Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo

Chia semena so v zadnjih letih postala nepogrešljiv del zdrave prehrane. So namreč prava zakladnica hranil – vsebujejo veliko vlaknin, omega-3 maščobnih kislin, beljakovin ter pomembnih mineralov, kot so kalcij, magnezij in železo. Zaradi svoje sestave prispevajo k boljšemu počutju, podpirajo prebavo in nas dlje časa nasitijo. Ena izmed njihovih največjih prednosti je vsestranskost. Lahko jih dodamo v jogurt, smutije, kaše, sladice ali solate, pogosto pa jih uporabljamo tudi kot osnovo za priljubljen chia puding. Ob stiku s tekočino namreč ustvarijo značilno gelasto strukturo, ki je idealna za pripravo različnih jedi.

Koliko chia semen na dan?

Priporočena dnevna količina chia semen je približno 1 do 2 žlici (15–30 gramov). Ta količina zadostuje, da izkoristimo njihove koristi, brez da bi obremenili prebavo. Pomembno je tudi, da ob uživanju chia semen pijemo dovolj tekočine, saj nase vežejo veliko vode.

Splošna priporočila za uporabo - Chia semena pred uporabo namakajte (vsaj 10–15 minut ali čez noč), da nabreknejo. - Lahko jih dodajate neposredno v jedi, a vedno skupaj z dovolj tekočine. - Odlična so kot dodatek k zajtrkom, sladicam ali lahkim obrokom. - Zaradi nevtralnega okusa jih zlahka kombinirate z različnimi živili, kot so jogurt, sadje, kosmiči, oreščki ipd. Zaradi preproste uporabe in številnih koristi so chia semena odlična izbira za vsakodnevno prehrano. V nadaljevanju smo zbrali sedem idej, kako jih lahko vključite v različne obroke – od zajtrka do sladice.

Chia puding s karameliziranimi jabolki

Kremast chia puding, obogaten s sladkimi karameliziranimi jabolki, je popolna kombinacija za hranljiv in okusen obrok. Jed je primerna za zdrav zajtrk ali sladico brez slabe vesti. Recept je TUKAJ.

Nočna ovsena kaša s sadjem in oreščki

Okusen in hranljiv zajtrk, s katerim telo zjutraj lažje spravimo v pogon. K temu še dodatno pripomore dodatek mletega cimeta, za dolgotrajnejši občutek sitosti pa so ovseni kaši dodana tudi chia semena in mleta lanena semena. Recept je TUKAJ.

Malinove rezine s pudingom

Pecivo je narejeno brez olja, glutena in rafiniranega sladkorja. Podlaga je iz ovsenih kosmičev (lahko brezglutenski) in mandljeve moke, temu sledi domača malinova chia marmelada in zatem še plast vanilijevega pudinga. Zdravo in zelo okusno! Recept je TUKAJ.

Kokosove energijske kroglice

Hitro pripravljene kroglice brez peke so popoln zdrav prigrizek za vmes ali pred treningom. Kombinacija datljev, indijskih oreščkov in chia semen poskrbi za energijo in sitost, dodatek limoninega soka in lupinice pa jih prijetno osveži. Recept je TUKAJ.

Čokoladna smuti skleda s sadjem

Zdrave in hranljive smuti sklede so odlična izbira za zajtrk, brunch ali malico v službi, pripravimo pa jih lahko iz najrazličnejših živil. Osnova je seveda smuti, ki pa mora biti malce bolj gost, da lahko po njem razporedimo najrazličnejše dodatke: suho in sveže sadje, semena, kokosov čips, oreščke ipd. Recept je TUKAJ.

Borovničevo pecivo s chia semeni

Priprava je zelo hitra in preprosta, saj vse sestavine preprosto samo zmešate skupaj, vlijete v pekač in spečete. Dodaten plus je, da pecivo ne vsebuje moke in masla. Recept je TUKAJ.

Čokoladno-bananin chia puding

Posladek, sestavljen iz treh plasti, ki se združijo v čudovito in zelo okusno sladico, ki je za povrh vsega tudi zelo zdrava. Pa tudi glutena, mlečnih izdelkov in jajc ne vsebuje. Recept je TUKAJ.