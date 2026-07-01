Nizkokalorično živilo, ki bi ga morali jesti vse poletje

Nizka kalorična vrednost in veliko hranil
Stročji fižol je odličen za vse, ki pazijo na linijo, saj vsebuje zelo malo maščob in ogljikovih hidratov. Kljub temu pa je bogat z vlakninami, beljakovinami, vitamini (A, C, K, B1, B2 in B3) in minerali, kot so železo, kalij in magnezij.
Prijazen do prebave
Kot že omenjeno, je stročji fižol bogat z vlakninami. Slednje so ključne za zdravo prebavo, uravnavanje krvnega sladkorja in občutek sitosti, hkrati pa tudi preprečujejo zaprtje.
Krepi celo telo
Menda ni pomembnejšega telesnega organa, ki ga stročji fižol ne bi spravil k živahnejšemu delovanju. Odpravlja utrujenost, pomaga pri preskrbi celic s kisikom, pospešuje presnovo, spodbuja razvoj koristnih mikroorganizmov v debelem črevesu, krepi delovanje živčnega sistema in jeter ter pripomore k učinkovitejšemu delovanju sečil. Vsebuje tudi veliko vitamina C, ki pomaga telesu pri obrambi pred okužbami, karotenoidi in flavonoidi pa pomagajo pri zaščiti celic pred prostimi radikali ter upočasnjujejo staranje.
Podpora zdravju srca
Zaradi visoke vsebnosti antioksidantov in vlaknin stročji fižol tudi prispeva k zniževanju ravni slabega holesterola in zmanjšuje tveganje za srčno-žilne bolezni.
Vsestranska uporaba v kuhinji
Stročji fižol je izjemno prilagodljiv – odlično se obnese kot priloga mesnim ali ribjim jedem, lahko pa je glavna sestavina v solatah, enolončnicah ali testeninskih jedeh. Pripravite ga lahko na hitro ali pa vključite v bolj kompleksne jedi. Na spodnjih povezavah vam ponujamo nekaj odličnih predlogov:
- solata s stročjim fižolom in krompirjem,
- boranja,