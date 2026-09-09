Vam med tednom vedno zmanjka časa za kuhanje? Poskusite to

1. Načrtujte nekaj dni vnaprej

Ni treba, da že v nedeljo veste, kaj boste jedli v petek zvečer. Dovolj je, da si približno predstavljate nekaj glavnih obrokov za naslednje dni. Tako lahko nakup prilagodite dejanskim potrebam, doma pa imate sestavine, iz katerih lahko hitro pripravite kosilo ali večerjo. Pri načrtovanju pomislite tudi na svoj urnik. Če veste, da imate določen dan manj časa, takrat ne načrtujte recepta, ki zahteva eno uro priprave. Raje izberite nekaj, kar lahko pripravite v 15 ali 20 minutah, ali pa jed, pri kateri večino dela opravi pečica.

Prav zato so lahko vnaprej pripravljeni jedilniki zelo uporabni. Pri Fit Akademiji 20 oziroma FA20 je na primer prehranski del sestavljen iz šestih tedenskih jedilnikov in več kot 70 receptov. Namesto vsakodnevnega iskanja idej tako dobite osnovo, okoli katere lahko organizirate svoje obroke.

2. Kuhajte več in pametno uporabite ostanke

Ko že kuhate, se pogosto splača pripraviti nekoliko več. Pečeno meso, krompir, riž ali zelenjavo lahko naslednji dan uporabite v drugačni kombinaciji in tako iz ene priprave dobite več obrokov. To ne pomeni, da morate tri dni jesti popolnoma isto jed. Pečeno meso lahko danes postrežete s krompirjem in zelenjavo, jutri ga uporabite v tortilji, naslednji dan pa dodate solati. Podobno lahko pripravljeno zelenjavo kombinirate z različnimi viri beljakovin in prilogami. Pomaga tudi zamrzovalnik. Juhe, enolončnice, omake in številne druge jedi lahko pripravite v večji količini in del shranite za dneve, ko bo časa še manj. Takšna majhna zaloga je lahko precej bolj uporabna kot še en impulziven obisk trgovine.

icon-expand Raznorazne juhe in enolončnice lahko zmrznete FOTO: Profimedia

3. Imejte doma nekaj "rezervnih" obrokov

Vsak teden ima vsaj en dan, ko gre vse narobe. Takrat ni čas za iskanje popolnega recepta. Dobro je, da imate doma nekaj osnovnih sestavin, iz katerih lahko hitro sestavite konkreten obrok: na primer jajca, zelenjavo, riž, krompir, testenine, jogurt, skuto ali vir beljakovin po izbiri. Pri takšnih obrokih se ni treba držati recepta do zadnje podrobnosti. Pomembno je predvsem, da znate iz nekaj osnovnih živil sestaviti nekaj okusnega in nasitnega. Jajca z zelenjavo, skleda z rižem in dodatki ali hitra tortilja so lahko rešitev, ko je hladilnik videti precej prazen. Tudi zato je dobro imeti nekaj preverjenih receptov, ki jih znate pripraviti skoraj brez razmišljanja. Ko je recept enostaven in sestavine poznane, je veliko manj možnosti, da boste zaradi pomanjkanja časa na koncu preprosto preskočili kuhanje.

4. Zajtrk pripravite že večer prej

Zjutraj je časa običajno najmanj, zato je zajtrk eden od obrokov, pri katerih se priprava vnaprej še posebej splača. Če vas ob šestih zjutraj čaka že pripravljen obrok, je ena odločitev manj in jutro je lahko nekoliko bolj mirno. Dobra možnost so pečeni ovseni kosmiči, ki jih lahko pripravite v večji količini in razdelite na porcije. Osnovo lahko prilagajate glede na okus in sezono, zato ni treba, da je zajtrk vsak dan popolnoma enak. Spodaj vam dajemo konkreten primer zajtrka iz Fit Akademije 19. Pečeni ovseni kosmiči z banano in datljevo karamelo (za eno osebo – 420 kcal in 26 g beljakovin) Sestavine: - 30 g ovsenih kosmičev - banane 15 g beljakovin v prahu z okusom vanilije - 70 ml nesladkanega mandljevega napitka - 25 g beljakov - 20 g datljev - 10 g arašidovega namaza - 1 žlička cimeta - 40 g skyra Priprava: 1. Pečico segrejte na 180 C. Banano pretlačite v manjšem pekaču, dodajte ovsene kosmiče, beljakovine v prahu, mandljev napitek in beljake ter dobro premešajte. Pecite 12–15 minut. 2. Datlje za nekaj minut namočite v vroči vodi. Nato jih spasirajte z arašidovim namazom, cimetom in nekaj vode od namakanja, da dobite gladko karamelo. 3. Pečene ovsene kosmiče rahlo ohladite, premažite s skyrom in dodajte datljevo karamelo ter nekaj rezin banane. Zajtrk lahko pripravite že zvečer in ga zjutraj samo vzamete iz hladilnika.

icon-expand PEČENI OVSENI KOSMIČI Z BANANO IN DATLJEVO KARAMELO FOTO: Arhiv naročnika

Fit Akademija 20 kot že omenjeno vsebuje več kot 70 receptov, kot je zgornji. Pri vseh receptih so navedene tudi okvirne kalorične vrednosti in vsebnost beljakovin. S tem imate idej za obroke na enem mestu dovolj, da vam ni treba vsak dan znova iskati navdiha. Program je zasnovan tako, da prehrana postane del širše rutine, ne pa še ena stvar, ki jo morate vsak dan znova organizirati.

