Vitaminski napitek za odpornost

Vitaminski napitek oziroma booster vas bo oskrbel s številnimi vitamini, minerali in oksidanti. Pripravljen je iz samih zdravih sestavin, za piko na i pa poskrbijo izbrane začimbe, ki napitku ne dodajo samo odličnega okusa, ampak tudi prebujajo čute in blagodejno delujejo na telo.

Napitek je hitro pripravljen, zato si ga lahko pripravite že takoj zjutraj in uživate v navalu sveže energije.

- Sok iz sveže iztisnjenih citrusov je prava osvežilna vitaminska bomba, ki prispeva k dobremu počutju in krepi imunski sistem. Limona razstruplja in vsebuje veliko vitamina C, ki je nepogrešljiv za dobro odpornost, učinkovit pa je tudi v boju proti stresu in utrujenosti. Veliko vitamina C vsebuje tudi pomaranča, ki je poleg tega tudi odličen vir flavonoidov (antioksidanti), ki v telesu delujejo protivnetno, protivirusno in protibakterijsko.

- Cimet predstavlja odlično zaščito za želodec in črevesje, spodbuja prebavo ogljikovih hidratov ter znižuje raven sladkorja in slabega holesterola v krvi. Odličen je tudi za vse, ki si želijo izgubiti nekaj telesne teže, saj daje dolgotrajen občutek sitosti ter nas tako odvrne od nepotrebnih in nezdravih prigrizkov.

- Kurkuma vsebuje spojino, imenovano kurkumin, ki se ponaša z neverjetnimi antioksidativnimi in protivnetnimi učinki.



- Ingver je naravni antioksidant, za katerega je znano, da pomaga pri prebavi in lajša slabost. Poleg tega ima tudi antiseptične lastnosti (pomaga tudi pri vnetem grlu). Pri rednem jemanju zmanjšuje kronično utrujenost in izboljšuje spomin.



- Črni poper pospešuje prebavo in izloča strupe iz telesa, obenem pa ima tudi antioksidantne in antibakterijske učinke.

- Rožmarin deluje kot antioksidant, antiseptik, velja pa tudi za protivnetno in razkuževalno sredstvo.