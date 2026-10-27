"Penicilin juha": star recept italijanskih non, ki poživlja telo v času prehladov

Ko se začnejo hladnejši dnevi in nas ujame prehlad, gripa ali viroza, pogosto najbolj prijajo preproste, tople jedi, ki nas pogrejejo in okrepčajo. Med njimi je tudi italijanska "penicilin juha", ki je v zadnjih letih pritegnila pozornost ljubiteljev domače kuhinje po vsem svetu. Njeno ime je nenavadno, njena sestava pa precej preprosta: piščančja jušna osnova, zelenjava, drobne testenine in nekaj dodatkov, ki poskrbijo za polnejši okus. Čeprav jo na spletu pogosto predstavljajo kot star recept italijanskih non, je dobro vedeti, da pod tem imenom ne obstaja en sam, natančno določen tradicionalni recept. Sodobne različice se namreč zgledujejo po preprostih domačih jedeh, kot sta pastina in brodo in minestrina. Gre za preproste juhe z drobnimi testeninami, ki jih v Italiji že dolgo pripravljajo v družinskem okolju, tudi za otroke in takrat, ko se ne počutimo najbolje in si želimo samo nekaj lahkega in toplega.

Zakaj ji pravijo penicilin juha?

Vzdevek je povezan predvsem z njenim slovesom domačega obroka, h kateremu se zatečemo, ko smo prehlajeni, utrujeni ali brez pravega apetita. Podobno vlogo ima piščančja oziroma "kurja" juha v številnih drugih kuhinjah, kjer jo že generacije povezujejo z nego in okrevanjem. Beseda "penicilin" je zato predvsem slikovita prispodoba, ne pa dokaz, da ima juha enake učinke kot antibiotik.

Njena priljubljenost je razumljiva tudi zaradi sestavin. Piščančja jušna osnova zagotavlja tekočino, piščanec beljakovine, zelenjava pa različne vitamine, minerale in druge koristne snovi. Drobne testenine dodajo ogljikove hidrate in energijo, parmezan pa poskrbi za izrazitejši okus. Topla juha lahko začasno ublaži nekatere neprijetnosti prehlada, na primer razdraženo grlo in občutek zamašenega nosu, hkrati pa pomaga pri vnosu tekočine.

icon-expand Italijanska penicilin juha je hranljiva jed, ki jo pripravimo iz preprostih sestavin. FOTO: Shutterstock

Katere sestavine potrebujemo za pripravo?

Receptov za italijansko penicilin juho je več. V nekaterih različicah prevladuje bistra piščančja jušna osnova z drobnimi testeninami, v drugih pa juha vsebuje tudi zelenjavo, ki jo v številnih receptih po kuhanju spasirajo. Tako nastane gostejša, svilnata juha, v kateri se okusi lepo povežejo, zelenjava pa ni več v večjih kosih. Za različico, ki jo predstavljamo v nadaljevanju, potrebujemo: - Piščančjo jušno osnovo: predstavlja osnovo jedi in ji daje značilen okus. - Korenje, stebelno zeleno in čebulo: klasična kombinacija, ki poskrbi za aromo in naravno sladkobo. - Česen: juhi doda izrazitejši okus. - Drobne testenine: v Italiji uporabljajo različne oblike, od majhnih zvezdic do drobnih kroglic. Če posebnih testenin ne najdemo, lahko uporabimo druge majhne testenine za juho. - Piščančje meso: juho naredi bolj nasitno in ji zagotovi dodatne beljakovine. - Parmezan: njegova skorja lahko med kuhanjem obogati okus jušne osnove, nariban sir pa dodamo tudi ob postrežbi. Nekateri recepti vključujejo tudi jajce, maslo in limonin sok. Prav v tem je čar takšnih domačih jedi: osnovno zamisel lahko prilagodimo sestavinam, ki jih imamo pri roki, in svojemu okusu.

Recept: italijanska penicilin juha s piščancem in drobnimi testeninami

Ta različica združuje piščančjo jušno osnovo, zelenjavo, piščančje meso in majhne testenine. Posebnost je, da zelenjavo po kuhanju spasiramo, zato je juha gosta in gladka. Priprava ni zapletena, večino časa pa sestavine počasi vrejo v loncu. Sestavine: - 2 žlici oljčnega olja - 1 srednje velika čebula - 4 srednje veliki korenčki - 2 stebli stebelne zelene - 4–6 strokov česna - približno 2 litra piščančje jušne osnove - 2 vejici svežega timijana - 2 lovorjeva lista - 1 skorja parmezana, po želji - približno 450 g kuhanega piščančjega mesa - 100–150 g drobnih testenin za juho - 1 žlica limoninega soka, po želji - sol in sveže mlet črni poper po okusu - nariban parmezan za postrežbo - sesekljan peteršilj, po želji Postopek priprave: Čebulo olupimo in grobo sesekljamo. Korenje narežemo na kolobarje, stebelno zeleno pa na manjše kose. Česen olupimo. V večjem loncu segrejemo oljčno olje. Dodamo čebulo, korenje in zeleno ter pražimo približno 5–8 minut, da se zelenjava nekoliko zmehča in začne razvijati aromo. Dodamo česen in premešamo. V lonec prilijemo piščančjo jušno osnovo, dodamo timijan, lovorjeva lista in po želji skorjo parmezana. Zavremo, nato temperaturo znižamo in juho nežno kuhamo približno 20–25 minut, da se zelenjava povsem zmehča. Iz juhe odstranimo lovorjeva lista, vejici timijana in skorjo parmezana. Zelenjavo z zajemalko odstranimo iz lonca in jo skupaj z malo jušne tekočine gladko spasiramo ter vrnemo v lonec. Če želimo redkejšo juho, dodamo še malo jušne osnove ali vode. Juho ponovno zavremo. Dodamo drobne testenine in kuhamo po navodilih na embalaži, običajno nekaj minut. Vmešamo še kuhano piščančje meso, natrgano ali narezano na manjše koščke, in kuhamo toliko časa, da se dobro segreje. Med kuhanjem občasno premešamo, da se testenine ne primejo dna lonca. Juho po okusu solimo in popramo. Za svežino lahko dodamo malo limoninega soka. Razdelimo jo v sklede, potresemo z naribanim parmezanom in po želji sesekljanim peteršiljem. Postrežemo vročo.

icon-expand Juha najbolj tekne sveže skuhana, ko je še vroča. FOTO: Shutterstock

Dodatni nasveti za pripravo

Testenine lahko skuhamo posebej. Če pričakujemo, da bo nekaj juhe ostalo za naslednji dan, je bolje, da testenine skuhamo ločeno in jih dodamo posameznim porcijam. Tako ne bodo med shranjevanjem vsrkale preveč tekočine in postale premehke. Za hitrejšo pripravo uporabimo že kuhano meso. Odlično se obnesejo ostanki pečenega ali kuhanega piščanca, lahko pa uporabimo tudi kupljenega pečenega piščanca. S soljo ne hitimo. Parmezan in kupljena jušna osnova sta lahko že precej slana, zato juho dokončno začinimo šele proti koncu.

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