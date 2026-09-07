Pri uživanju chia semen se izognite napaki, ki ni dobra za vaše zdravje

Če radi brskate po družbenih omrežjih, ste verjetno že naleteli na slike čudovitih smuti skled, okrašenih s sadjem, oreščki in semeni. Priljubljen dodatek oziroma posip takšnih zdravih skled so tudi chia semena, kar ni presenetljivo, saj veljajo za pravo hranilno bombo – polna so rastlinskih beljakovin, vlaknin, omega-3 maščobnih kislin ter številnih pomembnih vitaminov in mineralov, vključno s kalcijem, fosforjem in magnezijem. Chia semena imajo številne pozitivne učinke na zdravje : - znižujejo krvni tlak, - znižujejo raven slabega holesterola, - preprečujejo zaprtje, - izboljšujejo prebavo, - zmanjšujejo vnetja v telesu, - pomagajo uravnavati telesno težo.

icon-expand Chia semena, namočena v tekočini, ustvarijo gosto, pudingu podobno teksturo, ki je nasitna in polna hranilnih snovi. FOTO: Dreamstime

Največ hranilnih snovi ohranijo, če jih pred zaužitjem namočimo v tekočini – vsaj 15 do 30 minut pred jedjo, najbolje pa kar čez noč. Namakanje chia semen olajša njihovo prebavo in omogoča tudi boljšo absorpcijo hranil. Po 15 minutah do pol ure namakanja bodo semena dobila nežno gelasto teksturo, ki je idealna za mešanje s pijačami, smutiji in jogurti. Če jih namakate vsaj dve uri ali celo čez noč, pa bodo dobila gostejšo teksturo, podobno pudingu, ki jo lahko mešate s sadjem, marmelado, oreščki in jogurtom.

Pazljivo pri uživanju nenamočenih chia semen

Dejstvo je, da chia semena lahko jemo tudi surova in nenamočena – na primer jih posujemo po solati, jogurtu, kosmičih ali smutiju. So varna, vendar je pri tem dobro upoštevati nekaj omejitev in priporočil. Vsekakor morate paziti, da naenkrat ne zaužijete več kot pest suhih, nenamočenih chia semen. Chia semena namreč vsrkajo 10–12-krat več tekočine od svoje teže in pri tem nabreknejo. Če jih pojemo nenamočena in jih ne poplaknemo z dovolj tekočine, se lahko začnejo širiti šele v želodcu. To pri občutljivih ljudeh včasih povzroči: - napihnjenost, - občutek teže v želodcu, - zaprtje (če ne spijemo dovolj tekočine). Tveganje za zadušitev: pri ljudeh s težavami s požiranjem ali pri otrocih obstaja majhno tveganje, da bi se semena začela širiti že v grlu, če jih zaužijemo z zelo malo tekočine.

icon-expand Nanamočena semena lahko posujemo po jutranji kaši, smutiju, jogurtu ali solati. FOTO: Shutterstock

Če želimo jesti nenamočena semena, je priporočljivo ostati pri 1–2 žlicah na dan (približno 15–30 g), ob tem pa zaužiti dovolj tekočine. Če nimate časa za namakanje chia semen v tekočini ali če vam tekstura namočenih semen ni všeč, jih lahko zmeljete v dobrem mešalniku ali mlinčku za kavo in jih nato uporabite na želeni način. Mleta chia semena ohranijo vsa svoja hranila, in ko jih zmešate z mlekom ali podobno tekočino, se v trenutku spremenijo v gosto kašo ali puding.

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