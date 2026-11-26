Kakav ni le priljubljena sestavina sladic in osnova za sladek napitek iz otroštva. Vsebuje namreč številne rastlinske spojine, med katerimi so posebej zanimivi flavanoli. Te raziskovalci proučujejo zaradi njihovih antioksidativnih lastnosti in možnega ugodnega vpliva na zdravje srca in ožilja. Če priljubljen topel napitek pripravimo iz nesladkanega kakava, z malo dodanega sladkorja ali brez njega, si lahko v nekaj minutah pripravimo okusen topel napitek, ki je več kot le sladko razvajanje.

icon-expand Skodelica toplega kakava je lahko veliko več kot le prijeten večerni ritual. FOTO: Profimedia

Zakaj je kakav tako zanimiv?

Glavna posebnost kakava so flavanoli, skupina naravnih rastlinskih polifenolov, ki jih najdemo tudi v črnem ali zelenem čaju, nekaterih vrstah sadja in drugih rastlinskih živilih. Med najbolj raziskane kakavove flavanole spadata epikatehin in katehin. Flavanoli imajo antioksidativne lastnosti, kar pomeni, da lahko pomagajo zaščititi celice pred oksidativnim stresom. Posebej zanimive so raziskave njihovega vpliva na srce in ožilje, kot je na primer povezava med uživanjem kakavovih flavanolov in uravnavanjem krvnega tlaka. Kakav je poleg flavanolov tudi vir različnih mineralov. Med drugim vsebuje magnezij, železo, baker, cink in fosfor. Vendar je treba upoštevati, da je količina teh hranil v posamezni skodelici odvisna od količine uporabljenega kakava. Magnezij sodeluje pri normalnem delovanju mišic in živčnega sistema, železo pa ima pomembno vlogo pri prenosu kisika po telesu. Kakav tako ni zanimiv samo zaradi svojega značilnega okusa, temveč tudi zaradi raznolike sestave.

icon-expand Kakav je naraven vir antioksidantov in številnih mineralov. FOTO: Thinkstock

Kakšen kakav izbrati, da ohranimo čim več koristnih snovi?

Pri pripravi napitka ni vseeno, kakšen kakav uporabimo. Če želimo zaužiti čim več naravno prisotnih flavanolov, je priporočljivo izbrati nesladkan, čim manj predelan kakav v prahu. Posebej pomemben je postopek alkalizacije oziroma nizozemski postopek, pri katerem kakav obdelajo z alkalnimi snovmi. S tem zmanjšajo njegovo naravno kislost, omilijo grenkobo in spremenijo barvo. Kakav postane temnejši in bolj blag, vendar se pri tem lahko znatno zmanjša vsebnost flavanolov. Raziskava, objavljena v reviji Journal of Agricultural and Food Chemistry, je pokazala, da so imeli naravni, nealkalizirani kakavi precej več flavanolov kot močno alkalizirani izdelki. Zato pri nakupu poiščite nesladkan kakav v prahu, ki ni alkaliziran. Če želite izkoristiti njegove prehranske prednosti, se izogibajte tudi instant mešanicam za pripravo kakava, ki pogosto vsebujejo precej dodanega sladkorja.

icon-expand Priprava napitka je hitra in enostavna. FOTO: Profimedia

Preprost recept za topel domači kakav

Za pripravo ne potrebujemo veliko sestavin, pomembno pa je, da izberemo kakovosten nesladkan kakav. Namesto večjih količin sladkorja lahko za sladkanje uporabimo malo medu ali javorjevega sirupa. Cimet in vanilja poskrbita za prijetno aromo. Sestavine za 1 skodelico: - 250 ml mleka ali nesladkanega rastlinskega napitka - 1 zvrhana žlica nesladkanega kakava v prahu - 1/2 čajne žličke cimeta - ščepec vanilje v prahu ali nekaj kapljic vaniljevega ekstrakta - 1 žlička medu ali javorjevega sirupa po želji - ščepec soli po želji Priprava: Mleko vlijemo v manjšo kozico in ga počasi segrevamo. Medtem v skodelici zmešamo kakav v prahu, cimet, vaniljo in nekaj žlic hladnega mleka, da dobimo gladko zmes brez grudic. Kakavovo zmes prilijemo k preostalemu mleku in med mešanjem segrevamo na nizki temperaturi. Napitek naj se dobro segreje, vendar naj ne zavre. Odstavimo ga z ognja in po želji sladkamo z medom ali javorjevim sirupom. Prelijemo v skodelico in popijemo še toplega.

Kdaj si privoščiti skodelico kakava?

Domači kakav si lahko pripravimo kadarkoli čez dan, ko si zaželimo toplega in aromatičnega napitka. Zaradi kremaste teksture in čokoladnega okusa je lahko prijetna alternativa sladkim toplim napitkom, ki vsebujejo več dodanega sladkorja. Če ga pijemo zvečer, pa je dobro vedeti, da kakav vsebuje tudi teobromin in manjše količine kofeina. Gre za naravni stimulativni snovi, zato zelo občutljivim posameznikom večerni kakav morda ne bo najbolj ustrezal. Prav tako ni dovolj dokazov, da bi kakav sam po sebi izboljševal spanje.

Katere so glavne prednosti nesladkanega kakava?

Če ga vključimo v uravnoteženo prehrano in izberemo kakovosten, čim manj predelan kakav, lahko izkoristimo več njegovih zanimivih prehranskih lastnosti: - Vsebuje flavanole: rastlinske polifenole z antioksidativnimi lastnostmi, ki jih raziskujejo zaradi njihovega vpliva na zdravje. - Podpira normalno delovanje žil: kakavovi flavanoli lahko spodbujajo nastajanje dušikovega oksida, ki sodeluje pri sproščanju žilnih sten. - Lahko ugodno vpliva na krvni tlak: nekatere raziskave kažejo na skromne pozitivne učinke uživanja kakavovih flavanolov na krvni tlak. - Je vir mineralov: vsebuje magnezij, železo, baker, cink in fosfor. - Vsebuje naravne rastlinske spojine: njegova sestava vključuje različne polifenole, ki so pomembni zaradi antioksidativnih učinkov. Pomembno pa je, da koristnih učinkov ne pripisujemo avtomatično vsaki obliki kakava. Instant kakavovi napitki z veliko sladkorja niso enakovredni nesladkanemu kakavu, prav tako običajna skodelica ne zagotavlja odmerka flavanolov, ki so ga uporabili v kliničnih raziskavah.

icon-expand Pri pripravi napitka ni vseeno, kakšen kakav uporabimo. FOTO: iStock

Je kakav primeren za vsakogar?

Nesladkan kakav je za večino ljudi primeren kot del raznolike prehrane. Vseeno pa je pomembno, da z njim ne pretiravamo. Vsebuje namreč tudi teobromin in kofein, ki lahko pri občutljivih posameznikih povzročita nemir ali otežita spanje, če ga zaužijejo pozno zvečer. Pozorni moramo biti tudi na kakovost izdelka. Kakav in čokolada lahko vsebujeta sledove težkih kovin, predvsem kadmija in svinca, katerih količina je odvisna tudi od izvora kakavovih zrn. Kakav naj tako ostane predvsem okusen dodatek uravnoteženi prehrani, ne pa sredstvo za zdravljenje ali preprečevanje bolezni. Če ga pripravimo iz nesladkanega kakava in ga ne obremenimo z velikimi količinami sladkorja, si lahko brez slabe vesti občasno privoščimo skodelico tega priljubljenega napitka.

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