Popolna poletna solata, ki nasiti in telo oskrbi s koristnimi hranili

Zakaj je ta solata super izbira?

Poleg odličnega okusa je solata z rdečo peso, ajdo, orehi in feta sirom tudi zelo hranljiva. Rdeča pesa vsebuje veliko antioksidantov ter naravno prisotne nitrate, ki lahko prispevajo k boljšemu pretoku krvi in podpirajo normalno delovanje srca in ožilja. Bogata je tudi s folatom, kalijem in vlakninami. Ajdova kaša je naravno brez glutena in predstavlja dober vir kompleksnih ogljikovih hidratov, rastlinskih beljakovin ter vlaknin. Zaradi nižjega glikemičnega indeksa zagotavlja dolgotrajnejši občutek sitosti, vsebuje pa tudi rutin – antioksidant, ki prispeva k zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

Orehi jed obogatijo z zdravimi nenasičenimi maščobami, predvsem z omega-3 maščobnimi kislinami. Poleg tega vsebujejo vitamin E, magnezij in druge koristne minerale, ki podpirajo delovanje možganov in srca. Feta sir doda kakovostne beljakovine ter je vir kalcija, ki je pomemben za ohranjanje zdravih kosti in zob. Ker ima izrazit okus, ga za bogat končni rezultat ne potrebujemo veliko. Rdeča pesa, ajda, orehi in feta sir skupaj tvorijo zelo hranljiv in uravnotežen obrok, bogat z vlakninami, beljakovinami in zdravimi maščobami. Takšna kombinacija poskrbi za dobro sitost, hkrati pa telesu zagotovi številne pomembne vitamine, minerale in antioksidante.

icon-expand Barvita poletna solata, ki združuje okus in hranilno vrednost. FOTO: Su.S.

Recept: Solata z rdečo peso, ajdo, orehi in feta sirom

Sestavine: - 4 rdeče pese - 3 stroki česna - oljčno olje - 100 g ajdove kaše - 1 lovorov list - 150 g feta sira - 50 g orehov - 2 žlici limoninega soka - 1 žlička gorčice - 1 žlička medu - svež drobnjak - 50 g rukole Priprava: 1. Rdečo peso olupimo in jo narežemo na za grižljaj velike kose. Česen olupimo in stremo. Drobnjak nasekljamo, orehe pa grobo narežemo. 2. V ponvi segrejemo oljčno olje in na njem 4 minute pražimo peso. Dodamo česen, pokrijemo in dušimo 15 minut. Na koncu odkrito pražimo še nekaj minut, da sokovi izhlapijo, pesa pa se malce karamelizira.

Peso lahko spečemo tudi v pečici, in sicer jo pokapamo z oljčnim oljem, dodamo strte stroke česna, solimo in premešamo. Pečemo jo okoli 20 minut na 220 stopinjah Celzija.

3. Medtem ko se pesa duši, pripravimo preliv. Zmešamo 4 žlice olja, limonin sok, gorčico, med, narezan drobnjak in sol. Malce drobnjaka prihranimo za serviranje. 4. Še vročo peso predevamo v skledo. Prelijemo jo z dobro polovico preliva, premešamo in pustimo stati 30 minut. 5. Medtem dobro operemo ajdovo kašo in jo skuhamo v dvojni količini slane vode, ki ji dodamo lovorov list. Ko je kaša kuhana, jo po potrebi odcedimo in ohladimo.

Namesto ajdove kaše lahko uporabimo tudi lečo.

6. V skledo z rdečo peso damo kuhano kašo, rukolo, dobro polovico orehov in nadrobljenega feta sira ter preostanek preliva. Dobro premešamo. 7. Pripravljeno solato predevamo na servirni krožnik ali skledo, po vrhu pa potresemo preostanek feta sira, orehov in drobnjaka.

icon-expand Solata je idealna za domače kosilo, lahko večerjo ali kot praktičen obrok za v službo in na pot. FOTO: Su.S.

Ko zmanjka idej za kosilo, reši dan ta hranljiva poletna solata

Ta barvita solata je dokaz, da so lahko preproste sestavine osnova za izjemno okusen in uravnotežen obrok. Zaradi kombinacije zelenjave, ajde, oreščkov in sira je dovolj nasitna, da jo lahko postrežete kot samostojno kosilo ali lahko večerjo, hkrati pa se odlično obnese tudi kot priloga k pečenemu mesu, ribam ali jedem z žara. Ker je okusna tako sveže pripravljena kot tudi ohlajena, je odlična izbira za pripravo obrokov vnaprej (meal prep). Shranite jo lahko v hladilniku in jo naslednji dan vzamete s seboj v službo, na piknik ali izlet. Poleti, ko si želimo lahkih, a hranljivih jedi, je takšna solata ena tistih, ki jih z veseljem pripravljamo znova in znova.