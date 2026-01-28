Fit recepti: 3 nizkokalorični obroki, pripravljeni v hipu!

Nizkokalorične jedi so lahko raznolike, okusne in hitro pripravljene. Z izbiro pravih sestavin in preprostih postopkov si lahko vsak dan pripravimo obrok, ki podpira zdrav življenjski slog, ne da bi se ob tem morali odpovedati užitku ob hrani. Prednost spodnjih jedi je, da ne zahtevajo veliko časa, vsebujejo kakovostne beljakovine in zelenjavo ter ne obremenijo prebave. Predvsem pa so tudi odličen dokaz, da zdravo prehranjevanje ne pomeni odrekanja – temveč pametne izbire.

icon-expand Piščanec z zelenjavo v ponvi FOTO: Shutterstock

1. Piščanec z zelenjavo iz ene ponve

Ena najbolj priljubljenih fit jedi je zagotovo piščanec z zelenjavo, pripravljen v eni ponvi, ki vsebuje beljakovine, malo maščob in veliko vlaknin iz zelenjave. Osrednja sestavina so piščančje prsi brez kosti in kože, ki so odlično beljakovinsko živilo, hkrati pa imajo tudi nizko energijsko vrednost, če jih pripravimo brez težkih omak. Jed je nasitna, a lahka, zato je odlična izbira tudi za večerjo. Predvsem pa je pripravljena v dobrih 20 minutah. Meso na hitro popečemo na kančku olivnega olja, zatem pa v ponev dodamo bučke, papriko, brokoli ali cvetačo ter začinimo z začimbami, česnom in limoninim sokom. Vse skupaj še malo popražimo, da se zelenjava nekoliko zmehča, meso pa se speče tudi v notranjosti. Jed pojemo zgolj s skledo solate, lahko pa sestavine zavijemo tudi v tortiljo in dodamo še malo jogurtove omake ali omake marinara. Za izdatnejši obrok zraven postrežemo kvinojo in/ali dodamo žličko lahke skute ali skyrja.

icon-expand Bučkini rezanci s pečenim lososom FOTO: Shutterstock

2. Bučkini rezanci z lososom in jogurtovo omako

Zelenjavni rezanci iz bučk so odlična alternativa klasičnim testeninam, saj vsebujejo bistveno manj kalorij in ogljikovih hidratov. V kombinaciji z lososom, ki je odličen vir beljakovin in zdravih maščob, dobimo hranljiv, a lahek obrok brez občutka teže. Priprava je hitra in enostavna. Lososa na hitro spečemo na ponvi ali v pečici, bučkine rezance pa le rahlo pogrejemo, da ostanejo čvrsti. Prelijemo jih z lahko omako, narejeno iz grškega jogurta, limone in kopra. Rezultat je osvežujoča in polnovredna jed, primerna tudi za toplejše dni.

icon-expand Fritata s špinačo in skuto FOTO: Dreamstime

3. Jajčna fritata s špinačo in skuto

Fritata je odlična izbira, ko si želimo hitro, preprosto in hranljivo jed. Jajca so vir beljakovin, skuta pa poskrbi za dodatno sitost ob nizki energijski vrednosti. Obrok ima uravnoteženo razmerje beljakovin in maščob ter zelo malo ogljikovih hidratov. V skledi razžvrkljamo jajca in jih zmešamo s skuto, svežo ali zamrznjeno špinačo in začimbami. Skuto lahko po želji nadomestimo z zrnatim sirom (cottage cheese), skyrjem ali nadrobljeno feto. Zmes vlijemo v rahlo naoljeno ponev ali pekač. Fritato spečemo v pečici ali na nizkem ognju, dokler se ne strdi. Postrežemo jo lahko toplo ali hladno, zato je odlična tudi za pripravo vnaprej.