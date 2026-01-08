To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)

Zakaj je zelje nepogrešljivo pozimi?

Zelje je ena tistih sestavin, ki jih pogosto jemljemo kot samoumevne, a ima izjemno prehransko vrednost. Bogato je z vitaminom C, ki v zimskih mesecih podpira imunski sistem, hkrati pa vsebuje veliko vlaknin, ki ugodno vplivajo na prebavo. Zaradi svojih razstrupljevalnih lastnosti pomaga telesu pri čiščenju, obenem pa je lahko prebavljivo in nizkokalorično. Ko ga na hitro prepražimo, razvije prijetno sladkast okus, ki je idealna osnova za toplo juho.

icon-expand Zelje je bogato z vitaminom C FOTO: Shutterstock

Korenje kot naravna podpora dobremu počutju

Korenje juhi doda naravno sladkobo. Vsebuje veliko beta-karotena, ki se v telesu pretvori v vitamin A in prispeva k zdravju kože, oči ter sluznic. Poleg tega je bogato z antioksidanti in vlakninami, ki pomagajo ohranjati stabilno raven energije in občutek sitosti. Naribano korenje se hitro zmehča in se med kuhanjem enakomerno poveže z drugimi sestavinami, zato je juha lahka, a hkrati polna.

icon-expand Korenje vsebuje veliko vitamina A FOTO: Shutterstock

Preprosta priprava, ki ohrani okus in hranila

Ključ te juhe je kratko praženje zelenjave na olivnem olju, ki sprosti aromo in okus, ne da bi sestavine izgubile svojo hranilno vrednost. Nežna toplotna obdelava in zelenjavna jušna osnova poskrbita, da juha ostane lahka, a hkrati dovolj bogata, da jo lahko postrežemo kot samostojen obrok. To je jed, ki jo lahko brez slabe vesti vključimo v bolj zdrav jedilnik, še posebej v času, ko si želimo nekoliko razbremeniti telo.

Recept: juha z zeljem in korenjem

Sestavine: - zelje - korenje - olivno olje - zelenjavna jušna osnova - sol in poper Priprava: 1. Korenje naribamo, zelje narežemo na tanke trakove. 2. V loncu segrejemo malo olivnega olja in nanj dodamo zelje. Pražimo približno 5 do 7 minut, da se zmehča. 3. Dodamo naribano korenje in pražimo še 2 do 3 minute. 4. Zalijemo z jušno osnovo, poljubno začinimo in kuhamo 15 do 20 minut. Preprostost priprave si lahko pogledate tudi v spodnjem videu.

Juha, ki se prilega januarskemu ritmu

Ta juha je idealna izbira za vse, ki v januarju iščejo ravnovesje med okusom in dobrim počutjem. Je topla, preprosta in temelji na sestavinah, ki so pozimi najbolj dostopne in koristne. Ne gre za razstrupljanje v klasičnem smislu, temveč za premišljen obrok, ki telesu omogoči, da si nekoliko oddahne. In prav to je pogosto največ, kar v tem času potrebujemo.