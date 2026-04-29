Jajčna tortilja z avokadom in slanino
Hiter zajtrk s kar 30 grami beljakovin, ki vas bo nasitil do kosila

Iščete hitro in zdravo rešitev za jutranji obrok? Preizkusite recept za bogato beljakovinsko tortiljo z jajci, špinačo in avokadom. Priprava je povsem preprosta, rezultat pa navduši vse, ki iščete idejo za hiter in nasiten zajtrk.

M.J.
29. 04. 2026 19.00

Zajtrk velja za enega najpomembnejših obrokov dneva, saj nam priskrbi energijo, ki jo potrebujemo za dober začetek dneva, hkrati pa vpliva tudi na naše počutje, koncentracijo in apetit skozi dopoldne. Uravnotežen zajtrk, ki vsebuje dovolj beljakovin, zdravih maščob in vlaknin, nam pomaga ohranjati stabilen krvni sladkor in preprečuje nenadne napade lakote.

Še boljše pa je, če je tak zajtrk tudi hitro pripravljen in ne zahteva dolgega seznama sestavin. Prav tak je recept za jajčno tortiljo, ki ga predstavljamo v nadaljevanju – preprost, nasiten in zavidljivo bogat z beljakovinami.

Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Zakaj izbrati beljakovinski zajtrk?

Zajtrk z višjo vsebnostjo beljakovin ima več pomembnih prednosti:

- Dobro nasiti in zmanjša potrebo po vmesnih prigrizkih,

- Poskrbi za bolj stabilen krvni sladkor, kar pomeni manj energijskih nihanj,

- Daje energijo za vse izzive dneva, ne da bi nas obtežil.

Takšen obrok je odlična izbira za vse, ki želite bolj uravnoteženo prehrano ali pa preprosto iščete idejo za zajtrk, ki vas bo držal pokonci do kosila.

Priprava jajčne tortilje je hitra in enostavna. FOTO: Shutterstock

Sestavine za hiter zajtrk

Za pripravo boste potrebovali le pet osnovnih sestavin:

- 2–3 jajca

- 50 g lahke mocarele

- pest mlade špinače

- 1 polnozrnata tortilja

- 1/4 avokada

Priprava

Jajca ubijemo v skledico in jih z vilicami dobro razžvrkljamo. Rahlo jih posolimo in popopramo.

Na štedilnik postavimo ponev in jo segrejemo na srednji temperaturi, nato jo rahlo namastimo z oljem. Ko se segreje, vanjo vlijemo jajčno zmes. Omleto pečemo brez mešanja, dokler se spodnja stran lepo zlato rjavo ne zapeče, zgornja pa ostane še nekoliko sočna.

Na omleto položimo tortiljo. S prsti jo nežno pritisnemo, da se oprime jajčne osnove. S pomočjo kuhalnice omleto ločimo od ponve in jo previdno obrnemo – tako, da je tortilja zdaj spodaj.

Na pečeno stran omlete razporedimo rezine mocarele in nasekljano špinačo, nato pa ponev odstavimo in jo za kratek čas pokrijemo, da se sir rahlo stopi.

Na koncu dodamo še koščke avokada, omleto prepognemo in postrežemo na krožniku.

Zakaj vas bo ta zajtrk navdušil

Ta jed združuje vse, kar si želimo od dobrega zajtrka:

- je pripravljena v nekaj minutah,

- vsebuje zdrave maščobe, ogljikove hidrate in okoli 30 gramov beljakovin,

- je okusna, nasitna in hkrati lahka,

- primerna je tudi za "zajtrk na hitro" ali obrok po vadbi.

Kljub temu da osnovna kombinacija že sama po sebi poskrbi za odličen rezultat, lahko jed brez težav prilagodite – dodate več zelenjave ali pa namesto mocarele uporabite lahko skuto, nadrobljeno feto oziroma zrnati sir. Jajčno tortiljo lahko po želji obogatite tudi z dodatkom puranje ali piščančje salame, s popraženo slanino ali rezinami dimljenega lososa.

