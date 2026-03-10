okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutena FitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Čokoladne beljakovinske kroglice
Fit

Hitre energijske kroglice, polne beljakovin

Hitro pripravljene kroglice, polne zdravih sestavin, vam bodo dale moč in energijo za premagovanje vsakodnevnih izzivov.

M.J.
10. 03. 2026 14.44

Energijske kroglice so pripravljene brez peke in ne vsebujejo moke ter sladkorja. Ker v maso dodamo tudi beljakovine v prahu, so zelo nasitne, zato so primerne tudi kot prigrizek, ki si ga privoščimo med obroki ali pa po vadbi.

Za pripravo čokoladnih beljakovinskih kroglic potrebujemo:

- 1 in 1/2 skodelice ovsenih kosmičev

- 1/4 skodelice kakava v prahu

- 45 g beljakovin v prahu (okus čokolada; za vegansko različico uporabite rastlinske beljakovine)

- 1/2 skodelice izkoščičenih datljev

- 2 zvrhani žlici poljubnega masla iz oreščkov (arašidovo, mandljevo, lešnikovo ipd.)

- kokosova moka ali nastrgan kokos (za povaljanje kroglic)

Datlje stresemo v posodo in jih prelijemo z vrelo vodo. Pustimo, da se namakajo 20 minut.

V blender ali električni sekljalnik najprej dodamo ovsene kosmiče in jih drobno zmeljemo. Zatem dodamo kakav, beljakovine v prahu, namočene datlje in maslo iz oreščkov. Prilijemo še približno 60 ml vode, v kateri so se namakali datlji in sestavine dobro premešamo, da se povežejo v enotno maso. Če je masa pregosta, prilijemo še malo vode, če je premehka, pa lahko dodamo še malo zmletih kosmičev.

Iz pripravljene mase z vlažnimi rokami oblikujemo poljubno velike kroglice, ki jih povaljamo v kokosovi moki ali nastrganem kokosu. Beljakovinske kroglice lahko takoj pojemo ali pa jih hranimo v zaprti posodi v hladilniku.

Po napornem treningu si lahko brez slabe vesti privoščite okusne beljakovinske kroglice.
Po napornem treningu si lahko brez slabe vesti privoščite okusne beljakovinske kroglice. FOTO: Shutterstock
Zdrava prehrana
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Okusen beljakovinski puding, pripravljen v 5 minutah!
Preberi še Okusen beljakovinski puding, pripravljen v 5 minutah!
5 načinov, kako lahko jutranji kaši dodate beljakovine
Preberi še 5 načinov, kako lahko jutranji kaši dodate beljakovine
Top 5 živil za po treningu
Preberi še Top 5 živil za po treningu
energijske kroglice beljakovine beljakovine v prahu prigrizek zdrav recept brez peke proteinske kroglice
Zdravo in vegi

Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil