Če iščete hitro pripravljeno juho, ki združuje bogastvo vitaminov in naravnih hranil, je ta kremna zelenjavna juha popolna izbira. Iz preprostih, a izjemno zdravih sestavin, kot so stebelna zelena, čebula, česen, krompir in topinambur, nastane topel obrok, poln vlaknin, antioksidantov in nežnih okusov, ki prijazno pobožajo želodec.

Gomolji topinamburja vsebujejo inulin, vrsto prebiotika, ki ima pomembno vlogo pri podpori prebavi in splošnemu zdravju črevesja.

Čebula – vir vitamina C, antioksidantov in protivnetnih snovi.

Steblo zelene – vsebuje vitamine A, K in C ter minerale (kalij, folate).

Krompir – dober vir vitamina C, B6 in kalija.

Topinambur– zelo bogat z inulinom (prebiotična vlaknina), vsebuje tudi vitamine B-skupine in minerale, kot sta železo in magnezij.

Česen – vsebuje vitamin C, B6 in močne antioksidante, hkrati pa krepi imunski sistem.

Oljčno olje – bogato z vitaminom E in zdravimi maščobami.