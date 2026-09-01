Za dober imunski sistem jejte ta živila

1. Citrusi



Pomaranče, limone, limete, grenivke in mandarine so okusni sadeži, ki so polni vitamina C, hranila, ki je znano po svojih lastnostih za krepitev imunskega sistema. Deluje kot zelo močan antioksidant in ščiti celice pred poškodbami, ki jih povzročajo prosti radikali, poleg tega pa tudi pomaga stimulirati proizvodnjo belih krvnih celic, ki so ključne za boj proti okužbam. V svojo prehrano vključite agrume, tako da jih uživate kot svež prigrizek, si iz njih pripravite sveže iztisnjen sok ali pa jih dodate solatam in smutijem.



2. Jagodičevje



Jagodičevje, kot so jagode, borovnice in maline, so bogate z antioksidanti, ki ščitijo pred poškodbami celic in krepijo delovanje imunskega sistema. Vsebujejo tudi veliko vitamina C in drugih hranil. Pest jagodičevja si privoščite kot prigrizek, dodajte ga jogurtu ali ovseni kaši ali pa ga vmešajte v osvežilne smutije.



3. Zelenolistna zelenjava



Listnata zelenjava, kot so špinača, ohrovt in blitva, je odličen vir vitaminov A, C in E ter drugih antioksidantov in vlaknin. Ta hranila skupaj krepijo imunski odziv našega telesa. Zelenolistno zelenjavo vključite v svoje obroke, tako da jo dodate solatam, juham ali smutijem.

icon-expand Iz zelenolistne zelenjave si lahko pripravite okusno juho ali enolončnico. FOTO: Shutterstock

4. Česen



Česen ni primeren zgolj za začinjanje jedi, ampak je odličen tudi za naše zdravje. Da naj bi pomagal pri gripi in prehladu ter zdravljenju vnetij in infekcij, je poznano že iz ljudskega zdravilstva, danes pa vemo, da je pomemben tudi pri zdravem delovanju imunskega sistema. V primerjavi z ostalimi rastlinami ima namreč zelo visoko vsebnost selena, ki je naravni zaveznik imunskega sistema, poleg tega pa vsebuje tudi žveplove spojine, ki krepijo aktivnost imunskih celic in lahko pomagajo zmanjšati resnost ter trajanje prehlada in gripe.



5. Jogurt



S probiotiki bogato živilo, ki vsebuje koristne bakterije, ki podpirajo zdravje črevesja in delovanje imunskega sistema. Izberite jogurte, ki vsebujejo žive in aktivne kulture. Uživajte ga kot prigrizek, zmešajte ga s sadjem ali pa ga uporabite kot osnovo za smutije in solatne prelive.



6. Ingver



Še eno živilo, ki ima skorajda supermoč v boju proti boleznim. Slovi kot najmočnejši rastlinski antioksidant in zmanjšuje vnetja v telesu, kar vam je lahko v veliko pomoč pri razbolelem grlu ali žrelu, pomaga pa tudi pri bolečinah v sklepih in mišicah, saj deluje kot analgetik. Bogat je z manganom, bakrom in kalcijem, hkrati pa je tudi odličen vir vitamina C, zato ni čudno, da se priporoča, ko želimo okrepiti imunski sistem.



S svojim pekočim in rahlo pikantnim okusom ter polno, toplo in osvežujočo aromo je svež ingver nepogrešljiv pri pripravi številnih jedi in napitkov. Če želimo izkoristiti vse njegove učinke, je najbolje, da si privoščimo vroč ingverjev čaj.

icon-expand Ingver ima protimikrobne in protivnetne lastnosti, ki lahko pomagajo podpirati delovanje imunskega sistema. FOTO: iStock

7. Mandlji



Mandlji so odličen vir vitamina E, antioksidanta, ki pomaga zaščititi celice pred poškodbami. Vsebujejo tudi zdrave maščobe in vlaknine. Uživajte pest mandljev kot prigrizek ali pa jih potresite po solati, jogurtu ali ovsenih kosmičih.

8. Kurkuma

Kurkuma je odlično naravno sredstvo za čiščenje in razstrupljanje telesa. Vsebuje polifenol kurkumin, zaradi katerega ima značilno rumeno barvo, hkrati pa je močan antioksidant z osupljivimi sposobnostmi nevtralizacije prostih radikalov. Kurkumin deluje tudi protivnetno ter pomaga pri odstranjevanju toksinov in potencialno rakotvornih snovi iz telesa. Njena učinkovitost je največja, če jo uporabljamo segreto ali v kombinaciji s črnim poprom. Iz kurkume si lahko pripravite odličen zdravilen napitek, imenovan zlato mleko.



9. Zeleni čaj



Zeleni čaj je bogat z antioksidanti, za katere je dokazano, da krepijo imunsko funkcijo. Zamenjajte sladke pijače z zelenim čajem, da izkoristite njegove prednosti za krepitev imunskega sistema.



10. Gobe Dokazano je, da nekatere gobe, kot so šitake, maitake in rejši, krepijo delovanje imunskega sistema. Vsebujejo beta-glukane, spojine, ki spodbujajo imunske celice. Gobe vključite v svoje obroke z dodajanjem juham, omakam in enolončnicam, lahko pa jih uporabite tudi kot nadomestek za meso pri pripravi polpet za burgerje.



Uravnotežena prehrana, bogata z živili za krepitev imunskega sistema, je lahko dragocen zaveznik pri podpiranju močnega imunskega sistema. V svoje obroke in prigrizke vključite citruse, jagodičevje, listnato zelenjavo, česen, jogurt, ingver, mandlje, zeleni čaj, kurkumo in gobe, da izkoristite njihove prednosti pri krepitvi imunskega sistema. Seveda pa ne pozabite združiti zdrave prehrane z redno vadbo, zadostnim spanjem in drugimi praksami zdravega življenjskega sloga za optimalno zdravje imunskega sistema.