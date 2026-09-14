3 recepti za urejeno prehrano, pri katerih ne boste imeli občutka, da ste na dieti

Najbolj uporabni recepti so tisti, ki jih lahko vključimo v običajen dan. Sestavine so dostopne, priprava ni zapletena, obrok pa je dovolj okusen, da ga ne pripravimo samo zato, ker je na jedilniku, ampak ker nam je dejansko všeč. Prav na tej ideji temelji tudi prehranski del jubilejne Fit Akademije 20 (FA20), šesttedenskega spletnega programa, ki med drugim vključuje več kot 70 receptov in šest tedenskih jedilnikov. Namen ni, da bi šest tednov jedli brez užitka ali sledili ekstremnim pravilom, temveč da imamo pri roki jasen okvir in dovolj idej, da je urejena prehrana lažje izvedljiva tudi takrat, ko je urnik poln. Iz receptov Fit Akademije 19 smo izbrali tri zelo različne jedi za tri dele dneva: zajtrk, ki ga lahko pripravimo že en dan prej, hitro kosilo z mletim mesom ter nekoliko drugačen korenčkov wrap za večerjo. 1. BELJAKOVINSKI TIRAMISU Sestavine (za eno osebo): - 150 g skyra - 200 g beljakovinskega pudinga (okus: vanilija) - dvojni espresso - štirje keksi Savoiardi - žlička grenkega kakava v prahu V skledici zmešamo skyr in vanilijev puding. 1/3 mase nadevamo v kozarček. V ločeno skledico prelijemo kavo in vanjo namočimo keks in ga položimo na vrh kreme (po potrebi ga prelomimo na pol). Ponovimo še enkrat, tako da s keksi prekrijemo površino. Dodamo 1/3 kreme in preostanek namočenih keksov. Po vrhu razporedimo preostanek kreme in posujemo s kakavom. Dobro ohladimo in postrežemo.

Okvirna kalorična vrednost: 400 kcal, 41 g beljakovin

icon-expand BELJAKOVINSKI TIRAMISU FOTO: Arhiv naročnika

2. MESNA TORTILJA S KROMPIRČKOM Sestavine (za eno osebo): - 100 g olupljenega krompirja - beljakovinska tortilja (40 g) - 100 g pustega govejega mletega mesa - pest nasekljane ledenke Omaka: - 40 g skyra - 8 g lahke majoneze - 20 g kečapa brez sladkorja - žlička soka vloženih kislih kumaric Pečico segrejemo na 180 C. Krompir narežemo na tanke palčke in jih razporedimo na pekač, obložen s papirjem za peko. Popršimo jih z enim pritiskom olivnega olja v pršilu in začinimo s soljo, poprom ter mleto sladko rdečo papriko. Pečemo 20–25 minut. Mleto meso začinimo s soljo, poprom, mleto sladko rdečo papriko in čebulo v prahu. Razporedimo ga na tortiljo – povsem do roba. Ponev popršimo z enim pritiskom olivnega olja v pršilu in jo segrejemo. V ponev položimo tortiljo tako, da je meso obrnjeno navzdol, in pečemo toliko časa, da se zlato rjavo zapeče. Tortiljo previdno obrnemo in jo hrustljavo zapečemo še na drugi strani. V skledici zmešamo vse sestavine za omako. Poskusimo in po okusu dodatno začinimo. Pečeno tortiljo obložimo s krompirčkom, solato in omako ter postrežemo.

Okvirna kalorična vrednost: 410 kcal, 30 g beljakovin

icon-expand MESNA TORTILJA S KROMPIRČKOM FOTO: Arhiv naročnika

3. Korenčkov wrap z zrnatim sirom, lososom in rukolo Večerja je pogosto tisti obrok, pri katerem po napornem dnevu zmanjka idej. Korenčkov wrap je nekoliko drugačna rešitev, pri kateri klasično tortiljo nadomesti osnova iz korenja in jajc. Nadev iz zrnatega sira, dimljenega lososa in rukole je preprost, celoten recept pa vsebuje le nekaj osnovnih sestavin. Sestavine: - 100 g naribanega korenja - 2 jajci - ščepec soli - poper - 80 g zrnatega sira - 100 g dimljenega lososa v rezinah - pest rukole - sol - poper - koper Priprava: Pečico segrejte na 190 stopinj Celzija in pekač obložite s papirjem za peko. V skledi zmešajte naribano korenje, jajci, ščepec soli in popra. Zmes razporedite po papirju za peko in jo oblikujte v pravokotnik. Pecite približno 20 do 25 minut, nato pa pustite, da se osnova nekoliko ohladi. Po korenčkovem wrapu razporedite zrnati sir, rezine dimljenega lososa in rukolo. Po okusu začinite s poprom, koprom in po potrebi z malo soli. Wrap previdno zvijte v rolado, prerežite na pol in postrezite.

icon-expand KORENČKOV WRAP Z ZRNATIM SIROM, LOSOSOM IN RUKOLO FOTO: Arhiv naročnika

Okvirna kalorična vrednost: 440 kcal, 47 g beljakovin

Šest tednov kot začetek, ne kot ciljna črta

Največja past različnih prehranskih načrtov je pogosto miselnost, da moramo nekaj zdržati določeno število tednov, potem pa se lahko vrnemo na staro. Če želimo, da nam nov način prehranjevanja dejansko koristi tudi pozneje, pa mora biti dovolj preprost in prilagodljiv, da ga lahko prenesemo v običajno življenje. Ravno zato so recepti, kakršni so ti trije, zanimivi: niso zgrajeni okoli eksotičnih sestavin ali zapletenih postopkov, ampak okoli živil in jedi, ki jih lahko znova vključite v svoj tedenski jedilnik.

Fit Akademija 20 je jubilejna, že 20. izvedba programa, ki se je prvič odvil leta 2020. FA20 traja šest tednov in se uradno začne 28. septembra 2026, do 25. septembra pa je paket na voljo po akcijski ceni. Cilj programa je udeležencem ponuditi strukturo, ki združuje prehrano, gibanje in podporo ter jim pomaga oblikovati navade, ki niso uporabne samo v času trajanja programa. Ob jubileju so pripravili tudi dodatno presenečenje: z nakupom FA20 lahko sodelujete v žrebu za nov avtomobil. Žrebanje bo 20. septembra 2026 na dogodku Fit Akademija Experience ZAME v Arboretumu Volčji Potok. Avtomobil je pri tem dodatek jubilejni izvedbi, ne pa osrednja ideja programa. Ta ostaja usmerjena v boljše vsakodnevne navade, več gibanja in bolj urejeno prehrano.

icon-expand FA20 FOTO: Arhiv naročnika