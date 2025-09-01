Zdravi mafini z jabolki

Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Če ste si za praznike privoščili več nezdrave hrane, po praznikih poskrbite, da bodo vaši obroki bolj zdravi, raznoliki in uravnoteženi. Namesto nezdravih diet se raje odločite za bolj zdrav način življenja, pri tem pa si pomagajte s šestimi preprostimi smernicami.
Odlična juha za zdravo prebavo
Topla in hranljiva juha, polna zdrave zelenjave in krepke jušne osnove, je odlična kot samostojen lahek obrok ali kot predjed. Osnova te juhe so čebula, česen, zelje in korenje, polni antioksidantov, beli fižol pa je bogat z vlakninami, ki poskrbijo, da vas bo juha tudi dodobra nasitila.
Kaj je bolj zdravo: kislo zelje ali repa?
Kislo zelje in kisla repa sta del slovenske kulinarične tradicije in veljata za izjemno zdravi zimski živili. Obe odlikujejo vitamini, minerali, nizka energijska vrednost in koristni učinki fermentacije. A katero je bolj zdravo? Spodaj preverite, kaj hranilno in zdravstveno ponuja vsako živilo.
Zdrav zajtrk iz pečice, ki ga boste želeli pripravljati vsak teden
Beljakovinsko bogat zajtrk ali prigrizek, ki ga spečemo v pečici in pripravimo vnaprej – idealen za hitre jutranje obroke ali malico med delovnim dnem. Te slane "piškote" sestavljajo skuta, jajca, špinača, mandljeva moka in sušeni paradižniki, kar jih naredi hranljive, brez glutena in z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov.
Najlažji zdrav zajtrk, ki ga lahko pripravite vnaprej
Kaj lahko naredite v petih minutah? Pravzaprav veliko več, kot si mislite! Ena od možnosti je tudi priprava okusnega in zdravega zajtrka, ki si ga lahko pripravite tudi za nekaj dni vnaprej.
Lahka večerja za hujšanje: preproste ideje za zdrave večerne obroke
Ko poskušamo izgubiti nekaj kilogramov, je ravno večerja pogosto obrok, pri katerem najlažje naredimo napake. Pretežka hrana, prevelike porcije ali prigrizki pred spanjem lahko hitro zavrejo napredek. Dobra novica je, da se z nekaj preprostimi pravili in ustreznimi živili večerja spremeni v lahko, hranljivo in okusno podporo hujšanju.
Riževa skleda s piščancem
Odlična ideja za zdrav, okusen in hranljiv obrok.
Pisana zelenjavna pojedina iz pečice
Izvrstna zelenjavna jed, ki si jo lahko privoščimo kot samostojen obrok ali pa jo postrežemo kot prilogo mesu.
Hitra sladica: božanski puding iz samo dveh sestavin
Zdaj, ko se je začela sezona kakijev, imate odlično priložnost, da preizkusite recept za skorajda magičen čokoladni puding. Zanj namreč potrebujete samo dve sestavini, pripravljen pa je brez kuhanja in nepotrebnega kompliciranja. Zavihajte rokave in se brez slabe vesti sladkajte z božansko jesensko poslastico!
Kateri so najbolj zdravi načini priprave jajc? Tri možnosti veljajo za najboljše
Jajca so polna vitaminov in mineralov, a njihov potencial se lahko izgubi med pripravo. Izvedite, zakaj so kuhana, poširana in pečena jajca med najbolj zdravimi možnostmi ter kako preprosti triki naredijo tudi umešana jajca in omlete bolj hranljive.
Ajdova kaša: 4 super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk
Ajdova kaša slovi kot eno izmed najbolj hranljivih in zdravih živil. Vsebuje veliko beljakovin, vlaknin in polnovrednih ogljikovih hidratov, zato je pogosto sestavni del zdrave in uravnotežene prehrane. Navadno jo uživamo kot prilogo, v solatah, juhah, enolončnicah ali v obliki slanega narastka, tokrat pa z vami delimo štiri odlične ideje, kako ajdovo kašo uporabiti v zdravem, okusnem in hranljivem zajtrku.
Pirina solata s tuno in zelenjavo
Okusen obrok, primeren za malico, kosilo ali večerjo.