Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati

Dolga leta poslušamo, da je zajtrk najpomembnejši obrok dneva, v zadnjih letih pa so družbena omrežja dodatno popularizirala številne "fit" in "wellness" zajtrke, ki na prvi pogled delujejo kot idealna izbira za zdrav začetek dneva. A kot navaja Zadovoljna.hr, strokovnjaki opozarjajo, da se za nekaterimi najbolj priljubljenimi jutranjimi obroki lahko skrivajo velike količine sladkorja, kalorij in visoko predelanih sestavin. Kot opozarjajo nutricionisti, lahko takšni, na videz zdravi zajtrki otežijo hujšanje in spodbudijo prenajedanje čez dan. Prehrana, bogata z visoko predelano hrano, je namreč povezana z večjim tveganjem za debelost, presnovne težave in hitrejše biološko staranje.

Kot svetuje Zadovoljna.hr, oznake na embalaži, kot so "fit", "protein" ali "low-fat", še ne pomenijo nujno zdrave izbire. Veliko pomembneje je preveriti deklaracijo in sestavo izdelka. Problematični so predvsem zajtrki z veliko skritega sladkorja, saj hitro zvišajo raven glukoze v krvi, temu pa pogosto sledi hiter padec energije, občutek lakote in povečana želja po sladkem.

icon-expand Poskrbite za uravnotežen zajtrk, ki vsebuje dovolj beljakovin, zdravih maščob in vlaknin. FOTO: Adobe Stock

Pazite na zdrave kalorične bombe

Strokovnjaki opozarjajo tudi, da imajo številni priljubljeni zajtrki precej več kalorij, kot ljudje pričakujejo. Različni dodatki, prelivi in sladila lahko navidezno lahkoten zajtrk hitro spremenijo v pravo kalorično bombo. Nutricionisti zato priporočajo, da pri zajtrku posegamo po čim manj predelanih živilih ter se osredotočimo na kakovostne beljakovine, vlaknine in zdrave maščobe, ki poskrbijo za daljši občutek sitosti in bolj stabilno energijo skozi dan.

Trije zajtrki, ki se jim raje izognite, ko hujšate

Granola

Čeprav ima granola sloves zdravega zajtrka, bogatega z vlakninami in polnozrnatimi žiti, številne kupljene različice vsebujejo veliko dodanega sladkorja, sirupov in olj. Še posebej problematične so različice s čokolado, sladkanim suhim sadjem ali različnimi prelivi. Tem se najlažje izognete tako, da si granolo pripravite sami. Osnovni recept si lahko ogledate TUKAJ.

icon-expand Kupljena granola lahko vsebuje veliko dodanega sladkorja, sirupov in olj. FOTO: AdobeStock

Smutiji in smuti sklede

Smutiji so lahko hranilno zelo kakovostni, če jih pripravimo iz pravih sestavin. Težava pa nastane pri industrijskih ali "Instagram" različicah, ki pogosto vsebujejo preveč sadja, maščob, medu in dodatkov. Če je smuti nepravilno sestavljen, lahko vsebuje zelo veliko sladkorja in premalo vlaknin, zato hitro dvigne raven sladkorja v krvi. Poleg tega tekoči obroki pogosto ne nasitijo tako dobro kot klasičen zajtrk. Pri smuti skledah dodatne kalorije prinesejo še granola, oreščkovi namazi, kokosovi kosmiči in različni prelivi.

Aromatizirani nemastni jogurti

Mnogi posegajo po manj mastnih oziroma low-fat jogurtih v prepričanju, da gre za bolj zdravo izbiro. A kot opozarjajo nutricionisti, proizvajalci po odstranitvi maščobe pogosto dodajo sladkor, arome in gostila, da jogurt ohrani okus in teksturo. Namesto nemastnih aromatiziranih različic strokovnjaki zato priporočajo, da raje izberemo navaden grški jogurt ali fermentiran jogurt brez dodanega sladkorja, ki mu lahko sami dodamo sveže sadje, chia semena ali oreščke.

Še nekaj "zdravih" izbir, pri katerih velja previdnost:

- Proteinske ploščice in "fit" prigrizki: Številne proteinske ploščice se predstavljajo kot zdrava izbira za hiter zajtrk, v resnici pa pogosto vsebujejo veliko sladkornih sirupov, umetnih arom in kalorij. Poleg tega lahko po takem obroku hitro občutimo lakoto. - Riževi vaflji z različnimi namazi: Riževi vaflji veljajo za "dietno" živilo, a sami po sebi pogosto ne vsebujejo dovolj vlaknin ali beljakovin. Če jim dodamo sladke namaze, marmelade ali čokoladne kreme, lahko hitro postanejo precej kaloričen zajtrk brez prave sitosti. - Instant ovseni kosmiči z okusi: Navadni ovseni kosmiči so odlična izbira, težava pa nastane pri instant različicah z dodanimi okusi. Te pogosto vsebujejo veliko sladkorja, arom in različnih dodatkov, zaradi katerih je obrok precej manj zdrav, kot se zdi na prvi pogled.