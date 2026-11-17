Hiter tempo življenja nas pogosto postavlja pred izziv, kako tudi med tednom pripraviti okusne, zdrave in uravnotežene obroke, ne da bi za kuhanje porabili preveč časa. Ob pomanjkanju časa namreč pogosto zmanjka tudi idej za raznolika kosila, ki bi združevala preprosto pripravo, kakovostne sestavine in poln okus. Pri tem nam lahko delo precej olajšajo pravi kuhinjski pripomočki. Ena takšnih rešitev je Philips Airfryer Ultra z mega košaro, ki omogoča različne načine priprave jedi – od klasičnega cvrtja z vročim zrakom do kuhanja s paro in kombinacije obeh načinov kuhanja. Tako lahko sestavine pripravimo hitro in z manj dodane maščobe, obenem pa ohranimo njihovo sočnost ter poskrbimo za lepo zapečeno površino. Za piko na i pa lahko z zmogljivim mešalnikom pripravimo še kremaste prelive, ki jedi dodajo svežino in polnost okusa.

icon-expand Philips Airfryer Ultra FOTO: Arhiv naročnika

Da je lahko priprava okusnega, zdravega in uravnoteženega kosila tudi med tednom povsem preprosta, dokazuje recept za lososovo skledo s sladkim krompirjem, brokolijem, rižem in kremastim avokadovim prelivom. Gre za barvito in hranljivo kombinacijo sestavin, ki navduši z okusom, priprava pa ne zahteva veliko časa ali zapletenih kuharskih postopkov.

Lososova skleda s sladkim krompirjem, brokolijem in avokadovim ranch prelivom

Za skledo: - 250–300 g svežega lososa brez kože - 1 večji sladki krompir - 1 manjši brokoli - 4–5 redkvic - 2 žlici praženih ali nepraženih bučnih semen - 120–150 g basmati riža - olivno olje - dimljena paprika - sol in poper - česen v prahu Za lososove grižljaje: - 1 žlica olivnega olja - 1 žlička sojine omake - žličke česna v prahu - žličke sladke paprike - malo popra - malo limoninega soka Za avokadov ranch preliv: - 1 zrel avokado - 100 g grškega jogurta - 1–2 žlici limoninega soka - 1 manjši strok česna - 1 žlička kopra (svežega ali suhega) - 2–4 žlice vode - sol in poper 1. Pripravimo sladki krompir: Sladki krompir olupimo in narežemo na približno 1,5–2 centimetra velike kocke. Stresimo jih v skledo, dodamo malo olivnega olja, sol, poper, papriko in česen v prahu ter dobro premešamo, da se začimbe enakomerno oprimejo vseh koščkov. Razporedimo jih v košaro air fryerja in pri 190 stopinjah Celzija pečemo približno 18 minut oziroma toliko časa, da se zmehčajo in lepo zlato zapečejo. Med peko košaro nekajkrat pretresemo. 2. Pripravimo marinado za lososa: Lososa narežemo na približno 2–3 centimetre velike kocke. V skledi zmešamo olivno olje, sojino omako, česen v prahu, sladko papriko in poper. Dodamo lososa in nežno premešamo, da se koščki enakomerno začinijo. Na koncu dodamo še nekaj kapljic limoninega soka. 3. Pripravimo brokoli: Brokoli operemo in razdelimo na manjše cvetke. Začinimo ga z malo olivnega olja, soljo in česnom v prahu. 4. Spečemo brokoli in lososove grižljaje: Za peko lososa uporabimo funkcijo SteamFry, ki združuje vroč zrak in paro ter pomaga ohraniti sočnost ribjega mesa, obenem pa poskrbi za lepo zapečeno površino. V rezervoar Philipsovega Airfryerja nalijemo vodo, začinjenega lososa pa razporedimo v enega od predalov. Izberemo funkcijo SteamFry in pečemo približno 10 minut na 180 stopinj, odvisno od velikosti koščkov. Brokoli medtem pripravimo v drugem predalu s klasično funkcijo cvrtja na vroč zrak. Pečemo ga približno 7 minut na 180 stopinj, da se zmehča in rahlo zapeče. Čas priprave po potrebi prilagodimo. Losos naj bo v sredini primerno pečen; priporočena varna temperatura v sredici je 63 stopinj Celzija. 4. Pripravimo avokadov ranch preliv: V blender damo izkoščičen in olupljen avokado, grški jogurt, limonin sok, česen in koper. Dodamo sol, poper in nekaj žlic vode. Vse skupaj zmiksamo v gladek, kremast preliv. Če je pregost, dodamo še malo vode, nato pa poskusimo in po potrebi dodatno začinimo. 5. Pripravimo še dodatke in sestavimo skledo: Basmati riž skuhamo po navodilih na embalaži. Redkvice operemo in narežemo na tanke rezine, bučna semena pa po potrebi na hitro popražimo na suhi ponvi, da zadišijo. V sklede najprej razporedimo kuhan basmati riž. Dodamo pečen sladki krompir, brokoli in lososove grižljaje. Po vrhu razporedimo še narezane redkvice in popražena bučna semena. Vse skupaj bogato prelijemo z avokadovim ranch prelivom in po želji dodamo še nekaj kapljic limoninega soka.

