Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil

Preprost, hranljiv in pripravljen v nekaj minutah – tako bi lahko opisali t. i. Budwigov zajtrk, ki je v zadnjih letih postal priljubljen med ljubitelji zdrave prehrane. Gre za kombinacijo puste skute, lanenega olja in sveže mletih lanenih semen, ki jo lahko dopolnimo še z jagodičevjem ali naribanim jabolkom. Kot navaja portal Punkufer.dnevnik.hr, je ta zajtrk poznan predvsem po visoki hranilni vrednosti in preprosti pripravi. Pogosto se uporablja v terapevtskih dietah, zlasti pri ljudeh, ki želijo svoje zdravje izboljšati na naraven način.

Jed je dobila ime po nemški biokemičarki Johanni Budwig, ki je raziskovala pomen esencialnih maščobnih kislin, zlasti omega-3, za zdravje. V njenem prehranskem protokolu se združijo esencialne maščobne kisline iz lanenih semen in aminokisline iz sveže skute. Pri tem nastane koristna oblika lipoproteinov, ki v telesu prenašajo maščobe in pomagajo, da se zdrave omega-3 maščobne kisline lažje prenesejo v celice.

Priprava ne vzame veliko časa

Za porcijo tega zajtrka potrebujete le tri osnovne sestavine, priprava pa je zelo preprosta. Kot navaja Punkufer.dnevnik.hr, je pomembno, da izberete kakovostno hladno stiskano laneno olje in lanena semena zmeljete sami. Po želji lahko dodate tudi sveže maline, borovnice ali naribano jabolko.

Budwigov zajtrk – sestavine:

- 1 žlica lanenega olja - 3 žlice puste skute - 2 žlici lanenih semen - 2 žlici borovnic

Postopek priprave:

Laneno olje in skuto zmešamo, da dobimo gladko kremo brez vidnih sledi olja. Lanena semena sveže zmeljemo. Kremi iz skute dodamo sveže sadje in vse skupaj potresemo z mletimi lanenimi semeni. Pomembno je, da mešanice ne pustimo stati predolgo, saj mleta lanena semena hitro oksidirajo in izgubijo koristne sestavine. Če lan zmeljete že dan prej, bo služil le kot dekoracija, hranilna vrednost pa bo precej manjša.

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko lanena semena pri nekaterih povzročijo prebavne težave, zato jih je priporočljivo uživati zmerno in ob tem piti dovolj vode.

Priljubljena izbira tudi pri športnikih

Budwigov zajtrk je priljubljen tudi v športni prehrani, predvsem zaradi kombinacije kakovostnih beljakovin, zdravih maščob in lahko prebavljivih hranil, ki telesu zagotavljajo energijo in podporo pri regeneraciji. Glavni razlogi: 1. Vir kakovostnih beljakovin Pusta skuta vsebuje veliko beljakovin, ki so ključne za obnovo in rast mišic po treningu. 2. Omega-3 maščobne kisline Laneno olje in lanena semena so bogat vir omega-3 maščobnih kislin, ki lahko pomagajo pri zmanjševanju vnetij v telesu in hitrejši regeneraciji po naporih.

3. Stabilna energija Zajtrk vsebuje kombinacijo maščob, beljakovin in vlaknin, zato energija prehaja v telo postopoma, brez hitrih skokov in padcev krvnega sladkorja. 4. Podpora presnovi Lanena semena vsebujejo vlaknine in antioksidante, ki lahko pomagajo pri dobri prebavi in presnovi, kar je za aktivne ljudi zelo pomembno. 5. Lahka, a nasitna jed Zajtrk ni težak za želodec, a vseeno nasiti, zato je primeren pred treningom ali kot regeneracijski obrok po vadbi.

