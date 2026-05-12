Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij

Ko razmišljamo o prilogi h kosilu, največkrat izbiramo med rižem, testeninami ali krompirjem. Čeprav pogosto velja prepričanje, da sta riž ali testenine najbolj praktična izbira, nutricionisti že leta izpostavljajo eno živilo, ki je veliko boljša izbira, ko želimo ustvariti obrok, ki dobro nasiti, hkrati pa nima visoke energijske vrednosti. Gre za krompir – vendar pripravljen na pravi način.

Zakaj je krompir tako dobra izbira?

Kuhan krompir vsebuje veliko vode, kompleksne ogljikove hidrate in vlaknine, zaradi česar se prebavlja počasneje. To pomeni, da občutek sitosti traja dlje kot pri nekaterih drugih prilogah, kot so testenine ali beli riž. Poleg tega ima kuhan krompir razmeroma nizko energijsko vrednost – približno 293 do 335 kJ (70 do 80 kalorij) na 100 gramov. Poleg sitosti ima krompir tudi odlično hranilno vrednost. Vsebuje vitamin C, kalij, vitamine skupine B ter nekaj vlaknin, še zlasti, če ga uživamo skupaj z olupkom. Kalij je pomemben za delovanje mišic in uravnavanje krvnega tlaka, vitamin C pa podpira imunski sistem.

Največja razlika je v pripravi

Pomembno je predvsem, kako krompir pripravimo. Najboljša izbira je kuhan krompir ali pa pečen krompir s kančkom oljčnega olja. Težava nastane pri ocvrtih različicah, kot so pomfri in pražen krompir, saj med pripravo vpijejo veliko maščobe in hitro postanejo zelo kalorični. Veliko ljudi se sprašuje tudi, ali je krompir bolje olupiti ali kuhati v olupku. Strokovnjaki pravijo, da je kuhanje v olupku pogosto boljša izbira, saj se tako ohrani več vitaminov in mineralov, predvsem kalija in vlaknin. Seveda je pomembno, da krompir pred pripravo dobro operemo. Če olupka ne maramo, ga lahko odstranimo po kuhanju, saj se del hranil vseeno bolje ohrani kot pri kuhanju že olupljenega krompirja.

Nutricionisti ob tem tudi priporočajo, da krompir kombiniramo z virom beljakovin in zelenjavo. Obrok, kot je kuhan krompir z ribo, piščancem ali stročnicami ter velika skleda solate, lahko nasiti za več ur in pomaga preprečiti prenajedanje pozneje čez dan.

Krompir torej ni nujno slaba priloga. Ko je pripravljen na preprost način in v zmernih količinah, je lahko del zdrave in uravnotežene prehrane ter odlična izbira za dolgotrajnejši občutek sitosti.