icon-expand Lososova bovla FOTO: M. A.

Več kot le cvrtnik na vroč zrak: tri možnosti priprave v enem aparatu

Pri pripravi takšne sklede se odlično izkaže Philips Airfryer Ultra z mega košaro, model NA565/02, ki ponuja precej več kot zgolj klasično cvrtje na vroč zrak. Omogoča namreč tri načine priprave: klasično cvrtje na vroč zrak, kuhanje s 100-odstotno paro in funkcijo SteamFry, ki združuje vroč zrak in paro. Medtem ko klasično cvrtje na vroč zrak poskrbi za hrustljavo zapečeno površino sladkega krompirja, je para odlična izbira za pripravo občutljivejših sestavin, kot sta riba in zelenjava. v V njem se s 100 % paro lahko skuha tudi riž, testenine, cmoki, štruklji in podobno. Kombinacija pare in vročega zraka pa omogoča, da jedi ostanejo sočne, obenem pa dobijo prijetno zapečeno površino. Prednost takšne priprave je tudi manjša potreba po dodajanju olja, kar je dobrodošlo pri pripravi vsakodnevnih obrokov. Posebnost modela je njegova prilagodljiva mega košara. Kadar pripravljamo večje jedi, na primer večji kos ribe, ali želimo izkoristiti celotno prostornino, lahko uporabimo eno veliko košaro. S priloženo pregrado pa jo lahko razdelimo na dva ločena predala s prostornino treh in šestih litrov. To je posebej praktično, kadar želimo hkrati pripraviti različne sestavine, ki zahtevajo drugačen čas ali način priprave. Uporabna je tudi funkcija pare za pogrevanje že pripravljenih jedi, saj pomaga ohraniti njihovo sočnost. Po končani pripravi pa čiščenje olajšata keramični premaz notranjosti in funkcija SteamClean, pri kateri para zmehča ostanke umazanije, zato jih je lažje odstraniti.

Kremasti prelivi, smutiji in namazi v nekaj trenutkih

Drugi nepogrešljivi pomočnik pri pripravi recepta je Philipsov mešalnik ProBlend, model HR2766/00. Zmogljiv 1000-vatni motor omogoča mešanje tudi trših sestavin, zato je primeren za pripravo različnih domačih prelivov, smutijev, juh in namazov. V našem receptu ga uporabimo za pripravo avokadovega ranch preliva, ki s svojo kremasto teksturo in svežim okusom lepo poveže vse sestavine v skledi. Prednost mešalnika je tudi njegova prilagodljivost. Priloženi sta mu dve posodi in dve vrsti rezil: večja posoda je primerna za pripravo omak, smutijev, juh in namazov, manjša pa ima ravno rezilo, s katerim lahko zmeljemo kavna zrna ali začimbe. Praktični so tudi pokrovčki, saj ima večja posoda športni pokrovček, ki omogoča, da pripravljeni smuti vzamemo s seboj, manjša pa raven pokrovček za enostavno shranjevanje zmletih sestavin. Dodatki so med seboj združljivi, zato jih lahko prilagajamo glede na to, kaj pripravljamo.

Več časa za družino, manj časa v kuhinji