Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej

Marsikomu zjutraj pogosto zmanjka časa za pripravo uravnoteženega zajtrka, a prav ta obrok nam daje energijo za začetek dneva. Dobra novica je, da lahko zdrave in okusne zajtrke pripravimo vnaprej ter si tako olajšamo jutranjo rutino. Takšni obroki so odlična izbira za vse, ki želijo jesti bolj uravnoteženo, prihraniti čas in se izogniti hitrim, manj zdravim rešitvam. Predstavljamo nekaj idej za zdrave zimske zajtrke, ki jih lahko pripravite že večer prej ali celo za več dni vnaprej.

icon-expand Nočna ovsena kaša z okusom jabolčne pite FOTO: Shutterstock

Čeznočna ovsena kaša

Čeznočna ovsena kaša je zdrav, okusen in uravnotežen zajtrk, pripravljen brez nepotrebnega hitenja in prižiganja kuhalnika ali pečice. Ovsene kosmiče zgolj zmešamo z mlekom ali rastlinskim napitkom, dodamo poljubno sadje, oreščke ali semena ter zmes pustimo čez noč v hladilniku. Zjutraj nas pričaka kremast in hranljiv obrok, ki ga lahko pojemo kar takoj ali pa ga odnesemo v službo. Čeznočno ovseno kašo si lahko pripravimo tudi na zalogo in ji zjutraj samo še dodamo poljubno sezonsko sadje. Recept za okusno čeznočno ovseno kašo z okusom jabolčne pite si lahko ogledate TUKAJ.

icon-expand Čija puding s karameliziranimi jabolki FOTO: Adobe Stock

Čija puding

Čija semena, ki so osnova čija pudinga, so v svetu zdrave prehrane zelo priljubljeno živilo, saj so znana po svojem impresivnem prehranskem profilu. Veljajo za superživilo in so odličen vir omega-3 maščobnih kislin, vlaknin, beljakovin ter številnih pomembnih vitaminov in mineralov, vključno s kalcijem, fosforjem in magnezijem. Ko semena namočimo v tekočini, nabreknejo ter ustvarijo gosto, pudingu podobno teksturo, ki je nasitna in polna hranilnih snovi. Priprava je zelo hitra in enostavna, saj semena zgolj zmešamo z mlekom, jogurtom ali rastlinskim napitkom in pustimo v hladilniku vsaj nekaj ur. Pripravljen puding obogatimo s svežim ali zamrznjenim sadjem ter malo medu ali javorjevega sirupa za dodatno sladkobo. Recept za čija puding s karameliziranimi jabolki si lahko ogledate TUKAJ.

icon-expand Zdravi mafini z jabolki in kosmiči FOTO: Adobe Stock

Zdravi mafini, piškoti ali kruhki

Zdravi mafini ali piškoti iz polnozrnate moke, ovsenih kosmičev, banan ali jabolk so odlična izbira za vnaprej pripravljen zajtrk. Spečemo jih lahko za več dni in jih shranimo v neprodušni posodi ali zamrznemo ter zjutraj po potrebi zgolj odtalimo in pogrejemo v mikrovalovni pečici. Recept za zdrave mafine z jabolki najdete TUKAJ, za jutranje beljakovinske in brezglutenske piškote pa TUKAJ.

icon-expand Pečeni kosmiči z jabolki in rozinami FOTO: Su.S.

Zdravi narastki in pečene kaše

Narastki in pečene kaše so odlična izbira za vse, ki si želijo topel, domač zajtrk, pripravljen vnaprej. Njihova prednost je, da jih lahko spečemo v večji posodi, razrežemo na porcije in enostavno hranimo v hladilniku ali zamrzovalniku. Odlična izbira je na primer pečena ovsena kaša, ki jo pripravimo iz ovsenih kosmičev, mleka ali rastlinskega napitka, jajc ter dodatkov po okusu, kot so jabolka, borovnice, oreščki in začimbe. Po peki jo razrežemo na kose in vsak dan le pogrejemo porcijo. Tak zajtrk je hranljiv, uravnotežen in odličen za hladnejša jutra. Recept za pečeno ovseno kašo z jabolki si lahko ogledate TUKAJ, odlična izbira za jutranji obrok pa je tudi rahel in z beljakovinami bogat skutin narastek brez moke. Recept je TUKAJ.

icon-expand Parfait z jogurtom, domačo granolo in granatnim jabolkom FOTO: iStock

Jogurt z dodatki v kozarcu

V steklen kozarec po plasteh zložimo grški jogurt, sadje in granolo ali oreščke. Tak zajtrk lahko pripravimo večer prej in ga zjutraj le vzamemo iz hladilnika. Obrok je nasiten, beljakovinsko bogat in primeren tudi kot malica v službi. Recept za grški jogurt z domačo granolo in granatnim jabolkom si lahko ogledate TUKAJ.

Zakaj izbrati zajtrke, pripravljene vnaprej?