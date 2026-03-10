Starodavno živilo z izjemnimi učinki na zdravje

Miso, tradicionalna japonska fermentirana pasta iz soje, soli in koji plesni (Aspergillus oryzae) ter pogosto tudi riža ali ječmena, že stoletja velja za eno ključnih sestavin japonske prehrane. Poleg značilnega bogatega, slanega umami okusa pa ji številne raziskave pripisujejo tudi pomembne koristi za zdravje.

Sestavina, ki je Japonce zaščitila pred posledicami sevanja atomske bombe

Miso je postal širše znan tudi zaradi zanimive zgodbe iz obdobja po drugi svetovni vojni. Po eksploziji atomske bombe v Nagasakiju je japonski zdravnik Tatuichiro Akizuki opazil, da osebje in bolniki v bolnišnici, ki je bila sicer oddaljena le približno kilometer in pol od epicentra eksplozije, niso razvili akutne radiacijske bolezni. Zdravnik je verjel, da je k temu prispevala njihova vsakodnevna prehrana, v kateri je imela pomembno mesto miso juha z dodatkom morskih alg wakame. Njegova opažanja so spodbudila zanimanje raziskovalcev za morebitne zaščitne učinke tega fermentiranega živila.

Možni učinki v boju proti raku

Po poročanju portala net.hr so poznejše raziskave pokazale, da lahko določene spojine iz misa pomagajo zaščititi organizem pred posledicami sevanja, še posebej če so v telesu prisotne že pred izpostavitvijo. Nekatere raziskave kažejo tudi na potencialne koristi za bolnike z rakom. Miso vsebuje spojino genistein, ki lahko zavira rast tumorjev tako, da omeji njihovo oskrbo s krvjo – proces, znan kot antiangiogeneza. Ta mehanizem napada rakave celice, pri tem pa manj vpliva na zdravo tkivo.

Druge zdravstvene koristi

Poleg tega je miso bogat vir probiotičnih bakterij, ki nastanejo med fermentacijo. Te lahko pomagajo ohranjati zdravo črevesno mikrobioto, kar je povezano z boljšo prebavo in močnejšim imunskim sistemom. Kot poudarja Harvard T.H. Chan School of Public Health, fermentirana živila pogosto vsebujejo koristne mikroorganizme, ki podpirajo ravnovesje črevesne flore in lahko pozitivno vplivajo na splošno zdravje. Miso vsebuje tudi pomembne minerale, kot so mangan, cink in baker, ter antioksidante, ki pomagajo zaščititi celice pred oksidativnim stresom. Po podatkih National Institutes of Health so živila iz fermentirane soje lahko povezana tudi z nižjim tveganjem za nekatere kronične bolezni. Vsebuje tudi veliko beljakovin, zaradi zgoraj omenjenih lastnosti pa miso pogosto uvrščajo med tako imenovana funkcionalna živila – torej tista, ki poleg hranilne vrednosti prinašajo tudi dodatne koristi za zdravje.

Kako uporabljati miso pasto v kuhinji

Miso pasta je izjemno vsestranska sestavina, ki jedem doda globok, rahlo slan in značilen umami okus. Čeprav je najbolj znana kot osnova za miso juho, jo lahko uporabimo na številne druge načine. 1. Miso juha Najbolj klasična uporaba je v preprosti juhi, kjer miso raztopimo v topli vodi ali jušni osnovi in dodamo tofu, morske alge, mlado čebulo ali gobe. Pomembno je, da miso dodamo proti koncu kuhanja, saj previsoka temperatura lahko uniči del koristnih bakterij.

2. Marinade za meso ali ribe Miso je odlična osnova za marinade. Zmešamo ga lahko z medom, sojino omako, ingverjem in česnom ter uporabimo za mariniranje piščanca, lososa ali tofuja. Med peko se razvije prijetno karameliziran okus. 3. Prelivi za solate Majhna količina miso paste lahko povsem spremeni okus solatnega preliva. Zmešamo jo z oljčnim ali sezamovim oljem, limoninim sokom ali riževim kisom ter malo medu. 4. Dodatek omakam in juham Žlička miso paste lahko obogati različne juhe, enolončnice ali zelenjavne omake, saj doda globino okusa brez dodatnega soljenja.

5. Namazi in dipi Miso lahko zmešamo z grškim jogurtom, skuto ali tahinijem ter dobimo zanimiv namaz ali dip za zelenjavo. 6. Pražena zelenjava Odlično se poda tudi k pečeni zelenjavi. Zmešamo ga z malo olja in premažemo korenje, cvetačo ali bučo, nato pa vse skupaj spečemo v pečici. 7. Testenine in riževe jedi Miso lahko uporabimo kot osnovo za hitro omako za testenine ali riž. Zmešan z maslom ali sezamovim oljem ustvari preprosto, a zelo aromatično jed. Zaradi intenzivnega okusa zadostuje že majhna količina. Najbolje ga je dodajati postopoma in jed po potrebi dodatno začiniti. Tako lahko miso pasta hitro postane ena izmed tistih sestavin, ki jih boste vedno želeli imeti v hladilniku.

