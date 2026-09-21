Ni vam treba v trgovino: iz teh osnovnih sestavin lahko pripravite nešteto kosil

Veliko ljudi misli, da je za dobro prehrano treba kupovati posebna živila, slediti zapletenim receptom ali vsak dan preživeti uro za štedilnikom. V resnici pa so pogosto najbolj uporabne osnovne sestavine, ki jih imamo skoraj vedno doma. Poglejmo, katera živila se vedno splača imeti doma in kako jih lahko uporabimo na čim več različnih načinov.

Jajca: rešitev za zajtrk, kosilo ali večerjo

Jajca sodijo med najbolj vsestranska živila v kuhinji. Poleg klasične omlete jih lahko uporabite za pripravo fritate, zelenjavnega narastka, sendvičev, solat ali hitre večerje iz ponve. Če imate doma nekaj jajc, zelenjavo in kos kruha, lahko v manj kot 20 minutah pripravite okusen obrok. Fritata z bučkami, papriko in sirom je odličen primer jedi, ki jo lahko pripravite vnaprej in uživate še naslednji dan.

Ovseni kosmiči niso namenjeni le jutranji kaši

Ovseni kosmiči pogosto veljajo za zajtrk, vendar ponujajo precej več možnosti. Uporabite jih lahko za pripravo domačih polpetov, hranljivih prigrizkov ali kot dodatek juham. V kombinaciji z grškim jogurtom, sadjem in oreščki predstavljajo hiter zajtrk, z jajci in zelenjavo pa lahko postanejo osnova za nasitne polpete, ki se odlično podajo k veliki skledi solate.

icon-expand Udeleženci Fit akademija 20 prejmejo več kot 70 receptov in šest tedenskih jedilnikov, ki pomagajo organizirati prehrano brez nepotrebnega kompliciranja. FOTO: Arhiv naročnika

Čičerika: skriti adut shrambe

Pločevinka čičerike pogosto čaka v shrambi za "vsak primer", a prav takrat se lahko izkaže za najbolj uporabno sestavino. Iz nje lahko pripravite humus, jo dodate solatam, uporabite v zelenjavnih enolončnicah ali jo popečete z začimbami za hrustljav prigrizek. Če imate doma še čebulo, korenje in pelate, lahko v kratkem času pripravite okusno jed na žlico. Dodatek riža ali kuskusa pa poskrbi, da je obrok še bolj nasiten.

Jogurt kot skrivna sestavina številnih jedi

Navaden ali grški jogurt je ena od tistih sestavin, ki se znajde v skoraj vsakem hladilniku. A njegova uporabnost se ne konča pri zajtrku. Uporabite ga lahko za pripravo osvežilnih prelivov, namazov ali lahkih omak, ki hitro popestrijo vsakdanji obrok. Ko mu dodate zelišča, limonin sok in malo česna, dobite preprost dodatek, ki se odlično poda k pečeni zelenjavi, krompirju ali mesnim jedem.

Testenine: preprosta osnova za nešteto kombinacij

Testenine ostajajo ena najbolj priljubljenih rešitev za dni, ko nimamo veliko časa. Njihova največja prednost je, da jih lahko kombiniramo s skoraj vsem, kar najdemo doma. Že nekaj bučk, paprika, češnjevi paradižniki, konzerva tune ali malo skute lahko običajne testenine spremenijo v uravnotežen in okusen obrok. Ko dodamo še nekaj zelišč in omako, dobimo kosilo, ki ga bo z veseljem pojedla vsa družina.

icon-expand Fit Akademija 20 (FA20) je šesttedenski spletni program, ki združuje prehrano, gibanje, motivacijo in podporo skupnosti na enem mestu. FOTO: Arhiv naročnika

Težava običajno ni v sestavinah, ampak v idejah

Ko enkrat ugotovimo, kako vsestranske so lahko osnovne sestavine, postane kuhanje precej lažje. Kljub temu se veliko ljudi vsak dan srečuje z enakim vprašanjem: kaj pripraviti danes? Največja ovira pogosto niso sestavine ali kuharsko znanje, temveč načrtovanje. Iskanje idej, sestavljanje nakupovalnih seznamov in odločanje med zajtrkom, kosilom ter večerjo lahko hitro postanejo dodatna obremenitev v že tako polnem vsakdanu. Prav zato marsikomu najbolj pomaga, ko mu nekdo pripravi okviren načrt in konkretne ideje. Namesto vsakodnevnega ugibanja dobi recepte, jedilnike in smernice, ki jih lahko prilagodi svojemu življenjskemu ritmu. Na tej ideji temelji jubilejna Fit Akademija 20 (FA20 ), šesttedenski spletni program, ki združuje prehrano, gibanje, motivacijo in podporo skupnosti na enem mestu. Udeleženci prejmejo več kot 70 receptov in šest tedenskih jedilnikov, ki pomagajo organizirati prehrano brez nepotrebnega kompliciranja in nenehnega razmišljanja, kaj skuhati.

Ko odločitve postanejo preprostejše

Pri prehrani pogosto ni najtežje kuhanje, ampak vse, kar se zgodi pred njim. Kaj kupiti? Kaj pripraviti vnaprej? Kako organizirati obroke med službo, družino in drugimi obveznostmi? V programu Fit Akademija 20 so recepti in jedilniki pripravljeni tako, da uporabnikom pomagajo poenostaviti vsakodnevne odločitve in postopoma vzpostaviti bolj urejeno rutino. Program ni zasnovan kot kratkoročna dieta, temveč kot podpora pri uvajanju navad, ki jih lahko posameznik ohranja tudi po zaključku programa. Poleg prehranskega dela program vključuje tudi vodene treninge, šest vodenih meditacij, fizioterapevtsko vadbo, obrazno jogo, Fit journal za spremljanje napredka, dnevnik treningov ter dostop do podporne skupnosti in ekipe za dodatno svetovanje.

icon-expand Treningi trajajo približno od 15 do 45 minut, zato jih je mogoče vključiti tudi v bolj zaseden urnik. FOTO: Arhiv naročnika

Prilagojeno resničnemu življenju

Ena od prednosti programa je njegova prilagodljivost. Vse vsebine so dostopne prek spleta, treningi pa trajajo približno od 15 do 45 minut, zato jih je mogoče vključiti tudi v bolj zaseden urnik. Uporabniki lahko izbirajo med začetno in napredno stopnjo, letošnja jubilejna izvedba pa prinaša tudi novost z imenom Fit Vest, vadbo z nastavljivim obtežilnim telovnikom, ki omogoča dodatno obremenitev med treningom ali celo med vsakodnevno hojo. Program Fit Akademija 20 se sicer odvija že od leta 2020, letošnja izvedba pa je njegova dvajseta. V tem času se je okoli programa oblikovala številčna skupnost ljudi, ki jih povezuje želja po bolj aktivnem in uravnoteženem življenjskem slogu.

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Dober obrok je pogosto začetek večje spremembe