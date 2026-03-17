okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Grški jogurt z medom in orehi
Zdravo in vegi

Preprost zajtrk, ki ga nutricionisti priporočajo za dober začetek dneva

Zajtrk pogosto velja za najpomembnejši obrok dneva, zato ni presenetljivo, da strokovnjaki za prehrano priporočajo preproste, a hranljive kombinacije živil. Ena najbolj priljubljenih možnosti je skleda grškega jogurta s sadjem in oreščki, ki telesu zagotovi beljakovine, vlaknine in zdrave maščobe.

M.J.
17. 03. 2026 04.00

Zakaj je zajtrk tako pomemben?

Mnogi nutricionisti poudarjajo, da lahko uravnotežen zajtrk pomembno vpliva na raven energije, koncentracijo in splošno počutje čez dan. Kot navaja Harvard T.H. Chan School of Public Health, redno uživanje zajtrka pomaga stabilizirati krvni sladkor in preprečuje nenadne napade lakote pozneje v dnevu.

Po poročanju portala Healthline zajtrk, ki vsebuje kombinacijo beljakovin, vlaknin in zdravih maščob, pomaga ohranjati občutek sitosti ter podpira zdravo presnovo.

Zajtrk naj vsebuje kombinacijo beljakovin, vlaknin in zdravih maščob. FOTO: Adobe Stock

Preprost zajtrk, ki ga priporočajo strokovnjaki

Ena najpogosteje priporočenih kombinacij je grški jogurt s sadjem, oreščki in semeni. Gre za hitro pripravljen obrok, ki vsebuje številna pomembna hranila. Grški jogurt je odličen vir beljakovin, sadje prispeva vitamine, antioksidante in vlaknine, oreščki ter semena pa prispevajo zdrave maščobe.

Ta preprost zajtrk je priljubljen tudi zato, ker ga lahko prilagodite svojim željam – dodate lahko sezonsko sadje, med, mleti cimet, chia semena, granolo ali ovsene kosmiče.

Zakaj je ta zajtrk tako zdrav?

Ta kombinacija živil telesu zagotavlja več pomembnih hranil:

- Grški jogurt vsebuje veliko beljakovin, ki pomagajo ohranjati občutek sitosti in podpirajo delovanje mišic.

- Sadje in semena vsebujejo vlaknine, ki podpirajo zdravo prebavo in pomagajo uravnavati raven sladkorja v krvi.

- Oreščki in semena vsebujejo nenasičene maščobe, ki so pomembne za zdravje srca. Kot poroča Mayo Clinic, takšne maščobe lahko pomagajo znižati raven slabega holesterola.

Zajtrk je pripravljen v nekaj minutah, hkrati pa telesu zagotovi energijo in pomembna hranila za uspešen začetek dneva. FOTO: Shutterstock

Recept: Grški jogurt s sadjem in oreščki

Takšen zajtrk je priljubljen predvsem zato, ker združuje preprostost, hranilnost in odličen okus. Razveseljiva novica pa je tudi ta, da za njegovo pripravo potrebujete le nekaj minut.

Sestavine:

- 200 g grškega jogurta

- pest svežega sadja (borovnice, jagode, narezano jabolko ali banana)

- 1 žlica oreščkov (mandlji, lešniki ali orehi)

- 1 čajna žlička chia ali lanenih semen

- po želji malo medu

Priprava:

Grški jogurt dajte v skledo. Dodajte narezano sadje ter vse skupaj posujte z oreščki in semeni. Po želji dodajte še malo medu.

Zdrava prehrana
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Viri: Healthline, Mayo clinic

zajtrk zdrav zajtrk hiter zajtrk grški jogurt
