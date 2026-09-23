Trije recepti, ki dokazujejo, da je meal prep lahko preprost in okusen

Zato je koncept meal prepa oziroma priprave obrokov vnaprej v zadnjih letih postal tako priljubljen. Ideja je preprosta: nekaj časa namenite pripravi jedi, nato pa imate za več dni že pripravljene obroke ali njihove sestavne dele. Manj stresa, manj impulzivnih odločitev in več možnosti, da se držite svojih prehranskih ciljev.

Ko dobri recepti postanejo del načrta

Pri meal prepu ne gre za popolnost ali zapleteno pripravo hrane za cel teden. Dovolj je že nekaj preprostih receptov, ki jih pripravimo vnaprej in si z njimi olajšamo vsakodnevne odločitve. Na podobnem principu je zasnovana tudi jubilejna Fit Akademija 20 , ki udeležencem ne ponuja le posameznih receptov, ampak celoten sistem, ki olajša vsakodnevne odločitve. V programu prejmejo več kot 70 receptov in šest tedenskih jedilnikov, zato jim ni treba vsak dan znova razmišljati, kaj pripraviti za naslednji obrok. Za primer smo izbrali tri recepte iz pretekle Fit Akademije 19. Pečeni ovseni kosmiči za zajtrk, caprese testeninska solata za kosilo in jabolčna pita v kozarčku za malico ali večerni sladki zaključek dneva.

icon-expand Fit Akademija 20 udeležencem ponuja več tko 70 receptov in šest tedenskih jedilnikov. FOTO: Arhiv naročnika

Zajtrk: pečeni ovseni kosmiči, ki vas čakajo že zjutraj

Ena največjih prednosti meal prepa je, da zajtrk pripravite že večer prej. Tako vas zjutraj namesto kuhanja čaka pripravljen obrok, ki ga lahko pojeste doma ali vzamete s seboj. Pečeni ovseni kosmiči z arašidovim namazom in sadnim namazom so odlična izbira za vse, ki si želijo nekaj sladkega, a hkrati dovolj nasitnega za začetek dneva. Priprava je povsem preprosta, recept pa lahko brez težav pripravite tudi za več dni vnaprej. Sestavine (za 1 osebo):

- 50 g ovsenih kosmičev

- 50 ml mleka ali rastlinskega napitka

- 60 g zrnatega sira

- 45 g beljakov

- 8 g medu

- žlička vanilijevega ekstrakta Dodatki:

- 40 g malinove marmelade ali sadnega namaza

- 10 g arašidovega namaza

- 50 g malin

- ščepec kokosa Priprava: Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. V manjšem pekaču zmešamo vse sestavine za ovseno osnovo in pečemo približno 12 do 15 minut. Po pečenju po vrhu razporedimo marmelado in arašidov namaz ter posujemo s svežimi malinami in kokosom.

icon-expand Caprese testeninska solata FOTO: Arhiv naročnika

Kosilo: rešitev za dneve, ko ni časa za kuhanje

Če obstaja obrok, ki je idealen za pripravo vnaprej, je to dobra testeninska solata. Zvečer jo pripravite, pospravite v posodo in naslednji dan brez težav vzamete s seboj v službo. V pretekli Fit akademiji 19, smo zasledili caprese testeninsko solato z rdečelečnimi testeninami, ki združuje nekaj klasičnih sestavin, rezultat pa je lahek in praktičen obrok, ki se dobro ohrani tudi naslednji dan. Sestavine (za 1 osebo):

- 80 g testenin iz rdeče leče

- 100 g češnjevih paradižnikov

- 30 g rdeče čebule

- 2 pesti mlade špinače

- pest sveže bazilike

- 1/2 lahke mocarele (62,5 g)

- 1 žlica balzamične glazure

- sol in poper po okusu Priprava: Testenine skuhamo po navodilih na embalaži in jih ohladimo. Paradižnike razpolovimo, čebulo narežemo na tanke rezine, mocarelo pa natrgamo na manjše koščke. V večji skledi zmešamo vse sestavine, začinimo s soljo in poprom ter pokapamo z balzamično glazuro.

Malica ali večerja: zaključek brez peke

Meal prep ni uporaben le za glavne obroke. Še posebej prav pride pri malicah, saj nas pogosto prav lakota med obroki vodi do manj premišljenih izbir. Jabolčna pita v kozarčku je preprost recept, ki ga lahko pripravite vnaprej in shranite v hladilniku. Okus spominja na klasično jabolčno pito, priprava pa je bistveno hitrejša. Sestavine (za 1 osebo):

- 30 g ovsenih kosmičev

- žlička medu

- 50 g skyra

- 100 g naribanega jabolka

- cimet Priprava: V manjši ponvi brez maščobe popečemo ovsene kosmiče z medom. Mešamo, dokler ne postanejo zlato rjavi, nato jih ohladimo. V kozarček najprej naložimo popečene kosmiče, nato skyr. Jabolko naribamo, mu dodamo cimet in z mešanico prekrijemo plast skyra.

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Ko imate načrt, je zdrava prehrana precej lažja