Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah

Sezona jagod je idealen čas za pripravo domačih sladkih dobrot, med najbolj priljubljenimi pa je zagotovo jagodna marmelada. A klasični recepti pogosto vsebujejo veliko sladkorja in zahtevajo dolgotrajno kuhanje. Če si želite nekaj bolj preprostega, hitrega in nekoliko lažjega, je jagodna chia marmelada odlična alternativa.

Gre za hitro pripravljeno marmelado, pri kateri za osnovo potrebujemo le sveže jagode in chia semena. Po želji lahko dodamo še malo medu, agavinega ali javorjevega sirupa, limonin sok ali začimbe, kot sta vanilija in cimet, ki marmeladi dodajo še več arome. Takšna marmelada je odlična za zajtrke, sladice ali kot dodatek jogurtu in ovsenim kosmičem, priprava pa vam bo vzela le nekaj minut.

Okusna in hitro pripravljena marmelada, brez uporabe kuhalnika ali pečice, za katero v osnovi potrebujete samo dve sestavini – sveže sadje in chia semena. FOTO: Adobe Stock

Zakaj je chia marmelada podobna klasični marmeladi?

Marsikoga preseneti, da ima chia marmelada zelo podobno strukturo kot klasična domača marmelada, čeprav ne vsebuje želatine ali želirnega sladkorja. Glavno vlogo pri tem imajo chia semena. Ko chia semena pridejo v stik s tekočino, začnejo vpijati vlago in okoli sebe ustvarijo gosto, gelasto strukturo. Prav zaradi tega marmelada postane prijetno gosta in mazava, podobno kot klasična marmelada. Poleg tega chia semena ne vplivajo preveč na okus, zato še vedno prevlada naravna sladkoba in aroma jagod.

Prehranske prednosti chia marmelade

Takšna marmelada je priljubljena tudi zato, ker vsebuje manj sladkorja kot klasične različice. Če uporabimo dovolj sladke in zrele jagode, dodatno sladkanje pogosto sploh ni potrebno. Chia semena vsebujejo veliko vlaknin, ki prispevajo k daljši sitosti, poleg tega pa so tudi vir omega-3 maščobnih kislin. Jagode vsebujejo vitamin C in številne antioksidante, zato je takšna marmelada odlična izbira za lahek in svež poletni zajtrk ali malico. Ker marmelade ne kuhamo dolgo, jagode ohranijo tudi več svežega okusa.

Ker čija semena slovijo kot superživilo z visoko vsebnostjo vlaknin, omega 3-maščobnih kislin in beljakovin, je tako pripravljena marmelada tudi zelo zdrava. FOTO: Adobe Stock

Recept za jagodno chia marmelado

Sestavine: - 300 g svežih jagod - 2 do 3 žlice chia semen - 1 žlica medu, agavinega ali javorjevega sirupa (po želji) - 1 žlica limoninega soka - ščepec vanilije ali cimeta (po želji) Postopek: Jagode operite, odstranite peclje in jih narežite na manjše koščke. Nato jih v kozici na hitro pokuhajte – približno 5 minut, da se nekoliko zmehčajo. Po želji jih lahko delno pretlačite z vilicami ali tlačilko za krompir. Dodajte chia semena, limonin sok in po želji še izbrano sladilo ali začimbe. Dobro premešajte in pustite stati približno 10 do 15 minut, da chia semena vpijejo tekočino in marmelada postane gosta. Ko se marmelada ohladi, jo shranite v hladilnik in porabite v nekaj dneh.

Kako dolgo chia marmelada zdrži in kako jo shranjevati?

Ker jagodna chia marmelada ne vsebuje večjih količin sladkorja ali želirnih sredstev, njena obstojnost ni tako dolga kot pri klasični domači marmeladi. Prav zato jo je najbolje pripravljati v manjših količinah, ki jih lahko porabimo v nekaj dneh. Marmelado shranjujte v dobro zaprtem steklenem kozarcu v hladilniku, kjer običajno zdrži približno 4 do 7 dni, odvisno od svežine sestavin in količine dodanega sladila. Če želite, jo lahko tudi zamrznete. V zamrzovalniku bo brez težav zdržala več tednov, pred uporabo pa jo preprosto prestavite v hladilnik, da se počasi odtali. Pomembno je tudi, da marmelado vedno jemljete iz kozarca s čisto žlico, saj tako podaljšate njeno svežino in preprečite hitrejše kvarjenje.

Ovsene rezine s kokosom, arašidovim maslom in jagodno čija marmelado vas bodo navdušile takoj, ko boste zagrizli vanje. FOTO: Shutterstock

Kako jo lahko uporabimo?

Jagodna chia marmelada je zelo vsestranska in jo lahko uporabimo na različne načine: - kot namaz za kruh, toast ali palačinke, - kot dodatek jogurtu ali ovsenim kosmičem, - v chia pudingih in smutijih, - kot polnilo za rolade, torte in pecivo, - kot preliv za cheesecake, sladoled ali druge sladice.

Če potrebujete konkreten recept, vam na spodnjih povezavah ponujamo tri odlične ideje z uporabo malinove chia marmelade, ki pa jo lahko brez težav nadomestite z jagodno chia marmelado, ki jo boste pripravili po zgornjem receptu: - Čokoladni mafini z malinovo chia marmelado - Malinove rezine s pudingom - Orehovi piškoti s chia marmelado