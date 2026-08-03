okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Fižolova solata s tuno
Zdravo in vegi

Priljubljena poletna jed, ki nasiti in lahko pomaga pri hujšanju

Poleti pogosto nimamo želje po dolgem kuhanju, zato so hladne solate ena najboljših rešitev. Tuna s fižolom zaradi kombinacije kakovostnih beljakovin, prehranskih vlaknin in obilice zelenjave predstavlja preprost in uravnotežen obrok, ki lahko prispeva k daljšemu občutku sitosti in lažjemu nadzoru telesne teže.

M.J.
03. 08. 2026 04.00

Ko temperature narastejo, si večina želi lahkih, osvežilnih obrokov, ki nas ne obtežijo, hkrati pa nas nasitijo za več ur. Ena takšnih jedi je tudi tuna s fižolovo solato – preprosta kombinacija, ki združuje kakovostne beljakovine, prehranske vlaknine, zdrave maščobe in številne vitamine ter minerale.

Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
Preberi še Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa

Njena največja prednost je, da zanjo ne potrebujemo kuhanja. Če uporabimo fižol iz konzerve in tuno v lastnem soku, je obrok pripravljen v manj kot 10 minutah. Ker se dobro ohrani tudi v hladilni torbi, pa je tudi odlična izbira za službo, piknik ali kosilo na poti.

Solata je odlična tudi za pripravo vnaprej, zato je zelo priročna izbira za malico v službi ali lahko poletno kosilo na poti.
Solata je odlična tudi za pripravo vnaprej, zato je zelo priročna izbira za malico v službi ali lahko poletno kosilo na poti. FOTO: Profimedia

Zakaj je tuna s fižolovo solato dobra izbira?

Strokovnjaki že dolgo poudarjajo, da pri uravnavanju telesne teže ni pomembno le število zaužitih kalorij, temveč tudi sestava obroka. Živila, bogata z beljakovinami in prehranskimi vlakninami, lahko prispevajo k daljšemu občutku sitosti, zato lažje nadzorujemo apetit in zmanjšamo željo po prigrizkih med obroki.

Kot navaja Harvard T.H. Chan School of Public Health, beljakovine prispevajo k ohranjanju mišične mase in povečujejo občutek sitosti, prehranske vlaknine pa upočasnijo prebavo ter pomagajo uravnavati raven krvnega sladkorja. Prav kombinacija teh dveh hranil je eden od temeljev uravnoteženega obroka.

Peleg beljakovin tuna vsebuje tudi omega-3 maščobne kisline, ki pozitivno vplivajo na zdravje srca.
Peleg beljakovin tuna vsebuje tudi omega-3 maščobne kisline, ki pozitivno vplivajo na zdravje srca. FOTO: Dreamstime

Tuna poskrbi za kakovostne beljakovine

Tuna je odličen vir visokokakovostnih beljakovin, ki imajo pomembno vlogo pri obnovi in ohranjanju mišic. Poleg tega vsebuje malo nasičenih maščob, še posebej če izberemo tuno v lastnem soku.

Kot poroča Academy of Nutrition and Dietetics, imajo beljakovine pomembno vlogo pri občutku sitosti, zato so kot del uravnotežene prehrane lahko koristne tudi pri uravnavanju telesne teže.

Tuna vsebuje tudi vitamin D, selen in vitamin B12, ki sodelujejo pri številnih pomembnih procesih v telesu.

Katera tuna je najboljša? Nasveti strokovnjakov!
Preberi še Katera tuna je najboljša? Nasveti strokovnjakov!

Fižol doda vlaknine in poskrbi za dolgotrajno sitost

Če je tuna glavni vir beljakovin, je fižol glavni razlog, da nas takšna solata nasiti za dlje časa. Poleg rastlinskih beljakovin vsebuje tudi veliko prehranskih vlaknin, ki prispevajo k počasnejši prebavi in enakomernejšemu sproščanju energije.

Kot navaja Mayo Clinic, prehranske vlaknine prispevajo k daljši sitosti in podpirajo zdravo delovanje prebavnega sistema.

Fižol vsebuje tudi železo, magnezij, folat in kalij, zato predstavlja pomemben del uravnotežene prehrane.

V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
Preberi še V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni

Zelenjava poskrbi za vitamine in svežino

Za najboljši okus in hranilno vrednost solati dodajte čim več sveže zelenjave. Odlična izbira so paradižniki, kumare, paprika, rdeča čebula, mlada čebula ali rukola.

Zelenjava vsebuje veliko vlaknin, vitaminov, mineralov in antioksidantov, ob tem pa prispeva razmeroma malo kalorij. Prav zato poveča volumen obroka, ne da bi bistveno povečala njegovo energijsko vrednost.

