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Piščančja juha z rezanci in zelenjavo
Zdravo in vegi

Popolna juha za dni, ko smo bolni ali se počutimo slabo

Ko se nas loteva prehlad ali pa se preprosto ne počutimo najbolje, ni boljše tolažbe kot krožnik vroče domače juhe. Preprosta piščančja juha z zelenjavo in rezanci je odlična izbira, saj ogreje telo, pomiri želodec in nas napolni z energijo.

M.J.
13. 10. 2026 08.41
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Ko nas praska v grlu, imamo zamašen nos in smo brez apetita, si želimo le nekaj toplega, nežnega in hranljivega. Takrat je skleda domače juhe preprosto nepogrešljiva. Ta piščančja juha z rezanci in zelenjavo je popolna kombinacija mehkega kuhanega mesa, sveže zelenjave in nežnih rezancev, ki skupaj ustvarijo tolažilno, a zelo krepčilno jed, polno okusa in topline.

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Priprava je preprosta, sestavine pa dostopne – potrebujete le nekaj osnovne zelenjave in kosov piščanca, jušne rezance in malo časa, da se vse lepo prekuha in poveže. Rezultat je juha, ki ne pomaga le pri prehladu, temveč tudi pri slabem dnevu. Skleda te juhe ni le obrok – je zdravilni objem v topli obliki.

piščančja juha je popolna izbira za dni, ko vas pesti prehlad ali utrujenost.
piščančja juha je popolna izbira za dni, ko vas pesti prehlad ali utrujenost. FOTO: Shutterstock

Sestavine:

- 1 kg piščančjih stegen s kostjo (brez kože)

- sol in mleti poper 

- 2 žlici olja

- 1 velika čebula

- 2-3 stroki česna

- 4 stebla zelene

- 4 srednje veliki korenčki

- 2 lovorjeva lista

- 1 žlička svežega timijana (ali 1/4 žličke posušenega timijana)

- ščepec čilija (po želji)

- 2 litra piščančje jušne osnove

- 230 g jajčnih jušnih rezancev

- 1 žlica limoninega soka

- 1 žlica nasekljanega svežega peteršilja

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Postopek priprave:

Piščančja stegna s papirnato brisačko dobro osušimo, nato pa jih začinimo s soljo in mletim poprom. Česen in čebulo olupimo ter ju ločeno drobno nasekljamo, stebelno zeleno in korenček pa očistimo, operemo in zrežemo na koščke. 

Na kuhalnik pristavimo lonec, v katerega vlijemo olje. Na segreti maščobi v dveh delih popečemo kose piščanca. Pečemo jih samo toliko, da se na zunanji strani zlato rjavo zapečejo. Popečena stegna odstranimo iz posode in jih shranimo na krožniku.

Preprosta, zdrava in okusna juha bo prijetno ogrela telo.
Preprosta, zdrava in okusna juha bo prijetno ogrela telo. FOTO: Shutterstock

Iz lonca po potrebi odstranimo odvečno maščobo, pustimo je za dve žlici. Dodamo čebulo in jo na srednji temperaturi med mešanjem pražimo 4-5 minut, da postekleni in se zmehča. Primešamo česen in ko zadiši, v lonec vlijemo jušno osnovo. S kuhalnico dobro postrgamo po dnu, da odluščimo vse karamelizirane koščke, ki so nastali med praženjem. 

Ko jušna osnova zavre, v lonec vrnemo popečena piščančja stegna. Dodamo še zeleno, korenje, lovorjeva lista in timijan. Temperaturo znižamo, lonec pokrijemo in pustimo, da se juha ob rahlem vretju kuha približno 30 minut, da se piščančje meso zmehča. 

Kuhana stegna odstranimo iz lonca in jih shranimo na krožniku. V lonec dodamo jušne rezance in jih skuhamo po navodilih proizvajalca. Po potrebi prilijemo še malo vode ali jušne osnove. 

Ko se piščanec primerno ohladi, odstranimo kosti in kuhano meso narežemo ali z vilicami natrgamo na za grižljaj velike kose. Narezano/natrgano meso vrnemo v lonec.

Juho poskusimo in jo po želji dodatno začinimo s soljo, poprom in/ali mletim čilijem. Primešamo še limonin sok in nasekljan peteršilj. 

Odstranimo lovorjeva lista in pripravljeno juho serviramo v globoke krožnike ali jušne skodelice. Dober tek!

Zdrava prehrana
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