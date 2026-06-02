Ovsene rezine z jogurtom in sadjem
Zdravo in vegi

Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)

Predstavljamo tri ideje za lahkotne in bolj hranljive poletne sladice z ovsenimi kosmiči, jogurtom in sadjem, ki jih lahko pripravite vnaprej ter jih do postrežbe hranite v hladilniku ali zamrzovalniku. Poleg odličnega okusa navdušijo tudi s preprosto pripravo in meal prep praktičnostjo.

M.J.
02. 06. 2026 04.00

V poletnih mesecih si pogosto zaželimo nekaj sladkega, a hkrati osvežilnega in nekoliko bolj lahkotnega od klasičnih kremnih sladic. Prav zato so trenutno zelo priljubljene sladice, ki združujejo ovsene kosmiče, jogurt in sveže sadje. Takšne kombinacije niso le okusne, ampak tudi precej bolj uravnotežene in hranljive, saj vsebujejo več vlaknin, beljakovin in manj predelanih sestavin kot številni klasični posladki.

Odlična izbira za pripravo vnaprej

Velika prednost tovrstnih sladic je tudi njihova praktičnost. Večino lahko pripravimo vnaprej, nato pa nas do uporabe počakajo v hladilniku ali zamrzovalniku. Zaradi tega so odlična izbira za t. i. meal prep oziroma pripravo obrokov vnaprej, saj imamo vedno pri roki nekaj sladkega za vroče dni bodisi kot sladico, hitro malico, zajtrk ali celo nekoliko bolj zdravo večerjo.

Tri poletne sladice, ki jih pripravimo vnaprej

Tokrat predstavljamo tri poletne sladice, ki so okusne, hranljive in hkrati tudi prijetno osvežilne. Vsem receptom je skupno to, da so preprosti, prilagodljivi in idealni za poletne dni, ko si želimo nekaj sladkega brez prevelikega občutka slabe vesti.

Zamrznjene jogurtove ovsene rezine
Zamrznjene jogurtove ovsene rezine

Zamrznjene jogurtove ovsene rezine

Te zdrave, okusne in hranljive ploščice so popolna izbira za zajtrk ali malico, odlična izbira pa so tudi kot okusen prigrizek, ki si ga privoščimo pred ali po vadbi. Zaradi mandljevega masla, kosmičev in jogurta so precej nasitne, sadje pa poskrbi za svežino in dozo vitaminov. Recept je TUKAJ.

Ovsene rezine z jogurtom in sadjem
Ovsene rezine z jogurtom in sadjem

Jogurtove rezine s kosmiči in sadjem

Sladek, a osvežilen poletni posladek. Priprava je hitra in enostavna, zaradi bolj zdravih sestavin, kot so pirina moka, ovseni kosmiči in kokosov sladkor, pa si boste pecivo zagotovo privoščili še z večjim užitkom. Recept je TUKAJ.

Pečena ovsena kaša z breskvami
Pečena ovsena kaša z breskvami

Pečena ovsena kaša z breskvami

Okusen in hitro pripravljen zajtrk, sladka večerja ali hranljiv posladek iz ovsenih kosmičev, sadja in oreščkov. Jed ne vsebuje jajc in mlečnih izdelkov, pri serviranju pa zraven obvezno dodajte kupček grškega ali rastlinskega jogurta. Recept je TUKAJ.

Zdrava prehrana
