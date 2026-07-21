Videti je kot sladica, v resnici pa je hranljiv zajtrk, ki ga pripravite že zvečer

Poleti si želimo zajtrkov, ki so lahki, osvežilni in ne zahtevajo dolge priprave. Še bolje je, če jih lahko pripravimo že večer prej, da nas zjutraj čaka le še nekaj minut do prvega grižljaja. Prav takšen je ta zajtrk v kozarcu – kremast chia puding, plast gostega grškega jogurta in sladke, sočne breskve ustvarijo kombinacijo, ki spominja na sladico, hkrati pa vsebuje vse, kar potrebujemo za dober začetek dneva.

Poleg tega, da je zelo privlačen na pogled, je takšen zajtrk tudi hranljiv in priročen. Enostavno ga lahko vzamete s seboj v službo ali na izlet, saj ostane v hladilniku svež tudi naslednji dan.

icon-expand Zajtrk je videti kot majhna razvada, čeprav temelji na hranljivih sestavinah. FOTO: Shutterstock

Zakaj je takšen zajtrk odlična izbira?

Brez kuhanja in peke – priprava ne zahteva prižiganja štedilnika ali pečice, zato je popoln za poletje, ko si želimo čim manj segrevati kuhinjo. Pripravimo ga lahko vnaprej – chia puding se v hladilniku lepo zgosti, zato lahko zajtrk pripravimo že zvečer in nas zjutraj čaka pripravljen hranljiv obrok. Dolgotrajen občutek sitosti – chia semena vsebujejo veliko vlaknin, ki v prebavilih nabreknejo in pripomorejo, da smo po zajtrku dlje časa siti. V kombinaciji z beljakovinami iz grškega jogurta je to bolj nasiten zajtrk kot marsikateri sladek prigrizek. Vir zdravih maščob in omega-3 maščobnih kislin – chia semena vsebujejo tudi rastlinske omega-3 maščobne kisline, ki so pomemben del uravnotežene prehrane.

Svež in lahek poletni obrok – sočne breskve dodajo naravno sladkost, svežino in sadno aromo, hkrati pa vsebujejo veliko vode, zato je zajtrk prijetno osvežilen tudi v vročih dneh. Lepa kombinacija tekstur – kremast chia puding, svilnat grški jogurt in mehke rezine breskev ustvarijo zanimiv zajtrk, ki ni samo okusen, ampak tudi vizualno privlačen. Prilagodljiv recept – osnovo lahko enostavno spreminjamo glede na sezono in okus: breskve lahko zamenjamo z malinami, jagodami, borovnicami, marelicami ali drugim sadjem. Primeren za na pot – če zajtrk pripravimo v kozarcu za vlaganje s pokrovčkom, ga lahko vzamemo s seboj v službo, na izlet ali na plažo. Privlačen videz brez posebnega truda – plastenje v kozarcu ustvari videz sladice, zato je zajtrk videti kot majhna razvada, čeprav temelji na hranljivih sestavinah.

Recept: Zajtrk v kozarcu s chia pudingom, grškim jogurtom in breskvami

Sestavine (za 2 kozarca): Za chia puding: - 250 ml mleka (kravje ali rastlinski napitek) - 4 žlice chia semen - 1 žlička medu ali javorjevega sirupa - 1 žlička vaniljevega ekstrakta Za nadev: - 250 g grškega jogurta - 1 žlička medu ali javorjevega sirupa (po želji) - 2 zreli breskvi - nekaj lističev mete (po želji) - sesekljani mandlji, pistacije ali granola za posip (po želji) Priprava: V skledi zmešajte mleko, chia semena, vaniljev ekstrakt in med oziroma drugo izbrano sladilo. Dobro premešajte in pustite stati približno 10 minut, nato ponovno premešajte, da se semena enakomerno porazdelijo. Posodo pokrijte in postavite v hladilnik za vsaj 1 uro. Breskve operite in narežite na tanke rezine ali manjše kocke. Grški jogurt dobro premešajte, če želite, mu lahko dodate tudi med za dodatno sladkobo. Pripravite si dva kozarca in vanju najprej dodajte chia puding. Dodajte breskve in plast grškega jogurta. Če želite, lahko breskve dodate tudi po vrhu. Po želji okrasite z meto, sesekljanimi oreščki ali malo hrustljave granole ter postrezite dobro ohlajeno.

icon-expand Poigrajte se z različnimi teksturami in okusi. FOTO: Shutterstock

Dodatni nasveti

Za najboljši okus uporabite zrele, dišeče breskve, ki bodo zajtrku dale dovolj naravne sladkobe. Chia puding lahko pripravite tudi za dva ali tri dni vnaprej in ga hranite v hladilniku. Če uporabljate rastlinski napitek, se odlično obnesejo mandljev, ovseni ali kokosov napitek, ki zajtrku dodajo še več okusa. Za nekoliko bolj sladek okus lahko na vrh pokapljate še žličko medu ali dodate ščepec cimeta oziroma nekaj naribane limonine lupinice, ki lepo poudari aromo breskev.