Kaj in kako jesti, če se želimo zrediti na zdrav način?

Pridobivanje telesne teže pogosto velja za zelo preprosto v smislu "pojej več hrane", a resnica je nekoliko bolj zapletena. Zdrav način povečanja telesne mase ne pomeni polnjenja s hitro hrano in praznimi kalorijami, temveč kombinacijo hranljivih živil, ki podpirajo mišično rast, zdravo presnovo in energijo.
Osnove zdravega povečanja telesne teže
Če želimo zdravo pridobivati težo, moramo upoštevati nekaj ključnih načel:
Povečanje energijskega vnosa, a kakovostno: Pomembno je, da povečamo energijski vnos s hranljivo hrano, bogato z beljakovinami, zdravimi maščobami in kompleksnimi ogljikovimi hidrati.
Beljakovine so ključ: Za rast mišic in regeneracijo je pomembno zaužiti dovolj beljakovin. Priporočajo se jajca, ribe, piščanec, stročnice, oreščki in mlečni izdelki.
Zdrave maščobe: Avokado, olivno olje, oreščki, semena in mastne ribe zagotavljajo kalorično gostoto in potrebne esencialne maščobne kisline.
Ogljikovi hidrati za energijo: Polnozrnata živila, ajda, kvinoja, riž, krompir in ovseni kosmiči zagotavljajo energijo za dnevne aktivnosti in trening.
Redni obroki: Zaužijte 5–6 manjših obrokov dnevno, da telo ves čas prejema energijo in gradnike za rast.
Hidracija: Voda in nesladkani napitki podpirajo presnovo in absorpcijo hranil.
Hrana, ki pomaga pri pridobivanju mase
Nekatera živila so posebej primerna za zdrav način povečanja telesne teže:
Beljakovine: jajca, piščančje in puranje meso, ribe, tofu, feta sir, grški jogurt
Ogljikovi hidrati: polnozrnat kruh, ovseni kosmiči, rjavi riž, kvinoja, krompir, sladki krompir
Maščobe: avokado, oreščki (mandlji, orehi), arašidovo in mandljevo maslo, olivno olje
Dodatki: suho sadje, temna čokolada, semenke (chia, lan, bučna)
Primer jedilnika za pridobivanje telesne teže
Tukaj je primer dnevnega jedilnika, ki vsebuje približno 2.500–2.800 kcal (10.500–11.700 kJ), primernih za postopno pridobivanje telesne teže:
Zajtrk:
- 3 jajca (pečena na oko ali umešana)
- 2 rezini polnozrnatega kruha z avokadom
- 1 banana
- 1 kozarec mleka ali rastlinskega napitka z dodatkom beljakovin
Malica:
- Grški jogurt (200 g) s pestjo mešanih oreščkov in žlico medu
- Suho sadje (marelice, datlji)
Kosilo:
- Piščančja prsa ali riba (150–200 g)
- Polnozrnat riž ali kvinoja (100 g suhe teže)
- Mešana zelenjava (pečena na žaru ali dušena)
- Žlica olivnega olja ali pest oreščkov za dodaten vnos kalorij
Popoldanska malica:
- Ovseni kosmiči z mlekom, chia semeni in jagodičevjem
- Arašidovo ali mandljevo maslo
Večerja:
- Polnozrnat kruh ali testenine
- Stročnice (leča, čičerika) ali tofu
- Mešana solata z olivnim oljem ali avokadom
Po potrebi dodatni prigrizki:
- Smuti z mlekom, banano, medom, arašidovim maslom in beljakovinskim praškom
- Temna čokolada ali pest oreščkov
Dodatni nasveti
Vadba za mišice: Kombinacija zdrave prehrane in vadbe za moč (dviganje uteži, odporni trening) bo povečala pridobivanje mišične mase namesto le maščobe.
Postopnost: Ciljajte na približno 0,25–0,5 kg povečanja teže na teden, da bo rast stabilna in zdrava.
Spremljanje: Beleženje dnevnega vnosa kalorij in makrohranil pomaga razumeti, ali jeste dovolj za povečanje mase.