Če iščete hitro pripravljeno juho, ki združuje bogastvo vitaminov in naravnih hranil, je ta kremna zelenjavna juha popolna izbira. Iz preprostih, a izjemno zdravih sestavin, kot so stebelna zelena, čebula, česen, krompir in topinambur, nastane topel obrok, poln vlaknin, antioksidantov in nežnih okusov, ki prijazno pobožajo želodec.
Zakaj juha vsebuje veliko vitaminov?
Čebula – vir vitamina C, antioksidantov in protivnetnih snovi.
Steblo zelene – vsebuje vitamine A, K in C ter minerale (kalij, folate).
Krompir – dober vir vitamina C, B6 in kalija.
Topinambur– zelo bogat z inulinom (prebiotična vlaknina), vsebuje tudi vitamine B-skupine in minerale, kot sta železo in magnezij.
Česen – vsebuje vitamin C, B6 in močne antioksidante, hkrati pa krepi imunski sistem.
Oljčno olje – bogato z vitaminom E in zdravimi maščobami.
Za pripravo juhe potrebujemo:
- 1 čebula
- 1 steblo zelene
- 2 krompirja
- 200 g topinamburja
- 2 stroka česna
- sol in sveže mleti poper (po okusu)
- oljčno olje
Postopek priprave:
Čebulo in česen olupimo ter ločeno drobno sesekljamo. Krompir in topinambur olupimo ter zrežemo na večje kose, stebelno pa zrežemo na majhne koščke.
V lonec vlijemo malo oljčnega olja, na katerem popražimo čebulo, da postekleni in se zmehča, zatem pa dodamo še česen, ki ga pražimo, da zadiši.
V lonec dodamo še ostale sestavine (krompir, topinambur, stebelno zeleno). Sestavine dobro premešamo in malo popražimo, nato pa jih zalijemo z vodo.
Po okusu dodamo sol in poper ter kuhamo, dokler se zelenjava ne zmehča.
Juho na koncu zmiksamo s paličnim mešalnikom do gladkega. Postrežemo jo s kruhovimi krutoni.