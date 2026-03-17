Preprost zajtrk, ki ga nutricionisti priporočajo za dober začetek dneva

Zakaj je zajtrk tako pomemben?

Mnogi nutricionisti poudarjajo, da lahko uravnotežen zajtrk pomembno vpliva na raven energije, koncentracijo in splošno počutje čez dan. Kot navaja Harvard T.H. Chan School of Public Health, redno uživanje zajtrka pomaga stabilizirati krvni sladkor in preprečuje nenadne napade lakote pozneje v dnevu. Po poročanju portala Healthline zajtrk, ki vsebuje kombinacijo beljakovin, vlaknin in zdravih maščob, pomaga ohranjati občutek sitosti ter podpira zdravo presnovo.

icon-expand Zajtrk naj vsebuje kombinacijo beljakovin, vlaknin in zdravih maščob. FOTO: Adobe Stock

Preprost zajtrk, ki ga priporočajo strokovnjaki

Ena najpogosteje priporočenih kombinacij je grški jogurt s sadjem, oreščki in semeni. Gre za hitro pripravljen obrok, ki vsebuje številna pomembna hranila. Grški jogurt je odličen vir beljakovin, sadje prispeva vitamine, antioksidante in vlaknine, oreščki ter semena pa prispevajo zdrave maščobe. Ta preprost zajtrk je priljubljen tudi zato, ker ga lahko prilagodite svojim željam – dodate lahko sezonsko sadje, med, mleti cimet, chia semena, granolo ali ovsene kosmiče.

Zakaj je ta zajtrk tako zdrav?

Ta kombinacija živil telesu zagotavlja več pomembnih hranil: - Grški jogurt vsebuje veliko beljakovin, ki pomagajo ohranjati občutek sitosti in podpirajo delovanje mišic. - Sadje in semena vsebujejo vlaknine, ki podpirajo zdravo prebavo in pomagajo uravnavati raven sladkorja v krvi. - Oreščki in semena vsebujejo nenasičene maščobe, ki so pomembne za zdravje srca. Kot poroča Mayo Clinic, takšne maščobe lahko pomagajo znižati raven slabega holesterola.

icon-expand Zajtrk je pripravljen v nekaj minutah, hkrati pa telesu zagotovi energijo in pomembna hranila za uspešen začetek dneva. FOTO: Shutterstock

Recept: Grški jogurt s sadjem in oreščki

Takšen zajtrk je priljubljen predvsem zato, ker združuje preprostost, hranilnost in odličen okus. Razveseljiva novica pa je tudi ta, da za njegovo pripravo potrebujete le nekaj minut. Sestavine: - 200 g grškega jogurta - pest svežega sadja (borovnice, jagode, narezano jabolko ali banana) - 1 žlica oreščkov (mandlji, lešniki ali orehi) - 1 čajna žlička chia ali lanenih semen - po želji malo medu Priprava: Grški jogurt dajte v skledo. Dodajte narezano sadje ter vse skupaj posujte z oreščki in semeni. Po želji dodajte še malo medu.

