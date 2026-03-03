Enostavna solata za zdravo malico, ki jo pripravite v nekaj minutah

Kot poroča index.hr, je ta solata priljubljena kot lahka malica, saj združuje hranljiva brezmesna živila, svežino limoninega soka in hrustljavost praženih mandljev. Zaradi preprostih sestavin in hitre priprave je idealna za vse, ki želite zdrav obrok brez odvečnih kalorij, hkrati pa ne želite zapravljati za drage dostave.

- Bogata je z vitamini in antioksidanti: kodrolistni in brstični ohrovt vsebujeta veliko vitamina C, K in A ter zaščitnih rastlinskih spojin, ki podpirajo imunski sistem in varujejo celice pred oksidativnim stresom. Limonin sok doda svežino, obenem pa izboljša tudi absorpcijo železa iz zelenjave.

- Vsebuje veliko vlaknin za dobro prebavo: oba ohrovta sta odličen vir prehranskih vlaknin, ki spodbujajo zdravo prebavo, uravnavajo raven sladkorja v krvi in podaljšajo občutek sitosti.

- Vsebuje tudi zdrave maščobe in beljakovine: mandlji prispevajo kakovostne nenasičene maščobe, nekaj rastlinskih beljakovin ter vitamin E, ki podpira zdravje kože in srca.