Napitki za lajšanje zgage in slabe prebave po pustnih dobrotah

Pust je čas krofov, mišk in drugih ocvrtih dobrot, ki jih imamo vsi radi, njihovo uživanje pa žal velikokrat vodi tudi v nekatere težave. Mastna hrana, večje količine sladkorja in obilni obroki lahko povzročijo zgago, napihnjenost, slabo prebavo ter neprijeten občutek polnosti. Namesto da takoj posežemo po zdravilih, si lahko pomagamo z blagimi domačimi napitki, ki pomirjajo prebavila in spodbujajo naravno ravnovesje. Pomembno je, da napitke pijemo počasi, po požirkih, ter da ob tem telesu privoščimo tudi lažjo hrano, gibanje in dovolj tekočine. Spodaj najdete nekaj preverjenih in preprostih receptov.

icon-expand Naravne sestavine, ki jih imamo pogosto doma, lahko pomagajo hitro ublažiti prebavno nelagodje. FOTO: Shutterstock

1. Topla voda z limono in medom

Topla voda spodbuja prebavo, limona pospeši izločanje prebavnih sokov, med pa deluje pomirjujoče na želodčno sluznico. Če imate zelo izrazito zgago, začnite z manjšo količino limoninega soka in preverite, kako vam napitek ustreza. Sestavine: - 2 dl tople (ne vroče) vode - sok polovice limone - 1 čajna žlička medu Priprava: V toplo vodo vmešamo limonin sok in med. Napitek popijemo zjutraj na tešče ali med obroki.

2. Ingverjev čaj s kamilico in medom

Kombinacija ingverja, kamilice in medu je nežna, a zelo učinkovita podpora prebavilom, zlasti po obdobju težke in mastne hrane. Napitek, ki hkrati spodbuja prebavo in pomirja želodec, je primeren tudi pri občutljivem želodcu. - Ingver spodbuja izločanje prebavnih sokov, pospešuje praznjenje želodca ter zmanjšuje občutek teže in napihnjenosti. - Kamilica pomirja razdraženo želodčno sluznico, deluje blago protivnetno in sprošča mišice prebavil, kar pomaga pri krčih in zgagi. - Med pomaga ublažiti morebitni pekoč občutek. Sestavine: - 1–2 cm svežega ingverja - 1 čajna žlička posušenih kamiličnih cvetov (ali 1 čajna vrečka) - 2,5 dl vroče vode - 1 čajna žlička medu Priprava: Ingver olupimo in narežemo na tanke rezine. Skupaj s kamilico ga prelijemo z vročo (ne vrelo) vodo. Pokrijemo in pustimo stati 8–10 minut. Čaj precedimo, nekoliko ohladimo in šele nato vmešamo med, da ohranimo njegove blagodejne lastnosti. Pijemo počasi, po požirkih, najbolje po obroku ali ob prvih znakih nelagodja v želodcu. Nasvet: Če imate zelo izrazito zgago, uporabite manjšo količino ingverja, da bo napitek bolj blag in pomirjujoč.

icon-expand Ingver zmanjšuje občutek teže in napihnjenosti. FOTO: iStockphoto

3. Blag jogurtov napitek z lanenimi semeni

Probiotiki v jogurtu podpirajo črevesno floro, lanena semena pa vsebujejo vlaknine, ki pomagajo uravnavati prebavo. Sestavine: - 1 navadni probiotični jogurt - 1 čajna žlička mletih lanenih semen - 1 dl vode Priprava: Vse sestavine zmešamo in popijemo kot lahek obrok ali malico. Nasvet: Lanena semena lahko predhodno namočimo za 10–15 minut, da sprostijo več sluzi, ki blagodejno vpliva na želodec.

Če težave trajajo več dni, se pogosto ponavljajo ali so zelo izrazite, je smiselno poiskati nasvet zdravnika. Občasne prebavne težave po pustnih dobrotah lahko pogosto uspešno ublažimo z enostavnimi, naravnimi napitki ter nekaj dnevi lažje prehrane. Telo nam hitro pokaže, kdaj potrebuje oddih – prisluhnimo mu in mu pomagajmo na nežen, naraven način.