Omleta z bučkami in zrnatim sirom
Fit

Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin

Pripravite okusno večerjo, ki vas bo nasitila brez občutka teže. Ta uravnotežen obrok združuje jajca, bučke in zrnati sir v hranljivo celoto, ki je popolna izbira za lahkoten zaključek dneva z nizko energijsko vrednostjo.

M.J.
06. 05. 2026 04.00

Če bi si za večerjo radi pripravili nekaj lahkega, a vseeno nasitnega, je ta preprosta jed odlična izbira. Pripravljena je iz zgolj štirih osnovnih sestavin, zanjo pa ne boste potrebovali več kot 10 minut. Gre za okusno omleto z jajci, zrnatim sirom in bučkami, ki navduši s svojo sočnostjo in polnim okusom, brez občutka teže po obroku.

Takšna večerja je idealna za dni, ko nimate veliko časa ali pa želite pojesti nekaj lahkega. Poleg tega je primerna tudi za vse, ki pazite na prehrano, saj združuje hranila, ki nasitijo, ne da bi po nepotrebnem obremenila organizem.

Zakaj je ta večerja zdrava in ne redi?

Ključ je v uravnoteženi kombinaciji sestavin:

- Jajca in zrnati sir poskrbijo za kakovostne beljakovine, ki dajejo dolgotrajen občutek sitosti in pomagajo preprečevati nočno poseganje po prigrizkih.

- Bučke so nizkokalorične, bogate z vodo in vlakninami, zato dodatno prispevajo k občutku sitosti, hkrati pa ne obremenijo prebave.

- Dodatek oljčnega olja prinese zdrave maščobe, ki podpirajo presnovo in izboljšajo okus jedi.

S kombinacijo vseh sestavin tako dobimo obrok, ki je lahek, hranljiv in uravnotežen – popoln za lahko večerjo.

Za pripravo ne boste potrebovali več kot 10 minut. FOTO: Shutterstock

Recept: hitra omleta z bučkami in zrnatim sirom

Sestavine (za 1 osebo):

- 2 jajci

- 100 g zrnatega (cottage) sira

- 1 srednje velika bučka

- 1 žlica oljčnega olja

Priprava:

Bučko operite in jo naribajte (če je mlada, je ni treba lupiti). Rahlo jo posolite in pustite stati 5–10 minut, da spusti odvečno tekočino. Nato jo dobro ožemite – to je pomembno, da omleta ne bo vodena.

V skledi stepite jajci, dodajte zrnati sir in dobro premešajte. Nato vmešajte še ožete bučke in vse skupaj premešajte v enotno zmes.

Ponev dobro segrejte in jo namastite z žlico oljčnega olja. Vanjo vlijte pripravljeno maso in jo enakomerno razporedite, podobno kot debelejšo palačinko ali omleto. Pokrijte in pecite nekaj minut, da spodnja stran lepo porjavi, nato omleto previdno obrnite in specite še na drugi strani.

Rezultat je okusna, mehka in rahla omleta, ki vas bo prijetno nasitila, ne da bi vas obtežila. Če želite še nekoliko zmanjšati kaloričnost, lahko uporabite manj olja ali ponev z neoprijemljivim premazom. Za izdatnejši obrok omleto pojejte s kosom ali dvema polnozrnatega kruha.

