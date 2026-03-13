okusno.je
Retinol korenčkova solata
Zdravo in vegi

Viralna 'retinol' solata, ki je obnorela družbena omrežja

Na družbenih omrežjih je v zadnjem času zelo priljubljena tako imenovana retinol solata s korenčkom. Priljubljena je predvsem zato, ker združuje sveže sestavine, hitro pripravo in hranilne snovi, ki podpirajo zdravje kože.

M.J.
13. 03. 2026 04.00

Zakaj je ta solata postala viralni hit?

Retinol solata je postala izjemno priljubljena na TikToku in Instagramu, kjer so kratki videi priprave preprostih, zdravih jedi zelo gledani. Recept je hitro postal viralen zaradi kombinacije hitre priprave, vizualno privlačnih korenčkovih trakov in poudarka na zdravju kože.

Veliko ustvarjalcev na družbenih omrežjih jo predstavlja kot primer tako imenovanega trenda "eat your skincare" – ideje, da lahko z ustrezno prehrano podpremo zdrav videz kože.

K priljubljenosti je prispevala tudi njena preprostost. Solata je pripravljena iz tanko narezanih korenčkovih trakov, ki jih zmešamo z aromatičnim prelivom iz sezamovega olja, sojine omake, limetinega ali limoninega soka, česna ter ingverja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj je retinol solata tako zdrava?

Glavna zvezda te jedi je korenje, ki vsebuje veliko beta-karotena, snovi, iz katere telo tvori vitamin A. Ta vitamin ima pomembno vlogo pri zdravju kože, saj sodeluje pri obnovi celic in zaščiti pred oksidativnim stresom.

Kot navajajo prehranski strokovnjaki, lahko že manjša količina korenja pokrije velik del dnevnih potreb po vitaminu A. Ta hranilna snov prispeva k zdravi koži, vidu in imunskemu sistemu.

Pomembno vlogo imajo tudi druge sestavine:

- sezamovo olje vsebuje zdrave maščobe, ki pomagajo pri absorpciji vitamina A,

- česen in mlada čebula prispevata antioksidante in prebiotike,

- ingver vsebuje bioaktivne spojine, kot je gingerol, ki imajo antioksidativne in protivnetne lastnosti,

- limeta ali limona dodata vitamin C, ki sodeluje pri tvorbi kolagena.

Strokovnjaki sicer opozarjajo, da takšna solata ne more nadomestiti retinola v kozmetiki, saj korenje vsebuje le beta-karoten, ki ga mora telo najprej pretvoriti v vitamin A. Kljub temu pa je jed hranljiva in lahko podpira splošno zdravje.

Solata je odlična izbira za tiste, ki želijo izboljšati videz svoje kože z naravnimi sestavinami, bogatimi z vitamini in antioksidanti.
Solata je odlična izbira za tiste, ki želijo izboljšati videz svoje kože z naravnimi sestavinami, bogatimi z vitamini in antioksidanti.

Recept: viralna retinol solata s korenčkom

Sestavine (2 porciji):

- 2–3 večji korenčki

- 1 strok česna

- 1 čajna žlička naribanega ingverja

- 1 žlica sezamovega olja

- 1 žlica sojine omake

- 1 čajna žlička riževega kisa ali limetinega soka

- 1 čajna žlička sezamovih semen

- 1 mlada čebula

- ščepec čilija ali popra (po želji)

Priprava:

Korenje olupite in ga z lupilcem narežite na tanke trakove ali ga grobo naribajte.

Dodajte drobno sesekljan česen, nariban ingver in narezano mlado čebulo.

V manjši skledi zmešajte sezamovo olje, sojino omako in rižev kis.

Preliv prelijte čez korenje, česen, ingver in mlado čebulico ter vse skupaj dobro premešajte.

Na koncu posujte s sezamovimi semeni in po želji dodajte čili.

Solato lahko postrežete takoj, še boljša pa je, če jo pustite stati nekaj minut, da se okusi povežejo.

Nasvet: V solato lahko po želji dodate tudi narezane redkvice, koriander ali indijske oreščke.

Zdrava prehrana
Viri: Marthastewart.com, Yahoo.com

