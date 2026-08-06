Ideja za vroče dni, ki navduši z lahkotnostjo in svežino

Poletne rolice, znane tudi kot sveži spomladanski zavitki, izvirajo iz Vietnama, kjer jih poznajo pod imenom "goi cuon". Za razliko od klasičnih spomladanskih zavitkov, ki jih običajno ocvremo, so te rolice sveže in pripravljene brez cvrtja. Rižev papir obdaja pisano notranjost iz zelenjave, rakcev ali tofuja, zelišč in rezancev, zaradi česar je vsak grižljaj poln različnih tekstur in okusov. Priprava je precej preprosta, čeprav se lahko pri prvih zavitkih zgodi, da oblika ne bo popolna. Rižev papir je namreč občutljiv, vendar se z malo vaje hitro naučimo pravilnega zavijanja. Pomembno je predvsem, da ga ne namakamo v vroči vodi, saj postane preveč lepljiv in se lahko strga. Najbolje ga je zmehčati v vodi sobne temperature, kjer se bo ravno prav zmehčal za enostavno zvijanje.

icon-expand Rižev papir pred uporabo zmehčamo v vodi. FOTO: Shutterstock

Za popoln rezultat je priporočljivo, da si pred pripravo uredimo delovno površino in vse sestavine pripravimo vnaprej. Kozice, zelenjavo, rezance, zelišča in solato razporedimo tako, da jih bomo med zvijanjem zlahka dosegli. Tako bo priprava hitrejša, rolice pa bodo lepše oblikovane. Posebnost teh zavitkov je tudi njihova prilagodljivost. Namesto kozic lahko uporabimo kuhanega piščanca in tofu ali jih pripravimo povsem vegetarijansko. Dodamo lahko različne vrste zelenjave, avokado, omake in zelišča ter tako ustvarimo svojo najljubšo kombinacijo okusov.

icon-expand Popolna jed za vroče dni, ki vas bo navdušila s svojo svežino. FOTO: Canva

Sestavine za 16 vietnamskih zvitkov: Za nadev: - 24 srednje velikih surovih kozic (približno 500 g), olupljenih in očiščenih - 1/2 žlice riževega kisa - 1/2 žličke sladkorja - 1 žlička ribje omake - sok polovice limete - 1 manjša kumara - 1 srednje velik korenček - 2 večji redkvici - 1 mlada čebula - 120 g suhih steklenih rezancev - 1/2 žličke sezamovega olja Za zvijanje: - 16 listov riževega papirja (premera približno 22 cm) - 30 listov sveže bazilike ali mete - 8 listov solate

Priprava: 1. V loncu zavremo liter vode. Kozice stresemo v vrelo vodo in jih kuhamo približno eno minuto, nato jih takoj prestavimo v posodo z ledeno vodo. Po petih minutah jih odcedimo, prerežemo po dolžini in prihranimo za kasnejšo pripravo rolic. 2. V večji skledi zmešamo rižev kis, sladkor, ribjo omako in limetin sok. Dodamo na tanke trakove narezano kumaro, korenček, redkvico in mlado čebulo ter vse skupaj dobro premešamo. 3. Vodo, v kateri smo kuhali kozice, ponovno zavremo, nato odstavimo z ognja. Dodamo steklene rezance in jih pustimo stati približno 10 minut oziroma toliko časa, da se zmehčajo. Nato jih odcedimo, prelijemo s sezamovim oljem in premešamo. 4. Rižev papir za nekaj sekund namočimo v vodi sobne temperature, da postane mehak. Previdno ga vzamemo iz vode in položimo na čisto delovno površino. 5. Na sredino nekoliko proti levi strani položimo nekaj listov mete ali bazilike, nanje razporedimo koščke kozic, nato dodamo list solate, napolnjen z zelenjavnim nadevom in nekaj rezanci. 6. Rižev papir najprej prepognemo čez nadev zgoraj in spodaj, nato zapremo še stranice ter zavitek tesno zvijemo. Končane rolice položimo na krožnik s spojem navzdol in jih pokrijemo z rahlo vlažno krpo, da se ne izsušijo. 7. Postrežemo jih prerezane na polovice ali cele, ob njih pa ponudimo arašidovo omako ali tradicionalno vietnamsko čilijevo omako (recept TUKAJ).

icon-expand Priljubljena jed iz vietnamske kuhinje je odlična izbira za piknike, kosila na prostem ali kot osvežilna večerja v vročih dneh. FOTO: iStockphoto

Sveže poletne rolice so dokaz, da za odličen poletni obrok ne potrebujemo zapletenih postopkov. Pisane sestavine, lahkotna priprava in popolna kombinacija hrustljave zelenjave, nežnih kozic ter svežih zelišč bodo navdušile vse ljubitelje osvežilnih jedi.