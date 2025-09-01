okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
Vegetarijanstvo VeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Veganski čokoladni mousse s kakijem
Sladice

Veganski čokoladni mousse s kakijem

15 min
Veganstvo
Hrustljavi tofu v kremni kari omaki z rižem

Hrustljavi tofu v kremni kari omaki z rižem

Popoln obrok, ki te pogreje in lahkotno nasiti.

40 min
Sladice
Hitra sladica: božanski puding iz samo dveh sestavin

Hitra sladica: božanski puding iz samo dveh sestavin

Zdaj, ko se je začela sezona kakijev, imate odlično priložnost, da preizkusite recept za skorajda magičen čokoladni puding. Zanj namreč potrebujete samo dve sestavini, pripravljen pa je brez kuhanja in nepotrebnega kompliciranja. Zavihajte rokave in se brez slabe vesti sladkajte z božansko jesensko poslastico!

Veganski carski praženec
Sladice

Veganski carski praženec

Brez jajc in mlečnih izdelkov, a kljub temu zelo rahel in puhast.

35 min
Jesenska zelenjavna enolončnica
Brez mesa

Jesenska zelenjavna enolončnica

Neverjetno okusna in izjemno enostavna za pripravo.

55 min
Humus s pečeno bučo
Zelenjava

Humus s pečeno bučo

Zdrav namaz, poln hranljivih sestavin.

45 min
Sladice
Bananin kruh s čokolado in arašidovo 'karamelo'

Bananin kruh s čokolado in arašidovo 'karamelo'

Idealno za vikend zajtrk, popoldansko kavico ali kot sladico po lahkem kosilu.

1 h 15 min
Brez glutena
Kremna amarantova kaša

Kremna amarantova kaša

Odličen recept za amarantovo kašo brez glutena in laktoze.

30 min
Zelenjavni polpeti
Brez mesa

Zelenjavni polpeti

Lahko jih postrežemo z osvežilno jogurtovo omako, v sendviču ali kot del zdrave “bowle”.

28 min
Jutranji breskov drobljenec (crumble)
Zajtrk

Jutranji breskov drobljenec (crumble)

Odličen zajtrk, ki vas bo nahranil, nasitil in vam polepšal jutro.

35 min
Burek z bučkami
Brez mesa

Burek z bučkami

Idealna izbira za kosilo ali večerjo, ki jo lahko postrežete toplo iz pečice ali hladno, tudi naslednji dan.

1 h 40 min
Zajtrk
Pečena ovsena kaša z breskvami

Pečena ovsena kaša z breskvami

Poletna ideja za zajtrk, po katerem boste siti do kosila.

55 min
Plant based
Falafel z jogurtovim ploščatim kruhom

Falafel z jogurtovim ploščatim kruhom

Idealen obrok za kosilo, večerjo ali za s sabo.

45 min
Arhiv
Recepti iz hladilnika

Iz sestavin v hladilniku poišči recept.

Kalkulator kalorij

Uporabi kalkulator kalorij za izračun števila kalorij na dan, ki jih potrebuje tvoje telo za vzdrževanje trenutne teže.

Vnesite svoje podatke:

V primeru, da ste noseči, dojilja, športnik ali pa imate metabolično bolezen kot je diabetis, lahko kalkulator kalorij preceni ali podceni vašo potrebo po kalorijah.

Anketa Arhiv
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Katera praznična sladica je pri vas vedno na mizi?
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?