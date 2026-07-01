okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Enolončnica z mesom, krompirjem in stročjim fižolom
Zdravo in vegi

Nizkokalorično živilo, ki bi ga morali jesti vse poletje

Stročji fižol je eno izmed tistih živil, ki nas vsako poletje navdušuje z nežnim okusom in vsestransko uporabnostjo v kuhinji. Poleg tega, da ga lahko pripravimo na tisoč in en način, je tudi prava zakladnica hranilnih snovi. Ker je trenutno v sezoni, ga je vredno čim pogosteje vključiti na jedilnik in izkoristiti vse, kar ponuja.

M.J.
01. 07. 2026 15.12

Nizka kalorična vrednost in veliko hranil

Stročji fižol je odličen za vse, ki pazijo na linijo, saj vsebuje zelo malo maščob in ogljikovih hidratov. Kljub temu pa je bogat z vlakninami, beljakovinami, vitamini (A, C, K, B1, B2 in B3) in minerali, kot so železo, kalij in magnezij.

Ker vsebuje veliko visokovrednih beljakovin, deluje poživljajoče na celotno telo.
Ker vsebuje veliko visokovrednih beljakovin, deluje poživljajoče na celotno telo. FOTO: Shutterstock

Prijazen do prebave

Kot že omenjeno, je stročji fižol bogat z vlakninami. Slednje so ključne za zdravo prebavo, uravnavanje krvnega sladkorja in občutek sitosti, hkrati pa tudi preprečujejo zaprtje.

Krepi celo telo

Menda ni pomembnejšega telesnega organa, ki ga stročji fižol ne bi spravil k živahnejšemu delovanju. Odpravlja utrujenost, pomaga pri preskrbi celic s kisikom, pospešuje presnovo, spodbuja razvoj koristnih mikroorganizmov v debelem črevesu, krepi delovanje živčnega sistema in jeter ter pripomore k učinkovitejšemu delovanju sečil. Vsebuje tudi veliko vitamina C, ki pomaga telesu pri obrambi pred okužbami, karotenoidi in flavonoidi pa pomagajo pri zaščiti celic pred prostimi radikali ter upočasnjujejo staranje.

Menda ni prebavi prijaznejše oblike fižola, kot je stročji fižol.
Menda ni prebavi prijaznejše oblike fižola, kot je stročji fižol. FOTO: iStock

Podpora zdravju srca

Zaradi visoke vsebnosti antioksidantov in vlaknin stročji fižol tudi prispeva k zniževanju ravni slabega holesterola in zmanjšuje tveganje za srčno-žilne bolezni.

Vsestranska uporaba v kuhinji

Stročji fižol je izjemno prilagodljiv – odlično se obnese kot priloga mesnim ali ribjim jedem, lahko pa je glavna sestavina v solatah, enolončnicah ali testeninskih jedeh. Pripravite ga lahko na hitro ali pa vključite v bolj kompleksne jedi. Na spodnjih povezavah vam ponujamo nekaj odličnih predlogov:

- solata s stročjim fižolom in krompirjem,

- stročji fižo v omaki,

- juha iz stročjega fižola,

- boranja,

- narastek s stročjim fižolom.

Zdrava prehrana
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
"Zdravilo za vse bolezni": Moka, za katero vedo le redki
Preberi še "Zdravilo za vse bolezni": Moka, za katero vedo le redki
Zdravo živilo z visoko vsebnostjo beljakovin in vlaknin
Preberi še Zdravo živilo z visoko vsebnostjo beljakovin in vlaknin
Topla, a lahkotna: kremna juha, ki poleti resnično paše
Preberi še Topla, a lahkotna: kremna juha, ki poleti resnično paše
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
stročji fižol recepti poletna zelenjava zdrava prehrana poletni recepti sezonska zelenjava prehranski nasveti
Zdravo in vegi

Napaka, ki jo pri uživanju lubenice dela veliko ljudi

Vizita.si Idealna hrana za ta letni čas
Vizita.si 12 najboljših živil, ki jih morate to poletje vključiti v svoj jedilnik
Okusno.je Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Zadovoljna.si Razlogov, zakaj si ga privoščiti, je veliko
Okusno.je Nizkokalorično živilo, iz katerega lahko pripravimo veliko okusnih jedi
Okusno.je Kaj je mišljeno, ko v receptu piše, da uporabimo jušno osnovo?
Okusno.je Jesenska vitaminska bomba
Priporoča