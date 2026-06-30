Kdaj je najbolje jesti lubenico? Odgovor vas bo morda presenetil

Zakaj je lubenica tako zdrava?

Lubenica vsebuje kar okoli 90 odstotkov vode, zato je odlična za nadomeščanje tekočine v vročih poletnih dneh. Poleg vode vsebuje še vitamin C, vitamin A v obliki beta karotena, kalij in antioksidante, med katerimi izstopa likopen. Prav slednji daje lubenici značilno rdečo barvo in pomaga varovati celice pred oksidativnim stresom. Ker vsebuje razmeroma malo kalorij, je dobra izbira za vse, ki si želijo lahkega prigrizka ali sladice. Obenem vsebuje tudi nekaj prehranskih vlaknin, ki skupaj z vodo prispevajo k občutku sitosti.

icon-expand Lubenica je odličen vir likopena, antioksidanta, ki pomaga varovati celice pred oksidativnim stresom. FOTO: Thinkstock

Kdaj je najbolje jesti lubenico?

Za večino ljudi je lubenica najboljša izbira dopoldne, med obroki ali kot del kosila. Takrat telesu zagotovi tekočino, naravne sladkorje za energijo in številne koristne hranilne snovi. Čez dan lubenica deluje tudi kot odličen naravni regulator apetita: napolni želodec, zmanjša občutek lakote in telesu ponudi kakovostno hidracijo. Odlična je tudi po telesni aktivnosti, saj pomaga nadomestiti izgubljeno tekočino. Vsebuje tudi aminokislino citrulin, za katero nekatere raziskave kažejo, da lahko prispeva k boljši prekrvavitvi in hitrejšemu okrevanju mišic po naporu. Če lubenico uživate kot samostojen prigrizek med obroki, boste lažje izkoristili njene osvežilne lastnosti, ne da bi pri tem preveč obremenili prebavo.

Ali je lubenica primerna za zajtrk?

Lubenica je lahko del zajtrka, vendar sama po sebi ni najbolj nasiten obrok. Ker vsebuje predvsem vodo in naravne sladkorje, vas bo hitro oskrbela z energijo, občutek sitosti pa ne bo trajal dolgo. Če jo želite vključiti v zajtrk, jo je smiselno kombinirati z živili, bogatimi z beljakovinami in zdravimi maščobami. Dobro se poda h grškemu jogurtu, skuti, oreščkom ali ovsenim kosmičem. Tako bo obrok bolj uravnotežen in vas bo nasitil za dlje časa.

icon-expand Lubenica je odličen poletni prigrizek med obroki. FOTO: iStock

Je lubenica dobra izbira za večerjo?

Čeprav ni nobenih dokazov, da bi bilo uživanje lubenice zvečer za zdrave ljudi škodljivo, za nekatere vendarle ni najboljša izbira. Lubenica je namreč naravni diuretik – njene naravne sestavine telesu pomagajo izločati odvečno tekočino. To je čez dan odlično, ponoči pa pomeni eno: pogostejše nočno uriniranje in motenje spanca. Poleg tega vsebuje tudi naravne sladkorje, zato lahko obilna porcija tik pred odhodom v posteljo pri nekaterih ljudeh povzroči občutek napihnjenosti ali prebavnega nelagodja, zlasti če imajo občutljivo prebavo ali sindrom razdražljivega črevesja. Če si lubenice zaželite zvečer, je zato bolje poseči po manjši porciji, še boljše pa je, če se držite preprostega pravila, ki pravi, da lubenico jejte vsaj 2 uri pred spanjem.

Kdaj je treba uživanje lubenice omejiti?

Ljudje s sladkorno boleznijo se lubenici praviloma ne rabijo povsem odpovedati, vendar je priporočljivo paziti na velikost porcije in jo uživati kot del uravnoteženega obroka, ne samostojno. Tako bo vpliv na krvni sladkor manj izrazit.

Prav tako velja previdnost pri posameznikih, ki imajo občutljivo prebavo. Večje količine lubenice lahko zaradi visoke vsebnosti vode in fermentabilnih ogljikovih hidratov pri nekaterih povzročijo napihnjenost ali drisko.

Kdaj je torej najboljši čas za uživanje?

Za večino ljudi je najboljši čas za uživanje lubenice dopoldne, zgodaj popoldne ali kot osvežilen prigrizek med glavnimi obroki. Takrat najbolj izkoristimo njeno visoko vsebnost vode, vitaminov in antioksidantov, obenem pa se izognemo morebitnim prebavnim težavam ali motnjam spanja, ki jih lahko pri nekaterih povzroči uživanje večjih količin tik pred spanjem. Najpomembnejše pa je, da lubenico vključimo v raznoliko in uravnoteženo prehrano. V zmernih količinah je namreč odlična izbira za poletne dni – osveži, pomaga pri hidraciji in telesu zagotovi številna koristna hranila.