Enostavna solata za zdravo malico, ki jo pripravite v nekaj minutah

Zakaj je ta solata odlična izbira za zdrav obrok?
Kot poroča index.hr, je ta solata priljubljena kot lahka malica, saj združuje hranljiva brezmesna živila, svežino limoninega soka in hrustljavost praženih mandljev. Zaradi preprostih sestavin in hitre priprave je idealna za vse, ki želite zdrav obrok brez odvečnih kalorij, hkrati pa ne želite zapravljati za drage dostave.
- Bogata je z vitamini in antioksidanti: kodrolistni in brstični ohrovt vsebujeta veliko vitamina C, K in A ter zaščitnih rastlinskih spojin, ki podpirajo imunski sistem in varujejo celice pred oksidativnim stresom. Limonin sok doda svežino, obenem pa izboljša tudi absorpcijo železa iz zelenjave.
- Vsebuje veliko vlaknin za dobro prebavo: oba ohrovta sta odličen vir prehranskih vlaknin, ki spodbujajo zdravo prebavo, uravnavajo raven sladkorja v krvi in podaljšajo občutek sitosti.
- Vsebuje tudi zdrave maščobe in beljakovine: mandlji prispevajo kakovostne nenasičene maščobe, nekaj rastlinskih beljakovin ter vitamin E, ki podpira zdravje kože in srca.
Sestavine, ki ustvarijo popolno ravnovesje okusov
Osnova solate sta tanko narezana kodrolistni in brstični ohrovt, ki poskrbita za vlaknine, vitamine in prijetno teksturo. Preliv temelji na limoninem soku, gorčici, drobno sesekljani šalotki, česnu, soli in popru. Ta kombinacija ustvari svež, rahlo pikanten okus, ki lepo dopolni zelenjavo. Posebno noto dodajo grobo sesekljani mandlji, ki jih predhodno na hitro popražite, ter nariban sir Pecorino, ki poskrbi za bogatejši, slan okus.
Kako pripraviti preliv za popolno aromo?
Najprej pripravite osnovo preliva: limonin sok, gorčico, drobno sesekljano šalotko in česen ter sol in poper dobro premešajte in pustite stati, da se okusi povežejo. Nato postopoma vmešajte oljčno olje, da dobite gladek, uravnotežen preliv. Kot navaja index.hr, je pomembno, da preliv poskusite in ga po potrebi prilagodite, da bodo limona, sol in poper v ravnovesju.
Praženi mandlji za hrustljavost
V manjši ponvi segrejte žlico oljčnega olja in dodajte grobo sesekljane mandlje. Pražite jih le nekaj minut, dokler ne postanejo zlato rjavi. Nato jih odcedite na papirnati brisači in rahlo posolite. Ta korak je ključen, saj mandlji dodajo teksturo in aromo, ki solato dvigneta na višjo raven.
Združevanje sestavin v popoln obrok
V večjo skledo dodajte tanko narezan ohrovt in brstični ohrovt. Prelijte ju s pripravljenim prelivom in dodajte grobo nariban sir Pecorino. Vse dobro premešajte, da se zelenjava enakomerno začini. Tik pred serviranjem solato potresite s praženimi mandlji, da ostanejo hrustljavi.
Ta solata je odličen primer, kako lahko doma pripravite hranljiv, okusen in cenovno ugoden obrok, ki ga sicer pogosto naročamo kot malico. S svežimi sestavinami, preprosto pripravo in bogatim okusom je popolna izbira za hitro kosilo ali prilogo. Poleg tega jo lahko pripravite vnaprej in shranite v hladilniku, kar je idealno za zaposlene dni.
Vir: index.hr