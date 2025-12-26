Po praznični pojedini: hitri napitki za prebavo in dobro počutje

okusno.je
Praznični obroki pogosto prinašajo nekaj prebavnih izzivov, a lahko že majhna sprememba občutno izboljša počutje. Cimet, ingver in muškatni orešček so preprosti, naravni pomočniki, ki delujejo hitro in nežno. Ko jih združimo v tople napitke, dobimo popolne spremljevalce za trenutke, ko želimo telesu dati možnost, da si odpočije in ponovno zaživi v polnem ritmu.

M.J.
26. 12. 2025 03.15

Prazniki so čas druženja ter uživanja v dobri hrani in pijači. A prav ti obilni, pogosto mastni in težko prebavljivi obroki lahko hitro pustijo posledice: napihnjenost, zgago, kolcanje, slabo prebavo ali splošni občutek teže v želodcu. Ko se združijo večje količine hrane, alkohol, sladkor in kava, telo potrebuje nekaj nege – in to najpogosteje začutimo prav dan po obilni praznični pojedini.

Na srečo lahko naravne sestavine, ki jih imamo pogosto kar doma, pomagajo hitro ublažiti prebavno nelagodje. Začimbe, kot so cimet, ingver in muškatni orešček, v tradicionalnih kuhinjah že tisočletja veljajo za podporo prebavi. Cimet pomaga uravnavati krvni sladkor in pomirja črevesje, ingver pospešuje prebavo in lajša slabost, muškatni orešček pa lahko omili zgago in sprošča prebavne mišice.

Ko te sestavine združimo, dobimo učinkovite pomočnike za trenutke, ko telo potrebuje nežno podporo. Spodaj so trije napitki, ki jih lahko pripravimo v nekaj minutah – popolni za jutro ali večer po prazničnem razvajanju.

Cimet lajša napihnjenost in krče, spodbuja proizvodnjo prebavnih encimov ter ima protivnetni učinek na črevesje.
Cimet lajša napihnjenost in krče, spodbuja proizvodnjo prebavnih encimov ter ima protivnetni učinek na črevesje. FOTO: Shutterstock

1. Topli cimetov napitek za umirjeno prebavo

Zakaj deluje: cimet pomaga stabilizirati krvni sladkor, sprošča prebavila in deluje protivnetno.

Priprava:

- 250 ml vode

- 1/2 čajne žličke mletega cimeta

- po želji: žlička medu ali javorjevega sirupa

Vodo segrejemo do tople (ne vrele) temperature, dodamo cimet in premešamo. Po želji dodamo še malo medu ali javorjevega sirupa.

Pripravljen napitek spijemo počasi, kot topel čaj. Najboljši trenutek je po obilnem kosilu ali zvečer.

Ingver je odličen proti slabosti in pospešuje prebavni sistem.
Ingver je odličen proti slabosti in pospešuje prebavni sistem. FOTO: iStock

2. Ingverjev "reset" napitek proti napihnjenosti

Zakaj deluje: ingver pospeši prebavo, zmanjša slabost in pomirja napenjanje.

Priprava:

- 1 žlička sveže naribanega ingverja

- 250 ml vroče vode

- sok 1/2 limone

- po želji: žlička medu ali javorjevega sirupa

Ingver prelijemo z vročo vodo in pustimo stati 5 minut. Precedimo, dodamo limonin sok in po želji sladilo.

Napitek prijetno ogreje in hitro sprosti občutek 'utesnjenosti' v želodcu. Najbolje je, da ga spijemo zjutraj, ko se prebava prebuja.

Pri zmerni uporabi muškatni orešček lajša zgago in spodbuja prebavo.
Pri zmerni uporabi muškatni orešček lajša zgago in spodbuja prebavo. FOTO: Shutterstock

3. Toplo mleko z muškatnim oreščkom za pomiritev

Zakaj deluje: muškatni orešček v majhnih količinah pomirja prebavne krče, zmanjšuje zgago in sprošča telo.

Priprava:

- 200–250 ml rastlinskega ali navadnega mleka

- 1 ščepec sveže naribanega muškatnega oreščka

- po želji: kapljica vanilje ali malo medu

Mleko segrejemo in mu po želji dodamo malo medu ali vanilje. Primešamo nariban muškatni orešček.

Pripravljen napitek pijemo, ko je topel. Najbolje je zvečer po težjem obroku, saj pomirja želodec in prijetno sprosti telo pred spanjem.

Zdrava prehrana
