Zdrav jesenski zajtrk, ki ga pripravimo vnaprej in uživamo več dni

Če se vam zjutraj pogosto mudi, je dobrodošlo, da vas zajtrk že čaka v hladilniku. Ena od možnosti, ki združuje praktičnost, hranljivost in videz sladice, so pečeni ovseni kosmiči, znani tudi kot 'baked oats'. Gre za preprosto jed, pri kateri ovsene kosmiče zmešamo z nekaj osnovnimi sestavinami, pretresemo v pekač in spečemo v pečici. Rezultat je mehka, sočna in rahlo zapečena jed, ki jo lahko narežemo na kose ter shranimo za naslednje dni.

Prednost pečenih kosmičev je tudi njihova vsestranskost. Osnovno zmes lahko prilagodimo sestavinam, ki jih imamo doma, in jo vsakič pripravimo nekoliko drugače. Dodamo lahko sveže ali zamrznjeno sadje, oreščke, semena, začimbe ali vir beljakovin, na primer grški jogurt. Tako dobimo zajtrk, ki nas nasiti, hkrati pa si ga lahko pripravimo vnaprej in si zjutraj prihranimo nekaj časa.

icon-expand Okusen zajtrk, ki nas nasiti in si ga lahko pripravimo vnaprej. FOTO: Shutterstock

Osnovno razmerje za pečene ovsene kosmiče

Za pripravo osnovne različice potrebujemo ovsene kosmiče, tekočino, ki kosmiče zmehča, ter sestavino, ki zmes poveže. Dobro izhodišče je lahko: - dve skodelici ovsenih kosmičev, - ena skodelica mleka in - eno jajce. Dodamo lahko še pretlačeno banano ali nekaj žlic jogurta, ki poskrbita za dodatno sočnost. Zmes po želji osladimo z medom, javorjevim sirupom ali drugim sladilom, za okus pa dodamo ščepec soli, cimet ali vaniljo. Vse sestavine premešamo, preložimo v namaščen pekač in pečemo pri približno 180 stopinjah Celzija, dokler se sredina ne strdi, površina pa rahlo zlato zapeče. Čas peke je odvisen od velikosti in globine pekača, zato ga prilagodimo debelini zmesi. Pečene kosmiče nekoliko ohladimo, nato pa jih narežemo na porcije. V zaprti posodi jih lahko hranimo v hladilniku in si jih po potrebi pogrejemo. Če jih želimo pripraviti za več dni, je najbolje, da jih po peki hitro ohladimo in shranimo v hladilniku.

icon-expand Za pripravo ne potrebujemo veliko sestavin. FOTO: Adobe Stock

S čim jih obogatimo, da bodo še bolj hranljivi?

Osnovni recept je šele začetek. Z nekaj dodatki lahko poskrbimo za več beljakovin, vlaknin in zdravih maščob, hkrati pa poskrbimo tudi, da zajtrk ne bo vsak dan enakega okusa. Za več beljakovin: v zmes vmešamo grški jogurt, skuto ali skyr. Za zdrave maščobe: odlična izbira so sesekljani orehi, mandlji, lešniki, arašidi ali žlica arašidovega oziroma mandljevega masla. Za več vlaknin: dodamo chia semena, mleta lanena semena ali naribano jabolko. Za naravno sladkobo: uporabimo zrelo banano, datlje, rozine ali drugo suho sadje. Tako lahko zmanjšamo količino dodanega sladkorja. Za svežino in različne okuse: zmes obogatimo z borovnicami, malinami, hruškami ali koščki breskev, odvisno od sezone. Pri dodatkih pazimo predvsem na razmerje med suhimi in mokrimi sestavinami. Če dodamo veliko sadja ali jogurta, bo zmes bolj vlažna in bo morda potrebovala nekaj dodatnih minut v pečici. Če dodamo več semen ali oreščkov, pa lahko po potrebi prilijemo še malo mleka.

icon-expand Z dodatki poskrbimo za več beljakovin, vlaknin in zdravih maščob. FOTO: Shutterstock

Jesenska različica z jabolki, rozinami in cimetom

Ko se dnevi ohladijo, se ovseni kosmiči odlično ujamejo z jabolki, rozinami in cimetom. Naribana ali na majhne koščke narezana jabolka poskrbijo za sočnost in vlaknine, rozine dodajo prijetno sladkobo, cimet pa značilno aromo, zaradi katere jed nekoliko spominja na jabolčni zavitek. Za še bolj poln okus lahko dodamo pest sesekljanih orehov. Če želimo zajtrk obogatiti z beljakovinami, pa lahko ob porciji postrežemo še grški jogurt ali skuto. Celoten recept za pripravo pečenih ovsenih kosmičev z jabolki in rozinami si lahko ogledate TUKAJ .