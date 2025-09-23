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Testenine s tuno, kaprami in fižolom
Zdravo in vegi

Za zdrav obrok testeninam dodajte eno beljakovinsko živilo (in to ni meso)

Če se sprašujete, kako na hiter in enostaven način testeninam dodati beljakovine, je konzervirani fižol odlična rešitev. Še zlasti dobro se obnese cannellini fižol, ki se dobro zlije z italijanskimi testeninskimi jedmi. Poleg beljakovin vsebuje tudi vlaknine, folate, kalij, železo in cink.

M.J.
23. 09. 2025 04.00

Čeprav so testenine hitro pripravljene in prijazne denarnici, imajo z vidika uravnotežene prehrane pogosto eno veliko pomanjkljivost, in sicer, da testeninskim jedem pogosto primanjkuje beljakovin. Te so bistvena makrohranila in jih najdemo praktično v vsakem delu telesa – od las do kosti in nohtov. Trenutne smernice priporočajo 0,8 g beljakovin na vsak kilogram telesne teže na dan, kar pomeni, da oseba s 63 kilogrami potrebuje približno 50 g beljakovin na dan.

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Skodelica kuhanih špagetov vsebuje zgolj približno 7 gramov beljakovin. Teh pa potrebujemo precej več, če želimo poskrbeti za zdrave kosti, mišice in imunski sistem. V želji, da bi obroku povečali vsebnost beljakovin, pogosto posežemo po mesu, a obstaja še eno preprosto in zdravo živilo, ki ga lahko uporabimo pri pripravi testenin in hkrati ni živalskega izvora: cannellini fižol.

Cannellini fižol ima mehko teksturo in blag, nekoliko sladkast ter rahlo oreščast okus.
Cannellini fižol ima mehko teksturo in blag, nekoliko sladkast ter rahlo oreščast okus. FOTO: Shutterstock

Kaj je cannellini fižol?

Cannellini fižol, znan tudi kot beli fižol v obliki ledvic, ima mehko teksturo ter blag, nekoliko sladkast in rahlo oreščkast okus. Pol skodelice tega fižola vsebuje približno 8 gramov beljakovin, zaradi česar spada med beljakovinsko bogate rastlinske dodatke, ki jih lahko dodate testeninam. Poleg tega je cannellini fižol tudi značilen za italijansko kuhinjo in se odlično ujema s klasičnimi italijanskimi sestavinami, ki jih pogosto najdemo v jedeh s testeninami, kot so parmezan, paradižniki, tuna, piščanec in zelena zelenjava, na primer brokoli, toskanski ohrovt in špinača.

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Konzerviran cannellini fižol je tudi izvrstna sestavina za shrambo, saj ga imamo vedno pri roki in ga lahko hitro uporabimo kot dodatek testeninam. Ker je že kuhan in ga moramo v resnici samo pogreti, je idealen za jedi v zadnjem trenutku. Če pripravljate omako, ki se dolgo kuha, kot je ragu, pa bo konzerviran cannellini fižol dobro ohranil svojo obliko tudi ob dolgem kuhanju. 

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Priprava fižola

Če pri pripravi testenin uporabljate vložen cannellini fižol, ga morate najprej odcediti. Konzervo fižola stresite v cedilo, pustite, da se odcedi, nato pa fižol sperite z vodo, da odstranite odvečno tekočino. S tem lahko bistveno zmanjšate vsebnost natrija – tudi do 40 % – saj konzervirna tekočina vsebuje veliko soli, ki služi kot konzervans. 

Čeprav je vložen fižol veliko bolj priročen, pa je suh fižol v zrnju v resnici precej ugodnejši: vreča suhega fižola zadostuje za približno šest skodelic kuhanega fižola, cena pa je navadno primerljiva s ceno ene konzerve, ki vsebuje manj kot dve skodelici fižola. Če želite uporabiti suhi fižol, je potrebnega nekoliko več dela, saj morate zrna najprej več ur namakati v hladni vodi, da se rehidrirajo, nato pa jih morate še skuhati. Kuhan fižol lahko hranite nekaj dni v hladilniku ali pa ga zamrznete.

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Cannellini fižol je lahko odličen dodatek paradižnikovi omaki za testenine.
Cannellini fižol je lahko odličen dodatek paradižnikovi omaki za testenine. FOTO: Shutterstock

Kako fižol uporabiti v testeninskih jedeh?

Za tiste, ki iščete hiter vir beljakovin za kosilo ali večerjo med tednom, je najbolje, da ostanete pri vloženem cannellini fižolu in ga zadnje minute kuhanja preprosto primešate paradižnikovi omaki za testenine. Kuhajte ga nekaj minut, da se poveže z omako – rezultat bo gostejša, bolj kremasta in beljakovinsko bogatejša osnova za špagete ali makarone. 

Če pripravljate testenine z zelenjavo in pestom, lahko vložen fižol dodate v ponev skupaj z zelenjavo, ki jo pražite, da se pogreje, nato pa vse skupaj zmešate s testeninami in pestom. Fižol s svojo kremasto teksturo lepo uravnoteži močan okus bazilike, parmezana in pinjol. Vložen cannellini fižol je lahko tudi glavna zvezda hitrega vegetarijanskega bolonjeza.

Če želite izkoristiti kremasto teksturo cannellini fižola, ga lahko uporabite kot osnovo za omako. Opran fižol preprosto zmiksajte v blenderju skupaj z zelenjavno osnovo, dušeno šalotko in česnom ter soljo in poprom po okusu. Na hitro premešajte, dodajte kanček limoninega soka in oljčnega olja, nato pa pripravljeno omako primešajte k testeninam. Ne pozabite shraniti nekaj škrobnate vode od kuhanja testenin – ta je popolna za redčenje omake, če se vam zdi pregosta.

Cannellini fižol lahko uporabite pri pripravi zelenjavne lazanje – skupaj s špinačo, bučkami ali paradižniki bo poskrbel za več beljakovin in rahlo oreškast okus.

Če testenine pripravite v obliki juhe ali enolončnice (npr. minestrone), je cannellini fižol skoraj obvezen – juhi doda gostoto, hranljivost in prijetno kremasto teksturo.

Cannellini fižol se odlično poda tudi k številnim mesnim testeninskim jedem. Njegov blag okus in kremasta tekstura se lepo ujameta s piščancem, mesnimi kroglicami, klobaso, panceto ali svinjino. Odličen pa je tudi v kombinaciji z ribami in morskimi sadeži, še zlasti s tuno, kozicami, lignji in školjkami. 

Zdrava prehrana
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Povzeto po Eatingwell.com

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Moskisvet.com Katere vrste testenin so najbolj zdrave?
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