Kaj in kako jesti, če se želimo zrediti na zdrav način?

Pridobivanje telesne teže pogosto velja za zelo preprosto v smislu "pojej več hrane", a resnica je nekoliko bolj zapletena. Zdrav način povečanja telesne mase ne pomeni polnjenja s hitro hrano in praznimi kalorijami, temveč kombinacijo hranljivih živil, ki podpirajo mišično rast, zdravo presnovo in energijo .

Če želimo zdravo pridobivati težo, moramo upoštevati nekaj ključnih načel:

Povečanje energijskega vnosa, a kakovostno: Pomembno je, da povečamo energijski vnos s hranljivo hrano, bogato z beljakovinami, zdravimi maščobami in kompleksnimi ogljikovimi hidrati.

Beljakovine so ključ: Za rast mišic in regeneracijo je pomembno zaužiti dovolj beljakovin. Priporočajo se jajca, ribe, piščanec, stročnice, oreščki in mlečni izdelki.

Zdrave maščobe: Avokado, olivno olje, oreščki, semena in mastne ribe zagotavljajo kalorično gostoto in potrebne esencialne maščobne kisline.

Ogljikovi hidrati za energijo: Polnozrnata živila, ajda, kvinoja, riž, krompir in ovseni kosmiči zagotavljajo energijo za dnevne aktivnosti in trening.

Redni obroki: Zaužijte 5–6 manjših obrokov dnevno, da telo ves čas prejema energijo in gradnike za rast.