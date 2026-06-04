Živilo naših prednikov, ki si zasluži mesto na sodobnem krožniku

S prihodom višjih temperatur se spremenijo tudi naše prehranjevalne navade. Težke obroke vse bolj nadomeščajo lažji obroki, ki ne obremenjujejo želodca, a morajo vseeno zagotavljati dovolj energije za vsakodnevna opravila. V tem prehodu na "poletno" kuhinjo je ječmen eno od živil, ki jih je vredno imeti pri roki.

Nasiten in vsestranski

Ječmen je znan kot eno najstarejših žit na svetu in se že stoletja uporablja v različnih kuhinjah prav zaradi svoje vsestranskosti. Poleg tega, da je praktičen, slovi tudi kot zelo zdravo živilo, saj je bogat z vlakninami, kompleksnimi ogljikovimi hidrati in vsebuje številne minerale, kot sta selen in magnezij. Ker ga moramo dolgo časa kuhati, se v prehrani pogosteje uporablja ješprenj, ki je v bistvu oluščen ječmen, a je živilo kljub temu polno številnih hranilnih snovi, saj se pri ječmenu veliko vlaknin, vitaminov in mineralov skriva tudi v notranjem delu zrna.

icon-expand Ječmen med drugim vsebuje tudi beta karotene, folno kislino, kalcij in vitamine B; zato spada med izjemno zdravo živilo. FOTO: Adobe Stock

Tako ječmen kot tudi ješprenj imata blag, oreščkast okus in prijetno, nekoliko žvečljivo teksturo, zaradi česar sta idealna sestavina za različne jedi. Čeprav ju pogosto povezujemo z enolončnicami in zimskimi recepti, se odlično podata tudi v poletne jedilnike.

Idealno za načrtovanje obrokov

Kot že omenjeno, se ječmen kuha nekaj časa, a lahko čas bistveno skrajšate, če ga predhodno namočite ali pa raje uporabite kar ješprenj, ki je bistveno hitreje skuhan. Kuhan ječmen dobro vpija okuse, zato se pogosto uporablja kot nadomestek za riž v rižotah in hladnih solatah, kot osnova za zdrave "sklede", pa tudi kot priloga k ribam ali piščancu. Ena njegovih največjih prednosti je, da ga lahko skuhate vnaprej in ga hranite v hladilniku več dni. Tako imate pripravljeno osnovo za številne obroke: od solat in zdravih skled do enolončnic in celo zajtrka. Odlično se ujame tako z zelenjavo kot tudi z mesom, ribami in gobami, okusen pa je topel ali pa hladen. V obdobju, ko se temperature dvignejo in se apetiti spremenijo, je praktično imeti v hladilniku nekaj, kar lahko služi kot osnova za hitro kosilo ali večerjo. Kuhan ječmen ali pa ješprenj omogoča prav to – preprosto ga je kombinirati, enostavno ga je začiniti in lahko ga jeste hladnega. Tukaj je nekaj naših najljubših jedi, ki jih pogosto pripravljamo poleti.

icon-expand Ješprenjčkova enolončnica s čičeriko in fižolom FOTO: iStock

Ješprenjčkova enolončnica s čičeriko in špinačo

Čudovita, zdrava in zelo hranljiva brezmesna jed na žlico, pripravljena iz sveže zelenjave, ješprenjčka, fižola in čičerike. Recept je TUKAJ.

icon-expand Ješprenova solata FOTO: osebni arhiv

Ješprenova solata

Zdrava in zelo okusna solata iz kuhanega ješprenja in pisane sezonske zelenjave. Recept je TUKAJ.

icon-expand Rižota z ječmenom in govedino FOTO: osebni arhiv

Rižota z ječmenom in govedino

Ker ima ječmen med kuhanjem podobne lastnosti kot riž, je odlično živilo za pripravo raznoraznih rižot. Tokrat v kombinaciji z zelenjavo in mariniranim govejim mesom. Recept je TUKAJ.

icon-expand Zdrava solata v kozarcu FOTO: Adobe Stock

Zdrava solata v kozarcu

Če iščete dobro idejo za zdravo in okusno malico, ki jo lahko vzamete s seboj v službo ali na piknik, vam bo ta ideja zagotovo všeč. Gre za solato, ki jo shranite kar v kozarec za vlaganje in tako brez težav vzamete praktično kamorkoli. Recept je TUKAJ.

icon-expand Ješprenjčkova juha s paradižnikom FOTO: Mutti

Ješprenjčkova juha s paradižnikom

Topla in nasitna jed na žlico, v kateri se prepletajo ješprenj, krompir, korenček in bučka. Obogatena s paradižnikovo osnovo in postrežena z nekaj kapljicami olivnega olja ter rezino domačega kruha je popoln obrok za vse dni v letu. Recept je TUKAJ.