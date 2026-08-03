Priljubljena poletna jed, ki nasiti in lahko pomaga pri hujšanju

Ko temperature narastejo, si večina želi lahkih, osvežilnih obrokov, ki nas ne obtežijo, hkrati pa nas nasitijo za več ur. Ena takšnih jedi je tudi tuna s fižolovo solato – preprosta kombinacija, ki združuje kakovostne beljakovine, prehranske vlaknine, zdrave maščobe in številne vitamine ter minerale.

Njena največja prednost je, da zanjo ne potrebujemo kuhanja. Če uporabimo fižol iz konzerve in tuno v lastnem soku, je obrok pripravljen v manj kot 10 minutah. Ker se dobro ohrani tudi v hladilni torbi, pa je tudi odlična izbira za službo, piknik ali kosilo na poti.

icon-expand Solata je odlična tudi za pripravo vnaprej, zato je zelo priročna izbira za malico v službi ali lahko poletno kosilo na poti. FOTO: Profimedia

Zakaj je tuna s fižolovo solato dobra izbira?

Strokovnjaki že dolgo poudarjajo, da pri uravnavanju telesne teže ni pomembno le število zaužitih kalorij, temveč tudi sestava obroka. Živila, bogata z beljakovinami in prehranskimi vlakninami, lahko prispevajo k daljšemu občutku sitosti, zato lažje nadzorujemo apetit in zmanjšamo željo po prigrizkih med obroki. Kot navaja Harvard T.H. Chan School of Public Health, beljakovine prispevajo k ohranjanju mišične mase in povečujejo občutek sitosti, prehranske vlaknine pa upočasnijo prebavo ter pomagajo uravnavati raven krvnega sladkorja. Prav kombinacija teh dveh hranil je eden od temeljev uravnoteženega obroka.

icon-expand Peleg beljakovin tuna vsebuje tudi omega-3 maščobne kisline, ki pozitivno vplivajo na zdravje srca. FOTO: Dreamstime

Tuna poskrbi za kakovostne beljakovine

Tuna je odličen vir visokokakovostnih beljakovin, ki imajo pomembno vlogo pri obnovi in ohranjanju mišic. Poleg tega vsebuje malo nasičenih maščob, še posebej če izberemo tuno v lastnem soku. Kot poroča Academy of Nutrition and Dietetics, imajo beljakovine pomembno vlogo pri občutku sitosti, zato so kot del uravnotežene prehrane lahko koristne tudi pri uravnavanju telesne teže. Tuna vsebuje tudi vitamin D, selen in vitamin B12, ki sodelujejo pri številnih pomembnih procesih v telesu.

Fižol doda vlaknine in poskrbi za dolgotrajno sitost

Če je tuna glavni vir beljakovin, je fižol glavni razlog, da nas takšna solata nasiti za dlje časa. Poleg rastlinskih beljakovin vsebuje tudi veliko prehranskih vlaknin, ki prispevajo k počasnejši prebavi in enakomernejšemu sproščanju energije. Kot navaja Mayo Clinic, prehranske vlaknine prispevajo k daljši sitosti in podpirajo zdravo delovanje prebavnega sistema. Fižol vsebuje tudi železo, magnezij, folat in kalij, zato predstavlja pomemben del uravnotežene prehrane.

Zelenjava poskrbi za vitamine in svežino

Za najboljši okus in hranilno vrednost solati dodajte čim več sveže zelenjave. Odlična izbira so paradižniki, kumare, paprika, rdeča čebula, mlada čebula ali rukola. Zelenjava vsebuje veliko vlaknin, vitaminov, mineralov in antioksidantov, ob tem pa prispeva razmeroma malo kalorij. Prav zato poveča volumen obroka, ne da bi bistveno povečala njegovo energijsko vrednost.

Oljčno olje dopolni obrok z zdravimi maščobami

Solato zaključite z žlico kakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja in malo limoninega soka ali vinskega kisa. Oljčno olje je eden ključnih elementov sredozemske prehrane, ki jo številne raziskave povezujejo z ugodnimi učinki na zdravje srca in ožilja. Zdrave nenasičene maščobe poleg tega pomagajo pri absorpciji vitaminov A, D, E in K.

icon-expand Fižolova solata s tuno in zelenjavo je odlična izbira za hiter, hranljiv in nadvse okusen poletni obrok. FOTO: Adobe Stock

Recept: Tuna s fižolovo solato

Sestavine (za 2 osebi): - 1 pločevinka tune v lastnem soku ali oljčnem olju (približno 160 g, odcejene) - 1 pločevinka belega ali rdečega fižola (približno 240 g, odcejenega) - 200 g češnjevih paradižnikov, prepolovljenih - 1 manjša kumara, narezana na kocke - 1/2 rdeče čebule, tanko narezane - pest rukole ali mlade špinače Za preliv: - 2 žlici ekstra deviškega oljčnega olja - sok polovice limone - sol po okusu Priprava: Fižol stresemo v cedilo, ga dobro speremo pod tekočo vodo in odcedimo. Odcedimo tudi tuno. V večji skledi zmešamo fižol, tuno, češnjeve paradižnike, kumaro, rdečo čebulo in rukolo. V manjši posodici zmešamo oljčno olje, limonin sok in sol. Preliv prelijemo čez solato in vse skupaj nežno premešamo, da se sestavine enakomerno povežejo. Solato postrežemo takoj ali jo za 15 do 20 minut postavimo v hladilnik, da se okusi še lepše prepojijo.

Kako obrok narediti še bolj uravnotežen?

Čeprav je tuna s fižolovo solato že sama po sebi zelo hranljiva, jo lahko še nekoliko izboljšate. Dodajte: - nekaj oliv, - sveža zelišča, kot so peteršilj, bazilika ali drobnjak, - pest kuhanega stročjega fižola, - trdo kuhano jajce, - četrtino avokada. Če potrebujete nekoliko več energije, na primer po telesni aktivnosti ali za bolj naporen delovni dan, lahko obrok dopolnite še z rezino polnozrnatega kruha ali manjšo porcijo kuhane kvinoje.

icon-expand Fižolova solata s tuno in zelenjavo FOTO: Adobe Stock

Popolna izbira za vroče poletne dni

Poleti pogosto nimamo želje po dolgem kuhanju, zato so hladne solate ena najboljših rešitev. Tuna s fižolom je pripravljena v nekaj minutah, dobro prenaša transport in je primerna tudi za malico v službi ali kosilo na plaži. Prav zaradi kombinacije kakovostnih beljakovin, prehranskih vlaknin, zdravih maščob ter obilice zelenjave predstavlja preprost in uravnotežen obrok, po katerem tudi nismo hitro lačni. Nobeno posamezno živilo sicer ne zagotavlja hujšanja, lahko pa premišljena izbira sestavin pomembno prispeva k bolj uravnoteženi prehrani, lažjemu vzdrževanju telesne teže in boljšemu počutju.

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