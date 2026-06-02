Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)

V poletnih mesecih si pogosto zaželimo nekaj sladkega, a hkrati osvežilnega in nekoliko bolj lahkotnega od klasičnih kremnih sladic. Prav zato so trenutno zelo priljubljene sladice, ki združujejo ovsene kosmiče, jogurt in sveže sadje. Takšne kombinacije niso le okusne, ampak tudi precej bolj uravnotežene in hranljive, saj vsebujejo več vlaknin, beljakovin in manj predelanih sestavin kot številni klasični posladki.
Odlična izbira za pripravo vnaprej
Velika prednost tovrstnih sladic je tudi njihova praktičnost. Večino lahko pripravimo vnaprej, nato pa nas do uporabe počakajo v hladilniku ali zamrzovalniku. Zaradi tega so odlična izbira za t. i. meal prep oziroma pripravo obrokov vnaprej, saj imamo vedno pri roki nekaj sladkega za vroče dni bodisi kot sladico, hitro malico, zajtrk ali celo nekoliko bolj zdravo večerjo.
Tri poletne sladice, ki jih pripravimo vnaprej
Tokrat predstavljamo tri poletne sladice, ki so okusne, hranljive in hkrati tudi prijetno osvežilne. Vsem receptom je skupno to, da so preprosti, prilagodljivi in idealni za poletne dni, ko si želimo nekaj sladkega brez prevelikega občutka slabe vesti.
Zamrznjene jogurtove ovsene rezine
Te zdrave, okusne in hranljive ploščice so popolna izbira za zajtrk ali malico, odlična izbira pa so tudi kot okusen prigrizek, ki si ga privoščimo pred ali po vadbi. Zaradi mandljevega masla, kosmičev in jogurta so precej nasitne, sadje pa poskrbi za svežino in dozo vitaminov. Recept je TUKAJ.
Jogurtove rezine s kosmiči in sadjem
Sladek, a osvežilen poletni posladek. Priprava je hitra in enostavna, zaradi bolj zdravih sestavin, kot so pirina moka, ovseni kosmiči in kokosov sladkor, pa si boste pecivo zagotovo privoščili še z večjim užitkom. Recept je TUKAJ.
Pečena ovsena kaša z breskvami
Okusen in hitro pripravljen zajtrk, sladka večerja ali hranljiv posladek iz ovsenih kosmičev, sadja in oreščkov. Jed ne vsebuje jajc in mlečnih izdelkov, pri serviranju pa zraven obvezno dodajte kupček grškega ali rastlinskega jogurta. Recept je TUKAJ.