurkume, začimbe iz družine ingverjevk. Njena najbolj raziskana učinkovina je kurkumin, ki ima protivnetne in antioksidativne učinke. Prav zaradi njih je kurkumin predmet številnih raziskav, med drugim tudi na področju sklepov, presnove in oksidativnega stresa. Kot navajajo izsledki nekaterih raziskav, lahko pomaga pri težavah z bolečinami in okorelostjo sklepov. Zanimiva je tudi kombinacija kurkume z drugimi začimbami. Ingver in cimet napitku dodata značilen topel okus, hkrati pa tudi sama vsebujeta različne rastlinske spojine, ki jih proučujejo zaradi antioksidativnih in protivnetnih učinkov.

Prav zaradi teh lastnosti je zlato mleko pogosto predstavljeno kot napitek, ki lahko pomaga podpreti odpornost organizma, predvsem v obdobju jesenskih in zimskih prehladov. Pomembno pa je, da ga razumemo kot del uravnotežene prehrane in ne kot zdravilo ali zaščito pred okužbami. Večina raziskav preučuje kurkumo oziroma koncentrirani kurkumin, zato njihovih rezultatov ni mogoče neposredno enačiti z učinkom ene skodelice zlatega mleka.

icon-expand V nekaj minutah lahko pripravimo topel in nasiten napitek, ki je zaradi začimb precej bolj zanimiv od običajnega kozarca mleka. FOTO: Adobe Stock

Ključ za maksimalni učinek

V receptih za zlato mleko skoraj vedno najdemo tudi ščepec črnega popra. Razlog je piperin, sestavina črnega popra, ki lahko poveča biorazpoložljivost kurkumina. Ker je kurkumin slabo topen v vodi, se napitku pogosto doda tudi malo maščobe, na primer kokosovo olje ali ghee. Tako dobimo tudi bolj poln in kremast napitek.

Topel napitek, ki se lepo poda k jesenskemu večeru

Priprava zlatega mleka je preprosta in lahko postane prav prijeten večerni ritual. Toplo mleko, kurkuma, cimet in ingver ustvarijo izrazito aromatičen napitek, ki je zaradi začimb nekoliko sladek, pikanten in kremast. Če želite bolj izrazit okus, lahko uporabite sveže nariban ingver. Za nežnejšo različico pa količino ingverja in popra preprosto zmanjšate.

icon-expand Zlato mleko predstavlja prijeten način, kako v prehrano vključiti aromatične začimbe. FOTO: Adobe Stock

Recept za zlato mleko

Sestavine za 1 skodelico: - 250 ml mleka ali poljubnega rastlinskega napitka - 1 čajna žlička kurkume v prahu - 1/2 čajne žličke cimeta v prahu - 1/2 čajne žličke mletega ingverja ali nekaj naribanega svežega ingverja - ščepec sveže mletega črnega popra - 1 čajna žlička medu ali javorjevega sirupa - 1/2 čajne žličke kokosovega olja ali gheeja po želji Priprava: Mleko oziroma rastlinski napitek vlijte v manjšo kozico ter dodajte kurkumo, cimet, ingver in črni poper. Med mešanjem počasi segrevajte, vendar napitka ne zavrite. Zmanjšajte temperaturo in ga segrevajte še nekaj minut, da se začimbe povežejo. Če ste uporabili svež ingver, lahko napitek na koncu precedite. Odstavite z ognja in po želji dodajte kokosovo olje ali ghee. Ko se napitek nekoliko ohladi, ga sladkajte z medom ali javorjevim sirupom. Postrezite še toplega.

Kdaj piti zlato mleko?

Zlato mleko lahko pijete kadarkoli čez dan, ko vam prija topel in aromatičen napitek. Zaradi njegovega kremastega okusa in toplih začimb pa je še posebej priljubljeno kot večerni napitek. V ajurvedski tradiciji se zlato mleko pogosto uživa zvečer, tudi približno 30 minut pred spanjem. Takrat ni pomemben toliko njegov domnevni vpliv na spanje, temveč predvsem to, da lahko skodelica toplega napitka postane del umirjajoče večerne rutine. Za trditev, da zlato mleko dokazano izboljšuje spanec, trenutno ni dovolj kakovostnih kliničnih dokazov. Zato ga je bolje razumeti kot prijeten večerni ritual, ne kot sredstvo proti nespečnosti. Če vam mleko pred spanjem ne ustreza ali vas zaradi laktoze napenja, preprosto za pripravo uporabite rastlinski napitek, na primer mandljevega ali ovsenega.

icon-expand Glavna sestavina zlatega mleka je kurkuma, ki vsebuje kurkumin, ki ima antioksidativne in protivnetne lastnosti. FOTO: Profimedia

Katere so glavne prednosti zlatega mleka?

Če ga uživate kot del uravnotežene prehrane, je zlato mleko zanimivo predvsem zaradi začimb, ki jih vsebuje: - kurkuma vsebuje kurkumin, ki ima antioksidativne in protivnetne lastnosti ter je bil predmet raziskav pri bolečinah in okorelosti sklepov; - črni poper vsebuje piperin, ki lahko poveča absorpcijo kurkumina; - ingver in cimet napitku dodata aromo ter različne rastlinske spojine z antioksidativnimi lastnostmi; - mleko oziroma rastlinski napitek poskrbi za kremasto osnovo, zaradi česar je zlato mleko tudi nasiten topel napitek. Pomembno je, da vseh teh učinkov ne pripisujemo avtomatično eni sami skodelici zlatega mleka.

Je zlato mleko primerno za vsakogar?

V količinah, ki jih uporabljamo pri kuhanju, je kurkuma za večino ljudi običajno varna. Pri večjih količinah oziroma prehranskih dopolnilih s koncentriranim kurkuminom pa je potrebna večja previdnost. NCCIH navaja, da lahko kurkuma povzroči prebavne težave, pri nekaterih pripravkih z izboljšano biorazpoložljivostjo pa so bili opisani tudi primeri poškodb jeter. Previdnost je potrebna tudi pri jemanju nekaterih zdravil. Kurkuma oziroma kurkumin lahko vplivata na delovanje določenih zdravil, pri zdravilih za redčenje krvi pa lahko povečata tveganje za krvavitve. Zato je zlato mleko najbolje razumeti kot aromatičen prehranski napitek in ne kot nadomestilo za zdravljenje. Če jemljete zdravila ali razmišljate o rednem uživanju večjih količin kurkume oziroma kurkumina v obliki dopolnil, je smiselno, da se pred tem posvetujete z zdravnikom ali farmacevtom.