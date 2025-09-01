Veganski čokoladni mousse s kakijem

Hrustljavi tofu v kremni kari omaki z rižem
Popoln obrok, ki te pogreje in lahkotno nasiti.
Hitra sladica: božanski puding iz samo dveh sestavin
Zdaj, ko se je začela sezona kakijev, imate odlično priložnost, da preizkusite recept za skorajda magičen čokoladni puding. Zanj namreč potrebujete samo dve sestavini, pripravljen pa je brez kuhanja in nepotrebnega kompliciranja. Zavihajte rokave in se brez slabe vesti sladkajte z božansko jesensko poslastico!
Veganski carski praženec
Brez jajc in mlečnih izdelkov, a kljub temu zelo rahel in puhast.
Jesenska zelenjavna enolončnica
Neverjetno okusna in izjemno enostavna za pripravo.
Humus s pečeno bučo
Zdrav namaz, poln hranljivih sestavin.
Bananin kruh s čokolado in arašidovo 'karamelo'
Idealno za vikend zajtrk, popoldansko kavico ali kot sladico po lahkem kosilu.
Kremna amarantova kaša
Odličen recept za amarantovo kašo brez glutena in laktoze.
Zelenjavni polpeti
Lahko jih postrežemo z osvežilno jogurtovo omako, v sendviču ali kot del zdrave “bowle”.
Jutranji breskov drobljenec (crumble)
Odličen zajtrk, ki vas bo nahranil, nasitil in vam polepšal jutro.
Burek z bučkami
Idealna izbira za kosilo ali večerjo, ki jo lahko postrežete toplo iz pečice ali hladno, tudi naslednji dan.
Pečena ovsena kaša z breskvami
Poletna ideja za zajtrk, po katerem boste siti do kosila.
Falafel z jogurtovim ploščatim kruhom
Idealen obrok za kosilo, večerjo ali za s sabo.