Super ideje, kako pojesti več vlaknin

Vlaknine so zelo pomemben in pogosto spregledan del zdrave ter uravnotežene prehrane. Varujejo nas pred boleznimi srca, predvsem pa so bistvenega pomena za zdravo prebavo. Prav tako lahko tudi znižujejo holesterol in izboljšujejo raven sladkorja v krvi. Pomembno je, da vsak dan zaužijemo od 25 do 30 gramov vlaknin.

Potrebujete ideje, kako povečati količino vlaknin v vaših obrokih in prigrizkih? Poskusite s spodnjimi predlogi, s katerimi boste zagotovo lažje dosegli priporočeno dnevno količino. Seveda ne uporabite vseh naenkrat, temveč jih postopoma in po potrebi vključujte v svojo vsakodnevno prehrano.

icon-expand Ovsena kaša je vedno dobra izbira za zajtrk z veliko vlakninami. Dodajte še nekaj oreščkov ali sadja za še več vlaknin in vitaminov ter antioksidantov. FOTO: Dreamstime

1. Za zajtrk izberite ovsene kosmiče

Recept na fotografiji: Ovsena kaša s kakavom in mandlji Za zajtrk si pripravite kosmiče, ki so odličen vir vlaknin, poleg tega pa vsebujejo tudi veliko vitaminov, mineralov in antioksidantov. Če boste za zajtrk pojedli skodelico ovsene kaše, vas bo takšen obrok tudi nasitil ter pomagal pri napihnjenosti in zaprtju. Ko pripravljate ovseno kašo, ji dodajte tudi nekaj sadja ali mandljev, ki so prav tako odličen vir prehranskih vlaknin.

2. Preklopite na polnozrnate izdelke

Poleg polnozrnatega kruha uporabljajte tudi ostale izdelke iz polnozrnate moke (testenine, krekerji ipd.) ali pa izberite polnozrnate žitarice. Preglejte deklaracije in izberite izdelke, ki vsebujejo najmanj 2 grama prehranskih vlaken na 100 g izdelka. Eksperimentirajte z rjavim rižem, polnozrnatimi testeninami, bulgurjem in kvinojo. Polnozrnata žita v obrokih kombinirajte z zelenjavo in ribami ali pustim mesom.

icon-expand Ovsene rezine z jogurtom in sadjem FOTO: Su.S.

3. Uporabljajte polnozrnato moko

Recept na fotografiji: Jogurtove rezine s kosmiči in sadjem Ko pečete ali kuhate, postopoma zamenjujte belo moko s polnovredno. V pecivo, piškote in biskvite lahko dodate ovsene kosmiče, sladice pa lahko popestrite tudi s čija semeni. Slednja imajo namreč kar 34,4 gramov vlaknin na 100 gramov semen. Poleg tega vsebujejo tudi omega-3 maščobne kisline, magnezij, fosfor in kalcij ter so odličen vir beljakovin. PREBERITE TUDI: Kako se pri kuhanju in peki uporablja pirina moka

4. Uporabljajte zelenjavo

Dodajte prej narezano svežo ali zmrznjeno zelenjavo juham, enolončnicam in omakam. Nekaj zelenjave lahko dodate tudi smutijem, ko pripravljate solato, pa uporabite čim več različne zelenjave. Še zlasti dober vir vlaknin so brstični ohrovt, kodrolistni ohrovt, sladki krompir in špinača.

5. V svoje obroke vključite stročnice

Stročnice, kot so fižol, grah, leča in čičerika, so eden izmed najboljših virov vlaknin. Poleg vlaknin vas bo leča oskrbela tudi z beljakovinami, kalijem, železom, magnezijem in vitaminom B6. Priprava jedi z lečo je preprosta, še zlasti dobro se obnese v juhah, enolončnicah in solatah. Iz nje lahko pripravimo tudi okusno brezmesno različico priljubljene mesne omake za testenine. Recept je TUKAJ.

icon-expand Smutiji so odličen način za vnos vlaknin. Če sadja ne olupite, boste dobili dodatne vlaknine, ki jih pogosto primanjkuje v sadnem soku. FOTO: Shutterstock

6. Jejte sadje pri vsakem obroku

Recept na fotografiji: Čokoladno-lešnikova smuti skleda Poleg jagodičevja so dober vir vlaknin tudi hruške, jabolka in banane. Pravi zmagovalec med sadeži z največ vlakninami pa je avokado, saj jih vsebuje kar 6,7 g na 100 g. Njegova prednost je tudi ta, da je tako vsestranski, da ga lahko dodamo skoraj k vsakemu obroku. Lahko ga pretlačimo in namažemo na toast ali pa narežemo na kose in dodamo v solato, za spremembo pa si lahko za zajtrk pripravimo tudi v avokadu pečeno jajce.

icon-expand Namesto čipsa si privoščite pečeno čičeriko. FOTO: Profimedia

7. Nezdrave prigrizke zamenjajte z bolj zdravimi

Recept na fotografiji: Pečena začinjena čičerika Namesto čipsa si pripravite pečeno čičeriko ali nemastno in nesladkano pokovko. Med obroki si privoščite sveže sadje, zelenjavo ali pest nesoljenih oreščkov, veliko vlaknin pa vsebuje tudi suho sadje, a bodite pri njegovem uživanju zmerni, saj vsebuje tudi veliko sladkorja. Odličen zdrav prigrizek predstavlja tudi humus, okusen namaz, ki ga pripravimo iz čičerike, sezamovega masla in začimb. Namesto da ga namažemo na kruh, ga lahko jemo tudi tako, da vanj pomakamo na koščke narezano zelenjavo (zelena, korenje ipd.). PREBERITE TUDI: Zdravi prigrizki, ki jih lahko jeste brez slabe vesti