5. Nakupujte z mislijo na konkretne obroke

Nakupovanje brez načrta se pogosto konča tako, da imate doma veliko hrane, vendar ničesar, iz česar bi lahko hitro pripravili kosilo. Pred odhodom v trgovino zato razmislite, katere obroke boste pripravili v naslednjih nekaj dneh, in seznam sestavin sestavite glede na njih. Koristno je tudi, da pred nakupom pogledate v hladilnik in shrambo. Morda imate doma že riž, jajca, zamrznjeno zelenjavo ali druge osnovne sestavine, zato jih ni treba ponovno kupovati. Tako je nakup hitrejši, pogosto pa tudi bolj premišljen. Pri tem si pustite nekaj prostora za spontanost. Jedilnik naj bo pripomoček, ne pravilo, ki ga morate brez izjeme upoštevati. Če se načrti spremenijo, lahko obrok prestavite na drug dan ali sestavine uporabite na drugačen način.

6. Izbirajte recepte z malo kompliciranja

Ko nimate časa, ni pravi trenutek za recept s petnajstimi sestavinami in tremi urami priprave. Za vsakdan se veliko bolje obnesejo jedi, pri katerih je razmerje med vloženim časom in rezultatom dobro. Odlične so jedi iz pečice, enolončnice, sklede z različnimi dodatki, omlete in tortilje. Pri njih lahko pogosto zamenjate posamezne sestavine glede na to, kaj imate doma, poleg tega pa jih lahko pripravite v večji količini. Prav takšna praktičnost je pomembna tudi pri dolgoročnem oblikovanju prehranskih navad. FA20 ni zastavljen kot stroga dieta ali kratkoročni izziv, ampak kot šesttedenski spletni program, ki združuje jedilnike, recepte, vodene treninge in podporo. Cilj je predvsem ustvariti rutino, ki je izvedljiva tudi takrat, ko življenje ni popolnoma po urniku.

7. Ne zahtevajte od sebe popolnosti

Morda je najpomembnejši trik ta, da si ne postavite previsokih pričakovanj. Če en dan ne skuhate po načrtu, to ne pomeni, da je celoten teden izgubljen. Če imate samo 15 minut, je tudi 15-minutni obrok lahko dobra rešitev. Podobno velja za gibanje. Nekateri dnevi omogočijo daljši trening, drugi pa ne. Pomembno je, da imate možnosti, med katerimi lahko izbirate, in da znate načrt prilagoditi svojim trenutnim zmožnostim. Prav ta prilagodljivost je ena od prednosti strukturiranega programa. Fit Akademija 20 vključuje vadbe različnih zahtevnosti, treningi pa trajajo približno od 15 do 45 minut, zato lahko izbirate glede na svojo pripravljenost, čas in počutje. Poleg tega program vključuje tudi meditacije, obrazno jogo, fizioterapevtsko vadbo, Fit Journal, dnevnik treningov in podporno skupnost.

icon-expand FA20 FOTO: Arhiv naročnika

Naj vam načrt olajša življenje, ne pa ga dodatno zaplete

Ko imate občutek, da nimate časa za kuhanje, pogosto pravzaprav nimate časa za vse odločitve, ki pridejo zraven. Kaj boste jedli, kaj morate kupiti, kdaj boste pripravili kosilo in kaj boste naredili, če se načrt podre. Nekaj preprostih odgovorov na ta vprašanja lahko zato naredi veliko razliko. Ni treba, da čez noč popolnoma spremenite svojo rutino. Začnite z nekaj osnovami: načrtujte nekaj obrokov vnaprej, pripravite večje količine, imejte doma nekaj hitrih rešitev in si pomagajte z recepti, ki so dovolj preprosti za vsakdan. Ko ugotovite, kaj vam ustreza, lahko svoj sistem postopoma nadgrajujete. Če si želite bolj strukturiran pristop, se pridružite jubilejni Fit Akademiji 20. Program je prvič potekal leta 2020, danes pa združuje prehrano, gibanje in podporo v šesttedenski online program. Ob jubilejni izvedbi lahko vsak nakup FA20 sodeluje tudi v žrebu za nov avtomobil, ki bo 20. septembra 2026 na dogodku Fit Akademija Experience ZAME v Arboretumu Volčji Potok.

icon-expand FA20 FOTO: Arhiv naročnika