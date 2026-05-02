Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu

Družina Melis se je vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov kot ena najdlje živečih družin na svetu. Devet bratov in sester je živelo v odmaknjeni vasi na Sardiniji, skupaj pa so dosegli več kot 800 let. Njihov način prehranjevanja, v katerem je imela pomembno vlogo prav preprosta zelenjavna enolončnica, je pritegnil veliko zanimanja strokovnjakov in javnosti. Kot poroča Mirror, je njihova priljubljena jed odličen primer nasitnega, zdravega in hranljivega obroka, ki ga najdlje živeče družine na Sardiniji jedo skoraj vsak dan.

Sardinija in "modre cone"

Sardinija spada med tako imenovane "modre cone" – območja, kjer ljudje statistično živijo dlje kot drugod. Mednje sodijo tudi Okinava na Japonskem, Ikaria v Grčiji in Nicoya na Kostariki. Za prebivalce teh območij je značilen podoben življenjski slog: - prehrana, ki temelji predvsem na rastlinskih živilih; - redna vsakodnevna aktivnost; - nizke ravni stresa; - močne družinske in skupnostne vezi. V modrih conah ljudje pogosto živijo aktivno življenje, veliko hodijo, vrtnarijo in ohranjajo tesne odnose z družino in skupnostjo. Pomembno vlogo pri ohranjanju dolgoživosti pa ima tudi prehrana. Tradicionalna mediteranska prehrana, ki vključuje veliko zelenjave, stročnic, polnovrednih žit in oljčnega olja, je povezana z boljšim zdravjem in daljšo življenjsko dobo. Študija, objavljena v reviji JAMA Network Open, je pokazala, da lahko tak način prehranjevanja zmanjša tveganje za smrtnost za približno 23 odstotkov.

icon-expand Krepka juha družine Melis je postala simbol dolgega in zdravega življenja, recept pa je presenetljivo preprost. FOTO: Adobe Stock

Recept za juho dolgoživosti družine Melis

Kot poroča net.hr je juha družine Melis je pravzaprav različica klasične italijanske mineštre, bogata s sezonsko zelenjavo, tremi vrstami stročnic in posebno vrsto testenin. Pripravimo jo lahko iz poljubne sezonske zelenjave z vrta, vendar vedno vsebuje fižol in fregulo. Gre za tradicionalno sardinsko testenino iz zdroba, ki je oblikovana v majhne kroglice in rahlo popečena. Prav ta dodatek daje juhi značilno teksturo in rahlo oreškast okus. Čeprav na spletu obstaja veliko prilagojenih različic, je izvirni recept zelo preprost za pripravo, rezultat pa je hranljiv obrok, ki podpira zdravje črevesja, pomaga uravnavati raven sladkorja v krvi in zmanjšuje tveganje za kronične bolezni. Sestavine: - 1/2 skodelice suhega boba - 1/2 skodelice suhega fižola - 1/3 skodelice suhe čičerike - 7 žlic oljčnega olja - 1 sesekljana čebula - 2 sesekljana korenja - 2 sesekljani stebli zelene - 2 žlički drobno sesekljanega česna - 1 pločevinka pelatov - 3 krompirji, narezani na kocke - 1 1/2 skodelice sesekljanega koromača - 1/4 skodelice sesekljanega peteršilja - sesekljana sveža bazilika - 2/3 skodelice testenin fregula - sol, poper - nariban sir pecorino

Zaradi pečenja fregola bolje obdrži obliko kot druge vrste testenin, vsebuje pa tudi več tako imenovanega rezistenčnega škroba.

Priprava: Bob, fižol in čičeriko namakamo najmanj osem ur v večji skledi, napolnjeni z vodo, nato jih odcedimo in speremo. Na oljčnem olju prepražimo čebulo, korenje in zeleno. Dodamo česen, nato še paradižnik, krompir, koromač, zelišča in stročnice. Zalijemo z dovolj vode, da so vse sestavine pokrite za približno 2 do 3 centimetre. Kuhamo približno 1–1,5 ure, da se vse sestavine zmehčajo. Dodamo fregolo, sol in poper ter kuhamo še približno 10 minut, da se testenine zmehčajo. Po potrebi dolijemo vodo. Pred serviranjem v vsako skledo dodamo žlico oljčnega olja, nato nalijemo juho in po vrhu potresemo nariban sir.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Juha družine Melis je lep primer, kako lahko preprosta, sezonska in rastlinsko usmerjena prehrana prispeva k boljšemu zdravju. Ni čudežna rešitev, je pa odličen navdih za bolj uravnotežen način prehranjevanja. In morda je prav v tej preprostosti tudi njen največji čar.

Zdrava prehrana Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Bi radi bolj zdravo jedli, pa ne veste, kje začeti oziroma ste brez idej, kaj skuhati? Prijavite se na brezplačne e-novice z najbolj aktualnimi zdravimi recepti, idejami in nasveti za zdravo prehranjevanje. Za vas jih pripravlja ekipa Okusno.je. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.