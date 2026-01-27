Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave

Uživanje prave hrane v večernih urah je bistvenega pomena za dober spanec in splošno zdravje. Strokovnjaki svetujejo, da se zvečer izogibate uživanju živil, ki vsebujejo veliko ogljikovih hidratov, maščobnih kislin ter tistih, ki so mastna in začinjena. Takšna hrana lahko zmoti vaš spalni cikel in povzroči prebavne težave, posledično pa boste imeli tudi težave z jutranjim vstajanjem. Predstavljamo vam 11 živil, ki jih zvečer ne bi smeli jesti.

Pijače, ki vsebujejo kofein

Kava, pravi čaj in gazirane pijače lahko ostanejo v telesu več ur in vas ohranjajo budne. Kofein je poživilo, ki lahko zmoti vaš spalni cikel in vam bistveno otežuje spanje. Povezan je tudi s težavami, kot so nemir, živčnost, slabost, draženje želodca, povečan srčni utrip itd.

Čokolada

Čokolada ima navadno visoko energijsko vrednost, poleg tega pa vsebuje tudi kofein in teobromin, ki lahko delujeta stimulativno in negativno vplivata na to, da brez težav zaspimo.

Začinjena hrana

Začimbe lahko pri mnogih ljudeh povzročijo prebavne motnje in tudi zgago, za katero so značilna pekoča bolečina v spodnjem delu prsnega koša, kisel okus v ustih in bolečine, podobne prebavnim motnjam. Če pred spanjem zaužijete močno začinjeno hrano, lahko ta povzroči nelagodje in zmoti vaš spanec.

Mastna hrana

Mastna hrana in ocvrta živila, ki so bogata s transmaščobami, potrebujejo veliko časa, da se prebavijo, zato ne preseneča, da lahko povzročijo nelagodje in težave s prebavo, posledično pa se boste lahko med spanjem tudi večkrat zbujali.

icon-expand Če greste spat s težkim želodcem, lahko vaša noč ostane neprespana. FOTO: Dreamstime

Sladki prigrizki

Hrana, kot so sladkarije in sladice, lahko povzroči porast krvnega sladkorja in posledično njegov padec, zaradi česar se ne boste počutili sproščeno, temveč nervozno. To lahko ovira vašo sposobnost, da bi se pred spanjem umirili, vodi pa lahko tudi v nepotrebno prebujanje sredi noči.

Živila z visoko vsebnostjo beljakovin

Čeprav so beljakovine bistvenega pomena za naše zdravje, boste določena visokobeljakovinska živila, kot je na primer večji zrezek, ponoči težko prebavili. To lahko povzroči nelagodje in moti miren spanec.

Gazirane pijače

Gazirane pijače lahko povzročijo pline in napihnjenost, kar povzroči nelagodje. To lahko otežuje iskanje udobnega položaja za spanje.

Beli kruh in testenine

Z večernega jedilnika je treba izključiti škrobnata živila, ki vsebujejo preveč ogljikovih hidratov, kot so testenine, kruh ali riž, ki jih je najbolje jesti pri kosilu, da se napolnimo z energijo, in ne pred spanjem. Ta živila se preprosto presnovijo v sladkor in povzročajo povišanje krvnega sladkorja in inzulina, kar lahko povzroči nihanje energije in morebitne motnje spanja. Poleg tega pa se sladkor tudi ne bo porabil za energijo in se bo namesto tega v telesu shranil kot maščoba.

Kisla živila in citrusi

Citrusi in kisla živila, denimo pomaranče, limone, grenivke in podobno, lahko povzročijo refluks kisline in težave z zgago, zaradi katerih imate lahko težave s spanjem.

Mlečni izdelki

Mlečni izdelki lahko povzročajo prebavne težave, zlasti če jih uživate v večjih količinah zvečer ali ponoči. Predvsem se izogibajte uživanju mastnih sirov, ki poleg maščob, ki bistveno otežujejo prebavo, vsebujejo tudi veliko tiramina, aminokisline, ki zmanjšuje proizvodnjo hormonov, ki uravnavajo spanje.

icon-expand Čeprav je mastna hrana zelo okusna, se raje uprite skušnjavi, da bi si jo privoščili za večerjo. FOTO: Shutterstock

Oreščki

Čeprav so oreščki v zmernih količinah zdravi, imajo veliko kalorij in maščob, zato se jim v večernih urah raje izogibajte. Izjema so samo mandlji in orehi. Slednji vsebujejo triptofan, aminokislino, ki spodbuja tvorbo melatonina (spalnega hormona) in serotonina (hormona sreče), ki pomagata do boljšega spanja, poleg tega pa vsebujejo še hranila, ki pomagajo pri spopadanju s stresom. Mandlji pa so dober vir magnezija, ki je povezan z boljšo kakovostjo spanja, saj vpliva na sproščanje mišic ter preprečuje mišične krče, kar je še kako pomembno za dober in miren spanec. A tudi v tem primeru s količino ne pretiravajte, saj se boste drugače hitro počutili neprijetno in boste tudi preveč siti.

Obroka tik pred spanjem ne smemo kar tako zanemariti, saj lahko uživanje zgoraj naštetih živil ponoči povzroči številne zdravstvene težave, vključno z zgago, plini, motnjami spanja, povečanjem telesne teže itd. Lahke večerje bodo koristile tako vašemu umu, postavi ter kakovostnemu spancu. V večernih urah raje izberite lažje in lahkoprebavljive prigrizke, kot so jogurt, sadje ali majhen obrok ovsene kaše. Če boste tudi zvečer premišljeno jedli, boste mirno zaspali in se boste naslednji dan tudi zbudili bolj sveži in spočiti.