Hitre energijske kroglice, polne beljakovin

Energijske kroglice so pripravljene brez peke in ne vsebujejo moke ter sladkorja. Ker v maso dodamo tudi beljakovine v prahu, so zelo nasitne, zato so primerne tudi kot prigrizek, ki si ga privoščimo med obroki ali pa po vadbi.

Za pripravo čokoladnih beljakovinskih kroglic potrebujemo:

- 1 in 1/2 skodelice ovsenih kosmičev

- 1/4 skodelice kakava v prahu

- 45 g beljakovin v prahu (okus čokolada; za vegansko različico uporabite rastlinske beljakovine)

- 1/2 skodelice izkoščičenih datljev

- 2 zvrhani žlici poljubnega masla iz oreščkov (arašidovo, mandljevo, lešnikovo ipd.)

- kokosova moka ali nastrgan kokos (za povaljanje kroglic)

Datlje stresemo v posodo in jih prelijemo z vrelo vodo. Pustimo, da se namakajo 20 minut.

V blender ali električni sekljalnik najprej dodamo ovsene kosmiče in jih drobno zmeljemo. Zatem dodamo kakav, beljakovine v prahu, namočene datlje in maslo iz oreščkov. Prilijemo še približno 60 ml vode, v kateri so se namakali datlji in sestavine dobro premešamo, da se povežejo v enotno maso. Če je masa pregosta, prilijemo še malo vode, če je premehka, pa lahko dodamo še malo zmletih kosmičev.

Iz pripravljene mase z vlažnimi rokami oblikujemo poljubno velike kroglice, ki jih povaljamo v kokosovi moki ali nastrganem kokosu. Beljakovinske kroglice lahko takoj pojemo ali pa jih hranimo v zaprti posodi v hladilniku.