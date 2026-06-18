Milijoni ogledov ne lažejo? Preizkusili smo najbolj vroč poletni recept

Ker smo tudi sami naleteli na nešteto videov, v katerih ustvarjalci navdušeno hvalijo ta recept, nas je zanimalo, ali gre za še eno kratkotrajno internetno uspešnico ali pa za sladico, ki dejansko upraviči svoj sloves. Zato smo se odločili, da jo pripravimo tudi sami. Prijetno presenečenje nas je čakalo že pri nakupu sestavin. Vse, kar smo potrebovali za pripravo, smo našli v Eurospinu, kjer nas je presenetila pestra ponudba izdelkov njihovih blagovnih znamk. Pod blagovno znamko Land smo našli grški jogurt, ki je osnova celotnega recepta. Za sladkost smo izbrali med Dolciando, za več okusa cimet Don Jerez, medtem ko smo za čokoladni preliv uporabili čokoladne koščke iste blagovne znamke. Za bolj gladko in sijočo čokoladno prevleko smo dodali še kokosovo olje znamke Amo Essere Bio.

icon-expand Vse sestavine smo dobili v Eurospinu FOTO: Arhiv naročnika

Zakaj so ti zamrznjeni grižljaji postali spletna uspešnica?

Na prvi pogled recept ni nič posebnega. Potrebujemo le nekaj osnovnih sestavin, priprava pa ne zahteva peke, kuhanja ali posebnega kuharskega znanja. Ravno v tem pa se skriva njegov čar. V času, ko ljudje iščejo hitre recepte iz dostopnih sestavin, ki so obenem videti privlačno in so primerni za objavo na družbenih omrežjih, so zamrznjeni jogurtovi grižljaji zadetek v polno. Poleg tega združujejo vse, kar imamo radi pri sladicah: kremasto teksturo, sadno svežino in hrustljavo čokoladno prevleko. Po fotografijah in videih sodeč so videti skoraj predobro, da bi bili res tako preprosti za pripravo. Prav zato smo bili še toliko bolj radovedni, ali bo končni rezultat navdušil tudi v resničnem življenju.

Priprava je skoraj otročje preprosta

Priprava se začne z jagodami. Narezali smo jih na manjše koščke in jih dodali v večjo posodo. Nato smo primešali grški jogurt in žlico medu. Ker smo želeli receptu dodati nekoliko svojega pridiha, smo uporabili še ščepec cimeta. Ta se je izkazal za odlično izbiro, saj je sladici dodal prijetno aromatično noto, ki se zelo lepo ujame z jagodami in čokolado. Ko smo vse sestavine dobro premešali, smo z žlico oblikovali manjše kupčke na pekač, obložen s papirjem za peko. Že v tej fazi je bila mešanica videti zelo mamljivo. Kupčke smo nato za približno dve uri postavili v zamrzovalnik. Ko so bili popolnoma zamrznjeni, je sledil najbolj zabaven del priprave. Čokoladne koščke smo skupaj s kokosovim oljem stopili do gladke mase. Kokosovo olje poskrbi, da je čokolada nekoliko bolj tekoča in se lažje oprime zamrznjene podlage. Vsak zamrznjen grižljaj smo previdno pomočili v stopljeno čokolado. Ko se je čokolada strdila, smo dobili majhne zamrznjene sladice, ki so bile videti skoraj kot izdelki iz slaščičarne.

icon-expand Čokoladni zmrznjenčki FOTO: M. A.

Prvi ugriz pove vse

Priznamo, pričakovanja so bila visoka. Ko recept na družbenih omrežjih doseže takšno priljubljenost, pogosto obstaja nevarnost, da nas končni rezultat razočara. Tokrat se to ni zgodilo. Prvi ugriz nas je prijetno presenetil. Najprej začutimo tanko plast čokolade, ki prijetno poči pod zobmi. Nato sledi hladna, kremasta sredica iz grškega jogurta, ki jo dopolnjujejo koščki sočnih jagod. Kombinacija tekstur je odlična. Hrustljavo, kremasto in osvežilno se združijo v zelo prijetno celoto. Posebej všeč nam je bilo, da sladica ni pretirano sladka. Med doda ravno dovolj sladkobe, da uravnoteži rahlo kislost jogurta in jagod. Tudi cimet se je izkazal za zadetek v polno. Čeprav zamrznjenih jogurtovih grižljajev ne moremo označiti za dietno hrano, predstavljajo zanimivo alternativo številnim drugim sladicam. Osnova recepta je grški jogurt, ki vsebuje precej beljakovin in daje sladici prijetno kremasto strukturo. Jagode prispevajo sadno svežino, med pa poskrbi za naravno sladkost. Prav zato je ta recept postal priljubljen med ljudmi, ki si želijo nekaj sladkega, a ne želijo poseči po klasičnem sladoledu ali drugih bolj kaloričnih sladicah.

Kaj nam je bilo najbolj všeč?

Najbolj nas je navdušilo razmerje med vloženim trudom in končnim rezultatom. Za pripravo potrebujemo le nekaj minut aktivnega dela, končni izdelek pa deluje precej bolj poseben, kot bi pričakovali. Poleg tega lahko grižljaje pripravimo vnaprej in jih hranimo v zamrzovalniku, kjer nas čakajo, ko si zaželimo nekaj sladkega. Všeč nam je bila tudi možnost prilagajanja recepta. Namesto jagod bi lahko uporabili maline, borovnice ali drugo sadje. Prav tako lahko eksperimentiramo z različnimi vrstami čokolade. Recept je zato primeren tako za družine kot za vse, ki radi preizkušajo nove kulinarične trende. Bi jih pripravili še enkrat? Odgovor je preprost: da. Gre za recept, ki združuje enostavno pripravo, dostopne sestavine in zelo dober okus. Poleg tega je dovolj zanimiv, da ga lahko brez težav ponudimo gostom ali pripravimo za družinsko druženje.

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