Ko je prevroče za kuhanje: 7 poletnih solat, po katerih ne boste lačni
Preberi še Ko je prevroče za kuhanje: 7 poletnih solat, po katerih ne boste lačni

Oljčno olje dopolni obrok z zdravimi maščobami

Solato zaključite z žlico kakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja in malo limoninega soka ali vinskega kisa.

Oljčno olje je eden ključnih elementov sredozemske prehrane, ki jo številne raziskave povezujejo z ugodnimi učinki na zdravje srca in ožilja. Zdrave nenasičene maščobe poleg tega pomagajo pri absorpciji vitaminov A, D, E in K.

Fižolova solata s tuno in zelenjavo je odlična izbira za hiter, hranljiv in nadvse okusen poletni obrok.
Fižolova solata s tuno in zelenjavo je odlična izbira za hiter, hranljiv in nadvse okusen poletni obrok. FOTO: Adobe Stock

Recept: Tuna s fižolovo solato

Sestavine (za 2 osebi):

- 1 pločevinka tune v lastnem soku ali oljčnem olju (približno 160 g, odcejene)

- 1 pločevinka belega ali rdečega fižola (približno 240 g, odcejenega)

- 200 g češnjevih paradižnikov, prepolovljenih

- 1 manjša kumara, narezana na kocke

- 1/2 rdeče čebule, tanko narezane

- pest rukole ali mlade špinače

Za preliv:

- 2 žlici ekstra deviškega oljčnega olja

- sok polovice limone

- sol po okusu

Priprava:

Fižol stresemo v cedilo, ga dobro speremo pod tekočo vodo in odcedimo. Odcedimo tudi tuno.

V večji skledi zmešamo fižol, tuno, češnjeve paradižnike, kumaro, rdečo čebulo in rukolo.

V manjši posodici zmešamo oljčno olje, limonin sok in sol.

Preliv prelijemo čez solato in vse skupaj nežno premešamo, da se sestavine enakomerno povežejo.

Solato postrežemo takoj ali jo za 15 do 20 minut postavimo v hladilnik, da se okusi še lepše prepojijo.

Kako obrok narediti še bolj uravnotežen?

Čeprav je tuna s fižolovo solato že sama po sebi zelo hranljiva, jo lahko še nekoliko izboljšate.

Dodajte:

- nekaj oliv,

- sveža zelišča, kot so peteršilj, bazilika ali drobnjak,

- pest kuhanega stročjega fižola,

- trdo kuhano jajce,

- četrtino avokada.

Če potrebujete nekoliko več energije, na primer po telesni aktivnosti ali za bolj naporen delovni dan, lahko obrok dopolnite še z rezino polnozrnatega kruha ali manjšo porcijo kuhane kvinoje.

Fižolova solata s tuno in zelenjavo
Fižolova solata s tuno in zelenjavo FOTO: Adobe Stock

Popolna izbira za vroče poletne dni

Poleti pogosto nimamo želje po dolgem kuhanju, zato so hladne solate ena najboljših rešitev. Tuna s fižolom je pripravljena v nekaj minutah, dobro prenaša transport in je primerna tudi za malico v službi ali kosilo na plaži.

Prav zaradi kombinacije kakovostnih beljakovin, prehranskih vlaknin, zdravih maščob ter obilice zelenjave predstavlja preprost in uravnotežen obrok, po katerem tudi nismo hitro lačni. Nobeno posamezno živilo sicer ne zagotavlja hujšanja, lahko pa premišljena izbira sestavin pomembno prispeva k bolj uravnoteženi prehrani, lažjemu vzdrževanju telesne teže in boljšemu počutju.

Zdrava prehrana
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: Harvard T.H. Chan School of Public Health, Academy of Nutrition and Dietetics, Mayo Clinic, Mediterranean Diet Foundation

poletna solata uravnotežen obrok hujšanje fižol tunina solata zdrava prehrana recept za solato poletni recepti
Zdravo in vegi

Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe

Okusno.je Ko je prevroče za kuhanje: 7 poletnih solat, po katerih ne boste lačni
Okusno.je Popolna poletna solata, ki nasiti in telo oskrbi s koristnimi hranili
Okusno.je Ideje za okusna poletna kosila brez mesa
Vizita.si Ali je solata res najboljša izbira poleti? 3 poletna živila, ki vas lahko napihnejo
Okusno.je Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
Okusno.je Zaradi te sestavine bo krompirjeva solata še bolj okusna
Zadovoljna.si Zdrav recept, ki je odličen tudi za vašo prebavo
Priporoča